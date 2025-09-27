El Tour de Langkawi arranca con tres jóvenes escarabajos; Colombia el país más ganador de la carrera asiática

Tres jóvenes escarabajos estarán en Malasia para disputar desde este domingo el Tour de Langkawi 2025. Se trata de Germán Darío Gómez con el Team Polti VisitMalta, además de Edward Cruz y Martín Santiago Herreño con el VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.

En la tradicional carrera malaya los colombianos se han destacado a lo largo de la historia, siendo el país más ganador de la carrera asiática en 28 ediciones, logrando subir al primer cajón podio en seis ocasiones.

El primer nacional que lo consiguió fue Hernán Darío “El Flaco” Muñoz en 2002, luego le siguió en 2004, Freddy Excelino González y nueve años después Julián Arredondo, en 2013. José Rodolfo Serpa conquistó la carrera en dos ocasiones, en 2009 y 2012 e Iván Ramiro Sosa fue el último en 2022. El actual campeón es el británico Max Poole, quien no defenderá el título obtenido el año pasado tras sufrir una mononucleosis.

La ronda asiática comenzará con dos jornadas completamente llanas en Langkawi y Kepala Batas, donde se prevén sendas llegadas masivas. El tercer capítulo, de 200 kilómetros y con subidas en el tramo inicial, abre la posibilidad de que una fuga pueda tener éxito. Tras un nuevo probable sprint en Kemaman, la etapa clave de la carrera tendrá lugar el jueves con el final en alto de Fraser’s Hills – 27 km al 4%-, sin grandes rampas, pero llamado a marcar importantes diferencias en la clasificación general.

Los hombres rápidos volverán a tener la oportunidad de levantar los brazos en los finales de Port Dickson y Medini, antes de que la prueba concluya con una jornada ‘trampa’ en Kuala Lumpur, donde los más valientes podrían romper la llegada masiva en los últimos 30 kilómetros, repletos de pequeños repechos.

Recorrido Tour de Langkawi (UCI 2.Pro)

| 28/09 | 1ª etapa – Langkawi (96 km)

| 29/09 | 2ª etapa – Padang Besar – Kapala Batas (166,1 km)

| 29/09 | 3ª etapa – Gerik – Pasir Puteh (198,2 km)

| 01/10 | 4ª etapa – Kuala Terengganu – Kemaman (141,5 km)

| 02/10 | 5ª etapa – Temerloh – Fraser’s Hill (123,1 km)

| 03/10 | 6ª etapa | Shah Alam – Port Dickson (123,5 km)

| 04/10 | 7ª etapa | Melaka – Medini (214,9 km)

| 05/10 | 8ª etapa | Tangkak – Kuala Lumpur (180,2 km)