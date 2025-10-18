Encuentro Nacional de Escuelas de Talento: el futuro del BMX se concentró en Bogotá

Con la adrenalina propia del partidor, los 70 participantes del Encuentro Nacional de Escuelas de Talento de BMX disfrutaron de la actividad de cierre en el lugar ideal: la pista Carlos Ramírez de Bogotá, donde se cumplieron este viernes las tomas de tiempos.

Después de tres días de intensa actividad a doble turno en la capital del país, la última sesión de campo tuvo motivación de sobra: aparte de probarse en uno de los mejores escenarios de la nación, los niños, niñas y jóvenes de ocho departamentos pudieron compartir con los integrantes de la selección Colombia, verles en acción y también recibir consejos de Germán Medina, exseleccionador nacional, cuyo trabajo fue determinante el doble oro olímpico de Mariana Pajón en Londres 2012 y Rio 2016.

“El valor del contenido técnico que se llevan los deportistas es incalculable. Y ya con estas tomas de tiempo se puede proyectar un grupo de atletas, a quienes se les hará un seguimiento técnico más detallado”, destacó José Luis Escobar, metodólogo del programa Escuelas de Talento, para el que el Ministerio del Deporte ha destinado este año 6.000 millones de pesos.



Bogotá recibió a los nuevos talentos del BMX. (Foto © Prensa Mindeporte)

De igual manera, el experto resaltó la información y capacitación que se les brindó a los entrenadores de varias regiones del país, quienes luego de este encuentro, “van a cambiar su forma de planificación porque pasarán de una general a una individual gracias al flujo de información y caracterización de cada uno de los corredores, para potencializar aún más sus capacidades”,

Y es que gracias a las Escuelas de Talento, se fortalece la reserva deportiva nacional mediante procesos de preparación técnica y pedagógica, orientados a potenciar las capacidades físicas, técnicas y competitivas de los jóvenes talentos.

Y los 70 niños y jóvenes (22 mujeres y 48 hombres), de Santa Marta; Valledupar; Tocancipá; Armenia; Villavicencio; Cúcuta, Bucaramanga y Chiquinquirá que participaron del Encuentro Nacional de BMX, así lo evidenciarán de regreso a sus regiones, donde continuarán su proceso hacia el alto rendimiento.

