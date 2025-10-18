BMX
Encuentro Nacional de Escuelas de Talento: el futuro del BMX se concentró en Bogotá
Con la adrenalina propia del partidor, los 70 participantes del Encuentro Nacional de Escuelas de Talento de BMX disfrutaron de la actividad de cierre en el lugar ideal: la pista Carlos Ramírez de Bogotá, donde se cumplieron este viernes las tomas de tiempos.
Después de tres días de intensa actividad a doble turno en la capital del país, la última sesión de campo tuvo motivación de sobra: aparte de probarse en uno de los mejores escenarios de la nación, los niños, niñas y jóvenes de ocho departamentos pudieron compartir con los integrantes de la selección Colombia, verles en acción y también recibir consejos de Germán Medina, exseleccionador nacional, cuyo trabajo fue determinante el doble oro olímpico de Mariana Pajón en Londres 2012 y Rio 2016.
“El valor del contenido técnico que se llevan los deportistas es incalculable. Y ya con estas tomas de tiempo se puede proyectar un grupo de atletas, a quienes se les hará un seguimiento técnico más detallado”, destacó José Luis Escobar, metodólogo del programa Escuelas de Talento, para el que el Ministerio del Deporte ha destinado este año 6.000 millones de pesos.
De igual manera, el experto resaltó la información y capacitación que se les brindó a los entrenadores de varias regiones del país, quienes luego de este encuentro, “van a cambiar su forma de planificación porque pasarán de una general a una individual gracias al flujo de información y caracterización de cada uno de los corredores, para potencializar aún más sus capacidades”,
Y es que gracias a las Escuelas de Talento, se fortalece la reserva deportiva nacional mediante procesos de preparación técnica y pedagógica, orientados a potenciar las capacidades físicas, técnicas y competitivas de los jóvenes talentos.
Y los 70 niños y jóvenes (22 mujeres y 48 hombres), de Santa Marta; Valledupar; Tocancipá; Armenia; Villavicencio; Cúcuta, Bucaramanga y Chiquinquirá que participaron del Encuentro Nacional de BMX, así lo evidenciarán de regreso a sus regiones, donde continuarán su proceso hacia el alto rendimiento.
*Con Información de Prensa Mindeporte
BMX
Armenia escogida como sede del Campeonato Suramericano de BMX Freestyle 2025
La ciudad de Armenia, Quindío, será el epicentro del BMX Freestyle en el continente con la realización del Campeonato Suramericano de BMX Freestyle 2025, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en la pista de la modalidad ubicada en la Villa Deportiva Ancizar López, al costado occidental del Estadio Centenario.
El evento, avalado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), reunirá a los mejores riders del continente en las modalidades Park y Flatland, en la categoría Élite masculina y femenina. La competencia hace parte del plan de fortalecimiento y desarrollo de las pruebas puntuables en la región, con el objetivo de brindar a los atletas oportunidades de proyección internacional.
La competencia, que se regirá bajo reglamentación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), se llevará a cabo en las categorías Élite UCI, en ambas ramas, que permite la participación de deportistas desde los 15 años de edad.
La programación oficial del Suramericano de BMX Freestyle comenzará el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, con las acreditaciones, formalización de inscripciones y los entrenamientos oficiales.
El viernes 14 se llevarán a cabo los entrenamientos generales y la reunión técnica de delegados, mientras que el sábado 15 se disputarán las clasificaciones en Park y Flatland. Las competencias terminarán el domingo 16 con las finales de las dos disciplinas, seguidas de la ceremonia de premiación.
Los ganadores de cada modalidad recibirán medallas del primero al tercer lugar. Cabe destacar que, en park cada atleta tendrá dos pasadas de un minuto en la fase de clasificación y dos en la final. Dependiendo del número de inscritos, se disputará clasificación, semifinal y final.
En el caso del Flatland, cada deportista realizará una rutina de tres minutos, en la que los deportistas deberán ejecutar figuras evaluadas por su nivel técnico y calidad de ejecución.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Carlos Ramírez, uno de los protagonistas del encuentro nacional de escuelas de talento del BMX
Una charla inspiracional con el doble medallista olímpico Carlos Ramírez será de las principales actividades que disfrutarán hasta el sábado los 70 niños, niñas y adolescentes de ocho municipios de Colombia, quienes participan en el Encuentro Nacional de Escuelas de Talento del BMX.
En la pista que lleva el nombre de este referente del deporte colombiano, del parque recreo deportivo El Salitre, ya practican las 22 damitas y 48 varones, de las Escuelas de Santa Marta; Valledupar; Tocancipá; Armenia; Villavicencio; Cúcuta, Bucaramanga y Chiquinquirá.
En la primera jornada que se cumplió en campo se realizaron evaluaciones con pruebas de velocidad en plano y test de coordinación, mientras en la tarde, ya en la pista se analizaron técnica básica; postura; equilibrio; control de centro de gravedad; caída e impulsión.
“Un programa como Escuelas de Talento es muy importante para el futuro del deporte colombiano porque fortalece el proceso desde la base y ese apoyo es fundamental para que estos jóvenes talentos lleguen con más herramientas al alto rendimiento”, destacó Carlos Ramírez, quien compartió con los niños y adolescentes después de su primera sesión.
Los 70 participantes recibirán información básica de los mecánicos para que conozcan más a su compañera en la pista y en una de las jornadas de capacitación serán monitoreados desde el partidor.
Con las Escuelas de Talento, la reserva deportiva de Colombia está asegurada. Gracias a ellas, se identifican y desarrollan las habilidades en niños, niñas y adolescentes, entre los 6 y 17 años, de los 32 departamentos del país.
*Con Información de Prensa Mindeporte
BMX
Lizsurley Villegas revalida su título de campeona panamericana de BMX Freestyle en Lima
¡Lo hizo de nuevo! la vallecaucana Lizsurley Villegas revalidó su título de campeona panamericana de BMX Freestyle, en competencia disputada en el circuito de la Costa Verde, distrito de San Miguel, en Lima, Perú.
La rider colombiana brilló en la final femenina con una puntuación de 73.33, superando a la brasileña Eduarda Bordignon (69.00) y a la chilena Catalina Henríquez (65.67), quienes completaron el podio. La también colombiana Queen Villegas, hermana gemela de Lizsurley, finalizó en la octava casilla, tras sufrir caídas en sus dos salidas de la jornada final (21.33), en una competencia que reunió a las mejores especialistas del continente.
En la rama masculina, el título quedó en manos del argentino José Augusto Torres, quien alcanzó un puntaje de 92.00 en su mejor ronda. El canadiense Maxime Chalifour fue segundo (91.00) y el costarricense Kenneth Fabian Tencio, medallista olímpico en Tokio, se quedó con el bronce (90.67). El colombiano Saúl Hernández, campeón en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, finalizó en la décima casilla, tras acumular 68.33 unidades, mientras que Sebastián Cuéllar no pudo completar una ronda válida y terminó en la duodécima posición con 0 puntos.
Con esta victoria, Lizsurley Villegas ratifica su condición de referente internacional del BMX Freestyle y da un paso firme en su camino hacia los grandes compromisos del ciclo olímpico, consolidando a Colombia como potencia continental en la disciplina. La rider colombiana obtuvo su segundo título panamericano, tras la conquista de Lima 2022.
En la final del flatland, Colombia estuvo representada por Jonathan Camargo, que finalizó octavo con un registro final de 37.20, en competencia ganada por el canadiense Jean Prévost, con 85.63 puntos, seguido por el peruano Williams Pérez, con 72.57, y por el también canadiense Jean-Francois Boulianne, con 67.03.
*Con Información de Fedeciclismo