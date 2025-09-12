Connect with us

El Movistar Team oficializó su segunda incorporación de cara a la temporada 2026

Hace 2 horas

Roger Adriá, la segunda incorporación del Movistar Team. (Foto © Prensa Movistar Team)
Ciclo-Retro: revivamos las victorias de etapa de Egan Bernal en las ‘Grandes Vueltas’

Hace 3 horas

12 septiembre, 2025

El zipaquireño Egan Bernal ganó dos etapas en el Giro de Italia 2021. (Foto Giro d'Italia ©Massimo Paolone/LaPresse)
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica

Hace 5 horas

12 septiembre, 2025

Lucho Herrera con el trofeo de Campeón de la Vuelta España 1987 y a su lado derecho el Manzana Postobón Ryalcao hacía lo propio por equipos
Lucho Herrera y el Ryalcao Postobón lograron en la Vuelta a España de 1987 una de las más grandes victorias del deporte colombiano en toda su historia. (Foto Alberto Urrego © RMC)
Alejandro Osorio triunfa en la segunda etapa de la Vuelta a Boyacá y Juan Diego Alba sigue líder

Hace 13 horas

11 septiembre, 2025

Alejandro Osorio ganó la segunda etapa de la Vuelta a Boyacá 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
