Ruta
El Polti VisitMalta apuesta por la gran promesa de Argentina Fabrizio Crozzolo
El joven ciclista argentino Fabrizio Crozzolo, que tuvo un comienzo de temporada espectacular en la categoría sub-23 en España, fue anunciado como nuevo refuerzo del equipo ProTeam de Alberto Contador, el Polti VisitMalta.
Procedente del conjunto español Technosylva Maglia Rower Bembibre, Crozzolo llega a la segunda división del ciclismo con cuatro podios en la Copa de España, una victoria de etapa en la Vuelta a Castilla y León y en la Vuelta a Ávila. Su velocidad y su habilidad para las subidas cortas y explosivas han despertado el interés de un ciclista con un futuro prometedor.
“Después de muchos años de esfuerzo y sacrificio es un sueño hecho realidad. Un gran paso, que siempre fue mi objetivo: dedicarme al ciclismo. Afronto esta gran oportunidad con gran entusiasmo, con ganas de aportar al equipo. Gracias a Polti VisitMalta, a mi familia y a quienes me han apoyado en este camino, ahora toca seguir creciendo”, dijo Crozzolo.
El corredor gaucho de 20 años, que se une a los fichajes ya anunciados de Adrián Benito y Dario Giuliano, corredores con los que ha compartido pelotón en España y con los que seguirá haciéndolo a partir de ahora en las filas de Polti VisitMalta.
“Fabrizio ha sido una de las sorpresas de la temporada, un corredor muy interesante, con mucho talento, que si continúa su progresión será uno de los mejores del pelotón internacional. Queremos que siga creciendo en nuestro equipo, y por eso confiamos en él para que vista los colores del Polti VisitMalta la próxima temporada”, aseguró Fran Contador, Manager General del Polti VisitMalta.
Ruta
Camilo Álvarez se queda con el título de la Clásica de Aguazul; Víctor Contreras y Óscar Gonzalez completan el podio
Este lunes finalizó la edición 46 de la Clásica Ciclística Ciudad de Aguazul, en el departamento de Casanare, que terminó con el título para Camilo Álvarez (Team Boyacá es para Vivirla) en la categoría élite y sub-23 de la rama masculina, luego de un prólogo, una etapa montañosa y un circuito.
La clasificación general no sufrió cambios en la jornada final. De esta manera, Camilo Álvarez se consagró campeón. El corredor del Team Boyacá es para Vivirla subió a lo más alto del podio, acompañado de Víctor Contreras (Nu Colombia), quien fue 2° y Óscar Gonzalez (Mixto Villapinzón -Cundinamarca), 3°.
La última etapa disputada en un circuito corto y plano por las principales calles del municipio de Aguazul, quedó en manos del casareño Emerson Gordillo (GW Erco Shimano), quien le ganó el duelo de escapados a Edwin Rivas (Lejanías Meta) y a Iván Arturo Ojeda (Boyacá Los Campos).
Podio Clásica Ciudad de Aguazul 2025
🥇 Camilo Álvarez (Team Boyacá es para Vivirla)
🥈 Víctor Contreras (NU Colombia)
🥉 Óscar Gonzalez (Mixto Villapinzón-Cundinamarca)
CAMPEONES DE OTRAS CATEGORÍAS
Lesly Aguirre ( Team Bacx) – Rama Femenina
Alejandro Pamplona (MR2 Italia Sport) – Categoría Juvenil
Sebastián Burgos (I’am Champion Yopal) – Categoría Prejuvenil
Ruta
Con nutrida participación de suramericanos arranca el Tour de Guangxi; tres colombianos por otro podio en la carrera china
La sexta edición del Tour de Guangxi, que inicia este martes en la ciudad de Fangchenggang, tendrá una nutrida participación de suramericanos, además de tres colombianos: Sergio Higuita (XDS Astana Team), Fernando Gaviria (Movistar Team) y Diego Pescador (Movistar Team).
En la carrera china del calendario UCI también estarán en competencia: el argentino Eduardo Sepúlveda (Lotto) y los ecuatorianos Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) y Harold Martín López (XDS Astana Team).
La prueba asiática, que cerrará el calendario World Tour en este 2025, tendrá seis etapas, arrancando este martes 14 de octubre para finalizar cinco días después, el 19 de octubre, cuando conoceremos al sucesor del belga Lener Van Eetvelt, campeón del año pasado.
En la historia de la carrera china, prueba que estuvo suspendida tres años a causa de la pandemia del covid-19, Colombia figura en el podio con Daniel Felipe Martínez, segundo en la edición 2019 detrás del español Enric Mas, ganador de ese año.
Asimismo, en 2023 Juan Sebastián Molano ganó una etapa, Fernando Gaviria salió victorioso dos veces en 2019 y en la primera edición, el mismo Gaviria tuvo la fortuna de ganar en cuatro oportunidades.
RECORRIDO TOUR DE GUANGXI
PRIMERA ETAPA
SEGUNDA ETAPA
TERCERA ETAPA
CUARTA ETAPA
QUINTA ETAPA
SEXTA ETAPA
Ruta
Lesly Aguirre sale campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul; Karol Velandia gana el circuito final
Luego de tres días de competencia, la boyacense Lesly Aguirre se consagró campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul 2025 en la rama femenina, tras defender el liderato en la última etapa.
El podio final lo completaron Mayerly Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) en la segunda posición y la casareña Karol Velandia, del equipo SYG Bike Kings y la Liga de Ciclismo de Casanare, en el tercer lugar.
El circuito final, que se llevó a cabo por las calles de la capital mundial del arroz, fue ganada por Karol Velandia (SYG Bike Kings), por delante de Mayerly Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) y Karlen Medina (Ilevels Cycling Vaupés).
Lesly Aguirre, oriunda de Boyacá, sucedió en el palmarés de la carrera a la casareña María Valentina Latriglia, quien ganó la versión del año pasado.
Podio Clásica Ciudad de Aguazul 2025
🥇 Lesly Aguirre
🥈 Mayerly Córdoba
🥉 Karol Velandia
Clásica Ciudad de Aguazul 2025 – Femenina
Clasificación General Final
|1
|Lesly Aguirre
|Team Bacx
|4:34:14″
|2
|Mayerly Córdoba
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:50
|3
|Karol Velandia
|SYG Bike Kings
|1:10
|4
|María Paula Rodríguez
|Team Yopal
|1:48
|5
|Sharon Sandoval
|Pedalea Cycling
|4:09