Ruta

El Movistar Team contará con su contingente colombiano para el Giro dell’Emilia

Publicado

Hace 13 horas

el

La escuadra telefónica tendrá cuatro colombianos en el Giro dell’Emilia 2025. (Foto © Movistar Team)
Ruta

Los escaladores colombianos se ponen a prueba en el Giro dell’Emilia; clásica italiana con más de un siglo de historia

Publicado

Hace 2 horas

el

3 octubre, 2025

Por

Quintana se habría comprometido con el Movistar por tres años más
Nairo Quintana, ganador del Giro dell’Emilia en 2012. (Foto © RMC)
Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 4 horas

el

3 octubre, 2025

Por

El belga Cian Uijtdebroeks, nuevo refuerzo del Movistar Team. (Foto © Giro d'Italia)
Ruta

Arvid de Kleijn suma su segunda victoria en el Tour de Langkawi; Martín Santiago Herreño 12° en la general

Publicado

Hace 10 horas

el

3 octubre, 2025

Por

El neerlandés Arvid de Kleijn ganó la sexta etapa del Tour de Langkawi 2025. (Foto © PETRONAS Le Tour de Langkawi)
