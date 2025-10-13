El Polti VisitMalta apuesta por la gran promesa de Argentina Fabrizio Crozzolo

El joven ciclista argentino Fabrizio Crozzolo, que tuvo un comienzo de temporada espectacular en la categoría sub-23 en España, fue anunciado como nuevo refuerzo del equipo ProTeam de Alberto Contador, el Polti VisitMalta.

Procedente del conjunto español Technosylva Maglia Rower Bembibre, Crozzolo llega a la segunda división del ciclismo con cuatro podios en la Copa de España, una victoria de etapa en la Vuelta a Castilla y León y en la Vuelta a Ávila. Su velocidad y su habilidad para las subidas cortas y explosivas han despertado el interés de un ciclista con un futuro prometedor.

“Después de muchos años de esfuerzo y sacrificio es un sueño hecho realidad. Un gran paso, que siempre fue mi objetivo: dedicarme al ciclismo. Afronto esta gran oportunidad con gran entusiasmo, con ganas de aportar al equipo. Gracias a Polti VisitMalta, a mi familia y a quienes me han apoyado en este camino, ahora toca seguir creciendo”, dijo Crozzolo.



Fabrizio Crozzolo, en el podio de la Vuelta a Castilla y León 2025. (Foto © Technosylva Maglia Rower Bembibre)

El corredor gaucho de 20 años, que se une a los fichajes ya anunciados de Adrián Benito y Dario Giuliano, corredores con los que ha compartido pelotón en España y con los que seguirá haciéndolo a partir de ahora en las filas de Polti VisitMalta.

“Fabrizio ha sido una de las sorpresas de la temporada, un corredor muy interesante, con mucho talento, que si continúa su progresión será uno de los mejores del pelotón internacional. Queremos que siga creciendo en nuestro equipo, y por eso confiamos en él para que vista los colores del Polti VisitMalta la próxima temporada”, aseguró Fran Contador, Manager General del Polti VisitMalta.