Elise Chabbey gana la segunda etapa del Tour de Romandía Femenino 2025 con Paula Patiño en el top 15

En un final picando hacia arriba, Elise Chabbey (FDJ – SUEZ) salió victoriosa en la segunda etapa del Tour de Romandía Femenino, en un recorrido de 172,2 kilómetros entre Conthey y La Tzoumaz. La novia de Tadej Pogacar, la eslovena Urska Zigart (AG Insurance-Soudal Team) se apoderó del liderato.

La corredora suiza fue la más fuerte en el ascenso final, superando por dos segundos a Urska Zigart (AG Insurance-Soudal Team). Tercera, a seis segundos, entró la neerlandesa Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck).

En cuanto a la única colombiana en competencia, la antioqueña Paula Patiño (Movistar Team) tuvo una destacada actuación y se reportó en el puesto 12° a 2:45 de la ganadora, lo que le valió para ingresar en el top 15 de la clasificación general.

La carrera helvética para mujeres vivirá este domingo su tercera y última etapa, una jornada ondulada de 122 kilómetros por los alrededores de la comuna de Aigle, donde conoceremos a la sucesora de la belga Lotte Kopecky, campeona del año pasado.

Tour de Romandía Femenino (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Conthey – La Tzoumaz (123,2 km)

1 Elise Chabbey FDJ-SUEZ 3:29:52 2 Urska Zigart AG Insurance-Soudal Team 0:03 3 Yara Kastelijn Fenix-Deceuninck 0:06 4 Mireia Benito AG Insurance-Soudal Team 1:02 5 Steffi Häberlin Team SD Worx-Protime 1:10 6 Paula Blasi UAE Team ADQ 1:12 7 Ella Wyllie Liv AlUla Jayco 1:31 8 Juliette Labous FDJ-SUEZ 1:34 9 Ginia Caluori Nexetis 1:38 10 Erica Magnaldi UAE Team ADQ 2:07 11 Laura Stigger Team SD Worx-Protime 2:36 12 Paula Patiño Movistar Team 2:45



Urska Zigart, nueva líder del Tour de Romandía Femenino 2025. (Foto © Tour de Romandie)

Clasificación General Individual