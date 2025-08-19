El Nu Colombia lleva lo mejor de su nómina a la Clásica del Carmen de Viboral en busca de otro título más

Los campeones de Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y Tour de Guadalupe, Camilo Ardila, estrenarán desde este martes los títulos obtenidos hace poco más de una semana en Bogotá y Pointe-à-Pitre, encabezando al equipo de ciclismo Nu Colombia, en la Clásica del Carmen de Viboral.

Contreras llevará de nuevo la batuta del poderoso escuadrón que lo llevó a levantar el tercer título de campeón de la ronda nacional y el segundo consecutivo con el conjunto morado. Al de Villapinzón lo acompañarán en la ronda antioqueña: Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Juan Diego Alba, Cristian Rico y Óscar Quiroz, flamante campeó de la Vuelta a Nariño.

Por otro lado el flamante campeón del Tour de Guadalupe, Andrés Camilo Ardila, encabezará la segunda nómina que pondrán los dirigidos por Raúl Mesa en la línea de partida de la ronda carmelitana junto a: David Hoyos, Juan Pablo Ortega, Johan Rubio, Jhon Agudelo, Heberth Gutiérrez y Jhonatan Chaves quien terminó como rey de la montaña y ganador de etapa en la ronda caribeña.



Camilo Ardila y Jhonatan Chaves se destacaron en el Tour de Guadalupe 2025. (Foto © Tour de Guadalupe)

La edición 2025 de la Clásica del Carmen de Viboral tendrá cuatro etapas iniciando este miércoles 20 de agosto con una contrarreloj individual y terminando el sábado 23 con un circuito urbano en el municipio del oriente antioqueño que da nombre a la prueba.

El equipo de ciclismo Nu Colombia abrirá en el Carmen de Viboral el segundo semestre de su temporada 2025 tras una brillante primera mitad que ha visto a los morados levantar los trofeos de campeón en: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Jamaica International Cycling Classic, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle, Tour de Guadalupe y Vuelta a Colombia.

“Volvemos a competir tras ganar la Vuelta a Colombia con todas las ganas de seguir dándole triunfos al equipo. Siempre nuestro objetivo es ganar y eso lo hemos demostrado desde el año pasado cuando fuimos el mejor equipo del país. Llegamos al Carmen de Viboral con dos equipos de mucho talento con los que buscaremos darle una nueva victoria al Nu Colombia” manifestó Rodrigo Contreras, tricampeón de la Vuelta a Colombia.

*Con Información Prensa Nu Colombia