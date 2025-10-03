Ruta
El Movistar Team contará con su contingente colombiano para el Giro dell’Emilia
El equipo español Movistar confirmó la nómina de siete corredores que estarán compitiendo en el Giro dell’Emilia, prueba UCI de categoría 1.Pro, que se celebrará en las carreteras italianas este sábado, y que, para la edición 118 de la carrera, contará con su avanzada colombiana.
El risaraldense Kevin Castillo, el quindiano Diego Pescador, además de los boyacenses Nairo Quintana y Einer Rubio harán parte de la nómina que afrontará la prestigiosa clásica italiana.
De igual manera, la escuadra telefónica contará con el ecuatoriano Jefferson Cepeda y los españoles Antonio Pedrero y Javier Romo, quien se destacó en la Vuelta a España.
Con más de un siglo de historia, el Giro dell’Emilia ha ido consolidando su prestigio como una carrera hecha a la medida de los escaladores, sobre todo si se tiene en cuenta lo ocurrido en las últimas ediciones. El más reciente ganador es el esloveno Tadej Pogacar, quien no defenderá el título obtenido el año pasado.
Ruta
Los escaladores colombianos se ponen a prueba en el Giro dell’Emilia; clásica italiana con más de un siglo de historia
Ocho pedalistas colombianos encararán en tierras italianas la edición 108 Giro dell’Emilia, una carrera de un día, que tendrá un exigente recorrido de 199,2 kilómetros, con final en San Luca, un ascenso corto, pero exigente que ha convertido a esta clásica italiana en una cita obligada para los escaladores.
La lista de nacionales la conforman Egan Bernal y Brandon Rivera con el Ineos Grenadiers; Santiago Umba y Sergio Higuita en la nómina del XDS Astana Team y por último, Einer Rubio, Nairo Quintana, Diego Pescador y Kevin Castillo en la plantilla del Movistar.
Esta famosa clásica italiana, una de las carreras más antiguas del calendario mundial, con epicentro en la hermosa región de La Emilia-Romagna y la ciudad de Bolonia, llega al imponente Santuario de la Virgen de San Luca, sitio de llegada.
Con más de un siglo de historia, esta clásica italiana ha ido consolidando su prestigio como una carrera hecha a la medida de los escaladores, sobre todo si se tiene en cuenta lo ocurrido en las últimas ediciones, donde ganaron Tadej Pogacar (2024), Primoz Roglic (2023) y Enric Mas (2022).
Colombia, protagonista de primer orden en el último quindenio
La historia colombiana en esta carrera se comenzo a escribir en último quindenio con la victoria de Carlos Betancur y el tercer lugar de Rigoberto Urán en 2011. El ‘Toro de Urrao’ subió en 4 oportunidades al podio con un segundo puesto y tres terceros lugares.
En total, Colombia cuenta con tres victorias: la de Carlos Betancur en 2011, Nairo Quintana en 2012 y Esteban Chaves en 2016. Los grandes antecedentes del ciclismo colombiano en esta prueba (tres títulos, un segundo lugar y cuatro terceras posiciones) son estadísticas que ilusionan a pesar de los grandes rivales que enfrentarán.
Entre los nombres ilustres que engalarán la carrera aparecen el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek), el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), el francés Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) y el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), ganador de tres ediciones.
Ruta
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el Movistar Team con la contratación del belga Cian Uijtdebroeks, quien llega procedente del Team Visma | Lease a Bike.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El italiano Mattia Agostinacchio llega procedente del Club Ciclístico Trevigliese El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El belga Cian Uijtdebroeks llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El británico Owain Doull llega procedente del EF Education – EasyPost El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
Ruta
Arvid de Kleijn suma su segunda victoria en el Tour de Langkawi; Martín Santiago Herreño 12° en la general
La sexta etapa del Tour de Langkawi 2025 quedó en manos de Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team). El neerlandés fue el más rápido en el sprint final y logró la victoria, luego de recorrer 123,5 kilómetros entre Shah Alam y Port Dickson.
El velocista de Países Bajos, que alcanzó su segundo triunfo en la carrera, ganó por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y del español Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos, Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) entró en el puesto 31°, Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) ocupó la casilla 51° y Edward Cruz (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) se clasificó 57°, todel ganador.
En cuanto a la clasificación general, el francés Joris Delbove (Team TotalEnergies) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el escandinavo Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) a 6 segundos del líder, mientras que Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) subió a la posición 12°.
La edición 29 de la prestigiosa carrera malaya continuará este sábado con una otra etapa llana de 214,9 kilómetros entre Melaka y Medini. El recorrido no incluye puertos montañosos categorizados.
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 6 | Shah Alam – Port Dickson (123,5 km)
|1
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|2:32:55
|2
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|4
|Mohamad Izzat Halil
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|5
|Alexander Kristoff
|Uno-X Mobility
|m.t.
|6
|Filippo Fortin
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|7
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|m.t.
|8
|Lorrenzo Manzin
|Team TotalEnergies
|m.t.
|9
|Enrico Zanoncello
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|m.t.
|10
|Patrick Eddy
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|31
|Martín Santiago Herreño
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|m.t.
|51
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|57
|Edward Cruz
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|18:49:29
|2
|Anders Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:06
|3
|Adrien Maire
|Unibet Tietema Rockets
|0:06
|4
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:07
|5
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:11
|6
|Cedrik Bakke Christophersen
|Unibet Tietema Rockets
|0:11
|7
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|0:14
|8
|Luca Covili
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|0:14
|9
|Davide Bais
|Team Polti VisitMalta
|0:14
|10
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:14
|11
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|0:14
|12
|Martín Santiago Herreño
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|0:14
|13
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:14
|14
|Mario Aparicio
|Burgos Burpellet BH
|0:14
|15
|Germán Dario Gómez
|Team Polti VisitMalta
|0:24
|35
|Edward Cruz
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|2:31