Elliot Rowe sale victorioso en la segunda etapa del Tour de l’Avenir 2025; revolcón en la general

En un final sorpresivo y emocionante, Elliot Rowe ganó la segunda etapa en línea del Tour de l’Avenir 2025, luego de recorrer 136,7 kilómetros entre Saint-Symphorien-sur-Coise y Vitry-en-Charollais. El francés Maxime Decomble le arrebató el liderato de la carrera a su compatriota Paul Seixas.

El británico cruzó la línea de meta primero, siendo más rápido al sprint, superando al alemán Louis Leidert y al luxemburgués Alexandre Kess, quienes se reportaron en un pelotón reducido, aventajando por más de dos minutos a un grupo perseguidor.

Precisamente, todos colombianos ingresaron en ese lote con los favoritos: Miguel Ángel Marín 39°, Juan Felipe Rodríguez 40°, Estiven García 47°, Mauricio Zapata 55° y Jaider Muñoz 65°.



Maxime Decomble, nuevo líder del Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Tour de l’Avenir)

En cuanto a la clasificación general, el francés Maxime Decomble se apoderó del liderato. El danés Simon Dalby y el australiano Jack Ward lo escoltan a seis segundos. El mejor colombiano siguió siendo Juan Felipe Rodríguez, solo que ahora en la casilla 34° a 2:32 segundos.

La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 continuará este martes, con la tercera etapa en línea, una jornada llana de 158,6 kilómetros que llevará a los pedalistas de Etang-sur-Arroux hasta Châtillon-sur-Chalaronne, donde seguramente los hombres rápidos aparecerán de nuevo.

Tour de l’Avenir (2.Ncup)

Resultados Etapa 2 | Saint-Symphorien-sur-Coise – Vitry-en-Charollais (136,7 km)

1 Elliot Rowe Gran Bretaña 2:59:02 2 Louis Leidert Alemania m.t. 3 Alexandre Kess Luxemburgo m.t. 4 Tomas Pridal República Checa m.t. 5 Simon Dalby Dinamarca m.t. 6 Halvor Sandstad Noruega m.t. 7 Hugo Aznar España m.t. 8 Filippo Turconi Italia m.t. 9 Kilian Feurstein Austria m.t. 10 Maxime Decomble Francia m.t.

39 Miguel Ángel Marín Colombia 2:27 40 Juan Felipe Rodríguez Colombia 2:27 47 Estiven García Colombia 2:27 55 Mauricio Zapata Colombia 2:27 65 Jaider Muñoz Colombia 2:27



Clasificación General Individual

1 Maxime Decomble Francia 7:21:31 2 Simon Dalby Dinamarca 0:06 3 Jack Ward Australia 0:06 4 Otto van Zanden Países Bajos 0:10 5 Jan Huber Suiza 0:11 6 Elliot Rowe Gran Bretaña 0:17 7 Tim Rex Bélgica 0:19 8 Arno Wallenborn Luxemburgo 0:19 9 Filippo Turconi Italia 0:32 10 Hugo Aznar España 0:35