El Visma | Lease a Bike mantiene dominio en el Tour de Gran Bretaña; victoria de Matthew Brennan y Olav Kooij sigue líder

En otra gran actuación, los pedalistas del Team Visma | Lease a Bike se volvieron a lucir al sprint esta vez en la tercera fracción del Tour de Gran Bretaña 2025. La victoria le correspondió a Matthew Brennan, quien completó el tercer triunfo consecutivo de la escuadra neerlandesa.

En la jornada llana, disputada este jueves sobre 122,8 kilómetros entre Milton Keynes y Ampthill, los sprinters del Visma continuaron con la racha ganadora tras salir victoriosos en las dos primeras etapas con el neerlandés Olav Kooij.

En la clasificación general, Olav Kooij sigue en el liderato de la carrera. El pedalista de Países Bajos ahora es escoltado por su compañero de equipo Matthew Brennan y por el italiano Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).

La ronda británica, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la cuarta etapa, de las seis pactadas, que contará con recorrido ondulado de 186,9 kilómetros entre Atherstone y Burton Dassett.

Lloyds Bank Tour of Britain Men (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Milton Keynes – Ampthill (122,8 km)