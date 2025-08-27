El UAE Team Emirates – XRG se lleva la crono por equipos en la Vuelta a España y Jonas Vingegaard recupera el liderato

Los corredores del UAE Team Emirates – XRG se llevaron la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a España 2025, una contrarreloj por equipos de 13,1 kilómetros con salida y llegada en Figueres. El danés Jonas Vingegaard recuperó el liderato de la carrera.

El podio de la jornada al cronómetro lo completaron el Team Visma | Lease a Bike en la segunda posición y Lidl Trek en el tercer puesto. El Red Bull – BORA – hansgrohe y el Ineos Grenadiers de Egan Bernal cerraron el top 5.

El Bahrain – Victorious con Santiago Buitrago perdió 31 segundos y se ubicó en la casilla 11°, mientras que la formación estadounidense EF Education-EasyPost, que cuenta en sus filas con el bogotano Esteban Chaves se clasificó 14°. Por otro lado, la formación kazaja de los colombianos Harold Tejada y Sergio Higuita no tuvo un buen día y terminó en la posición 22, cediendo más de un minuto.

La ronda española continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa, una fracción montañosa de 170,3 kilómetros y con más de 4.000 metros de desnivel, que tendrá en su trayecto cuatro puertos montañosos, entre Olot y Pal, en Andorra.

Clasificación General Individual