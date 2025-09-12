Ruta
El Movistar Team oficializó su segunda incorporación de cara a la temporada 2026
Dos días después del fichaje de Raúl García Pierna, el Movistar Team oficializó su segunda incorporación de cara a la temporada 2026, se trata de Roger Adriá, que formará parte de la plantilla de la escuadra telefónica hasta 2028. Actualmente, los colombianos Einer Rubio, Diego Pescador, Fernando Gaviria, Nairo Quintana y Kevin Castillo hacen parte del equipo de Eusebio Unzué.
“Creo que es un paso importante en mi carrera. Siendo un equipo que encaja más con mi personalidad y mi cultura. Un conjunto donde encontrar un espacio donde brillar y aportar mis cualidades al equipo”, dijo el español, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.
Adriá, de 27 años, se formó en el conjunto Lizarte y luego pasó al Kern Pharma. En 2024 se mudó al Red Bull – BORA – hansgrohe, donde corrió las dos últimas campañas.
“Fichar por Movistar Team supone cumplir un sueño. Casi todos los ciclistas españoles desde jóvenes soñamos con correr en este equipo, siendo el conjunto con más historia del pelotón internacional. Así que, es un sueño hecho realidad”, añadió Adriá.
Con las dos incorporaciones, el Movistar Team refuerza su apuesta por el talento nacional y asegura la presencia de dos ciclistas con gran proyección en su plantilla durante las próximas temporadas.
*Con Información Prensa Movistar Team
Ruta
Ciclo-Retro: revivamos las victorias de etapa de Egan Bernal en las ‘Grandes Vueltas’
El formidable rutero colombiano, Egan Bernal, consiguió su tercera victoria etapa en una ‘Gran Vuelta‘ (Tour-Giro-Vuelta), todas corriendo para el equipo británico Ineos Grenadiers. Las primeras llegaron en 2021, en el recordado Giro Italia, que terminó ganando.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico recuerda todas las victorias del zipaquireño, sumando el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, las carreras más importante del calendario World Tour.
*Giro de Italia 2021 – Victoria en la Etapa 9 | Castel di Sangro – Campo Felice (158 km)
*Giro de Italia 2021 – Victoria en la Etapa 16 | Sacile – Cortina d’Ampezzo (153km)
*Vuelta a España 2025 – Victoria en la etapa 16 | Poio – Mos. Castro de Herville (167,9 km)
Ruta
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid
Ruta
Alejandro Osorio triunfa en la segunda etapa de la Vuelta a Boyacá y Juan Diego Alba sigue líder
En un final lleno de emociones, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) salió victorioso en la segunta etapa de la Vuelta a Boyacá 2025, que se recorrió 180 kilómetros de distancia, partiendo de Tinjacá y arribando al municipio de Tasco.
El corredor carmelitano de 27 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, llegó en solitario a la meta 8 segundos por delante de un grupo de perseguidores comandado por Edgar Pinzón (GW Erco Shimano) y Óscar Fernández (Team Medellín-EPM), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente.
El gran protagonista de la jornada fue el antioqueño Julián Cardona (Team Medellín-EPM), quien fue cabeza de carrera en la fase inicial, alcanzando una ventaja que rondó los dos minutos de ventaja sobre el pelotón principal camino a Tunja, sin embargo, en la parte final fue neutalizado por el pelotón.
Con los resultados de la segunda jornada, la clasificación general individual no sufrió cambios en los primeros puestos, por lo consguiente Juan Diego Alba (NU Colombia) mantuvo el lideraro de la carrera, escoltado por su compañero de equipo Javier Jamaica.
En la rama femenina, Carolina Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) fue la ganadora, mientras que entre los juveniles, el vencedor fue Joel Alejandro Sandoval (Team Capital Bike).
La cuadragésima sexta edición del giro boyacense continuará este viernes con la tercera etapa, una contrarreloj individual entre Socotá y el Alto de Socha con una distancia de 12 kilómetros. El sucesor de Adrián Bustamante, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en Sogamoso.
Vuelta a Boyaca 2025
Resultados Etapa 2 | Tinjacá – Tasco (180 km)
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|4:18:28″
|2
|Edgar Pinzón
|GW Erco Shimano
|0:08
|3
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:08
|4
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:08
|5
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:08
Clasificación General Individual
|1
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|6:41:17″
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:06
|3
|Yonatan Castro
|Team Medellín-EPM
|0:22
|4
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:26
|5
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:30