El Team Polti VisitMalta le amplia el contrato a cinco de sus referentes; Germán Darío Gómez motivado por la renovación
Cinco de los referentes del equipo seguirán vistiendo la próxima temporada los colores del Team Polti VisitMalta. Se trata del colombiano el colombiano Germán Darío Gómez, el experimentado Diego Pablo Sevilla y de corredores jóvenes como Fernando Tercero, Javi Serrano y Fran Muñoz, quienes seguirán vinculados a la formación de Alberto Contador hasta 2027.
“Ya he cumplido dos años con el equipo y ahora tengo la motivación de que todo ese aprendizaje se convierta en resultados, pero también en trabajo para los objetivos del equipo que serán muy ambiciosos la próxima temporada”, dijo Gómez, quien tuvo un buen rendimiento en el Tour de Turquía y en la etapa reina de la Vuelta a Burgos.
Calidad en diferentes terrenos, corredores de equipo, artífices de algunos de los grandes resultados de las últimas temporadas. El repóker de renovaciones que anunció el Team Polti VisitMalta garantiza que el corazón de la plantilla se mantiene, al igual que los objetivos y las ambiciones de cara a 2026.
“En su inmensa mayoría, estas renovaciones coinciden con ciclistas que vienen de crecer en nuestras categorías inferiores. Pero son perfiles muy diferentes, con el peso dentro del equipo que año tras año gana Diego Pablo Sevilla; con la labor fundamental de Fran Muñoz que debe seguir creciendo; con la explosividad y velocidad de Javi Serrano que nos ayudará a sumar muchos puntos; con el talento de Fernando Tercero que si fue capaz de pelear al nivel de Davide Piganzoli en su etapa sub-23, sabemos que tiene dentro la capacidad de liderar al equipo; y con los dotes en las jornadas de montaña de Germán Darío Gómez y su gran encaje dentro de la filosofía del Team Polti VisitMalta”, indicó Fran Contador, mánager general del Polti VisitMalta.
*Con Información Prensa Team Polti VisitMalta
Arrancan los preparativos de una nueva edición del Circuito Ciclístico Roldanillo; inscripciones abiertas
El municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, ratifica su condición de tierra ciclística con la realización, el próximo sábado 8 de noviembre, del Cuarto Circuito Ciclístico “Roldanillo, Tierra del Alma”. La competencia se desarrollará en la Avenida del Río a partir de las 8:00 de la mañana.
Este evento es organizado por la Administración Municipal, liderada por el alcalde Jaime Ríos Álvarez, el director del IMPREDE Juan Pablo Velásquez, la Liga de Ciclismo del Valle y el Club de Ciclismo Heberth Gutiérrez.
El circuito contará con la participación de todas las categorías: principiantes (damas y hombres), preinfantiles, infantiles, prejuveniles, damas libre, juveniles, élite y sub-23.
Una atractiva bolsa de premios y la transmisión en vivo vía streaming serán algunos de los atractivos de esta jornada, que reunirá a ciclistas del Valle del Cauca y de regiones vecinas.
Las inscripciones estarán habilitadas hasta el jueves 6 de noviembre para todos los interesados en participar en esta emocionante competencia en la Tierra del Alma.
*Con Información Prensa Circuito Ciclístico de Roldanillo
Ranking UCI: los mejores 10 ciclistas colombianos del escalafón tras la última actualización
Concluida la temporada 2025 así quedaron los colombianos en al ranking de la Unión Ciclista Internacional, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas y que comanda sin afugias el campeón del mundo, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con 11.680 puntos.
Para encontrar al primer nacional de la lista hay que bajar hasta el puesto 36°, donde hallamos a Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien es el escarabajo mejor ubicado del escalafón con 1.742 puntos.
En cuanto al resto de los nacionales, Santiago Buitrago – Bahrain Victorious se ubica en el puesto 75 con 1.077 puntos, luego le siguen Harold Tejada – XDS Astana Team 108° (795), Einer Rubio – Movistar Team 113° (765) y Juan Sebastián Molano – UAE Team Emirates XRG 201° con 473 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta los diez mejores pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.
Posiciones de los colombianos
Ciclo-Retro: un repaso a los 26 títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que ya ve como avanza una nueva edición, cuenta con más de 60 años de historia, en la que los escarabajos han sido protagonistas de primer orden, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 26 títulos colombianos. Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de las 63 ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 14 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue en 2013 con Óscar Sánchez 1°, Jonathan Millán 2° y Juan Sebastián Tamayo 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago