Dos días después del fichaje de Raúl García Pierna, el Movistar Team oficializó su segunda incorporación de cara a la temporada 2026, se trata de Roger Adriá, que formará parte de la plantilla de la escuadra telefónica hasta 2028. Actualmente, los colombianos Einer Rubio, Diego Pescador, Fernando Gaviria, Nairo Quintana y Kevin Castillo hacen parte del equipo de Eusebio Unzué.

“Creo que es un paso importante en mi carrera. Siendo un equipo que encaja más con mi personalidad y mi cultura. Un conjunto donde encontrar un espacio donde brillar y aportar mis cualidades al equipo”, dijo el español, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.

Adriá, de 27 años, se formó en el conjunto Lizarte y luego pasó al Kern Pharma. En 2024 se mudó al Red Bull – BORA – hansgrohe, donde corrió las dos últimas campañas.

“Fichar por Movistar Team supone cumplir un sueño. Casi todos los ciclistas españoles desde jóvenes soñamos con correr en este equipo, siendo el conjunto con más historia del pelotón internacional. Así que, es un sueño hecho realidad”, añadió Adriá.

Con las dos incorporaciones, el Movistar Team refuerza su apuesta por el talento nacional y asegura la presencia de dos ciclistas con gran proyección en su plantilla durante las próximas temporadas.

*Con Información Prensa Movistar Team