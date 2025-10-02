El Ineos Grenadiers confirma a Brandon Rivera y a Egan Bernal para la edición 108 del Giro dell’Emilia

El zipaquireño Egan Bernal y su paisano Brandon Rivera fueron confirmados por el Ineos Grenadiers para encarar el Giro dell’Emilia 2025, que se disputará este sábado 4 de octubre. La formación británica oficializó la nómina en sus redes sociales.

Los dos colombianos retoman la competencia con la escuadra británica después de participar con la selección colombiana en el Mundial de Ruanda, donde se retiraron en el transcurso de la prueba de ruta.

Además de los dos escarabajos, la nómina del equipo inglés la completan el neerlandés Thymen Arensman, el estadounidense Andrew August, el canadiense Michael Leonard, el español Carlos Rodríguez y el italiano Salvatore Puccio.

Con más de un siglo de historia, el Giro dell’Emilia ha ido consolidando su prestigio como una carrera hecha a la medida de los escaladores, sobre todo si se tiene en cuenta lo ocurrido en las últimas ediciones. El más reciente ganador es el esloveno Tadej Pogacar, quien no defenderá el título obtenido el año pasado.