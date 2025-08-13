El santandereano Carlos Gutiérrez estará con el Movistar Best PC en la Vuelta a Venezuela 2025

El equipo ecuatoriano Movistar Best PC confirmó la nómina con la que encarará la Vuelta a Venezuela 2025. En la lista del conjunto suramericano figura el santandereano Carlos Gutiérrez, que viene de terminar en el top 20 de la Vuelta a Colombia 75 años.

Para acompañar al colombiano, Anderson Padilla escogió a Nixon Rosero, Santiago Montenegro, Byron Guamá, Richard Huera y Brayan Obando, quien fue el más destacado en la ronda colombiana, ocupando el puesto 15° de la clasificación general.



La nómina del Movistar Best PC para la Vuelta a Venezuela 2025. (Foto © Movistar Best PC)

Además, del Movistar Best PC en línea de partida del giro venezolano estarán otros equipos extranjeros: la Selección de Cuba, el GW Erco Shimano y el Team Medellín-EPM, que por demás tendrá la difícil misión de defender el título obtenido el año pasado con Walter Vargas.

La ronda venezolana forma parte del calendario de la Unión Ciclista Internacional y estará dividida en ocho etapas. Este año cuenta con su mascota oficial, una guacamaya vestida con el maillot de líder y plumaje tricolor, que lleva por nombre piñón inspirado en los componentes de la bicicleta y herramienta de empuje y fuerza, teniendo con intensión resaltar la fauna autóctona además de incentivar su cuidado y protección.