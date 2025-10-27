Connect with us

Pista

Entrevista exclusiva con Stefany Cuadrado, medallista de bronce en el Mundial de Pista Chile 2025

Publicado

Hace 10 mins

el

La antioqueña Stefany Cuadrado ganó la medalla de bronce en el Keirin del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto © FCC)
Pista

Un recuento de lo vivido en la emotiva jornada final del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025

Publicado

Hace 3 horas

el

27 octubre, 2025

Por

El italiano Elia Viviani ganó la prueba de eliminación en el Mundial de Pista Chile 2025. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)
Pista

Mundial de Pista Chile 2025: Stefany Cuadrado se luce en el keirin y gana la medalla de bronce

Publicado

Hace 7 horas

el

27 octubre, 2025

Por

La colombiana Stefany Cuadrado, en el podio de la prueba del Keirin del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto © FCC)
Pista

Histórica actuación de la mexicana Yareli Acevedo para salir campeona de la prueba por puntos del Mundial de Pista 2025

Publicado

Hace 9 horas

el

27 octubre, 2025

Por

La mexicana Yareli Acevedo se consagró campeona de la prueba por puntos en el Mundial de Pista Chile 2025. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)
