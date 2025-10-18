Connect with us

BMX

Encuentro Nacional de Escuelas de Talento: el futuro del BMX se concentró en Bogotá

Publicado

Hace 55 mins

el

El Encuentro Nacional de Escuelas de Talento de BMX se llevó a cabo en la pista Carlos Ramírez de Bogotá. (Foto © Prensa Mindeporte)
Temas relacionados:
Anuncio

BMX

Armenia escogida como sede del Campeonato Suramericano de BMX Freestyle 2025

Publicado

Hace 6 horas

el

18 octubre, 2025

Por

La pista de BMX Freestyle de Armenia. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

BMX

Carlos Ramírez, uno de los protagonistas del encuentro nacional de escuelas de talento del BMX

Publicado

Hace 1 día

el

17 octubre, 2025

Por

El doble medallista olímpico Carlos Ramírez, en el encuentro nacional de escuelas de talento de BMX. (Foto © Prensa Mindeporte)
Seguir leyendo

BMX

Lizsurley Villegas revalida su título de campeona panamericana de BMX Freestyle en Lima

Publicado

Hace 1 mes

el

17 septiembre, 2025

Por

Lizsurley Villegas logra su segundo título panamericano, tras la conquista en Lima 2022. (Foto © Alejandro Ospina)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio