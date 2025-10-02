Ruta
El Ineos Grenadiers confirma a Brandon Rivera y a Egan Bernal para la edición 108 del Giro dell’Emilia
El zipaquireño Egan Bernal y su paisano Brandon Rivera fueron confirmados por el Ineos Grenadiers para encarar el Giro dell’Emilia 2025, que se disputará este sábado 4 de octubre. La formación británica oficializó la nómina en sus redes sociales.
Los dos colombianos retoman la competencia con la escuadra británica después de participar con la selección colombiana en el Mundial de Ruanda, donde se retiraron en el transcurso de la prueba de ruta.
Además de los dos escarabajos, la nómina del equipo inglés la completan el neerlandés Thymen Arensman, el estadounidense Andrew August, el canadiense Michael Leonard, el español Carlos Rodríguez y el italiano Salvatore Puccio.
Con más de un siglo de historia, el Giro dell’Emilia ha ido consolidando su prestigio como una carrera hecha a la medida de los escaladores, sobre todo si se tiene en cuenta lo ocurrido en las últimas ediciones. El más reciente ganador es el esloveno Tadej Pogacar, quien no defenderá el título obtenido el año pasado.
Ruta
Milena Salcedo suma su segunda victoria en la Vuelta Femenina a Costa Rica y afianza su liderato
La edición 23 de la Vuelta Femenina a Costa Rica, categoría 2.2 UCI, continúa con dominio colombiano. Milena Salcedo volvió ganar, esta vez en la segunda etapa, que se disputó entre la Escuela Indígena Rey Curré y la municipalidad de Corredores, en un trayecto de 128,2 kilómetros.
La experimentada pedalista bogotana, del equipo Pato Bike BMC Team, que mantuvo su racha ganadora, completó su tercera victoria a nivel internacional en la temporada, tras su triunfo conseguido en la Vuelta a Guatemala en agosto.
En cuanto a la clasificación general, el liderato de la vuelta siguió en manos de la colombiana Milena Salcedo (Pato Bike BMC Team), quien es escoltada por su comptariota y compañera de equipo Karen Lorena Villamizar.
La ronda costarricense para mujeres continuará este viernes con la tercera jornada, una etapa montañosa de 118,4 kilómetros, que se disputará entre Palmar Norte y General Viejo. El domingo en Escazú conoceremos a la sucesora de la ecuatoriana Esther Galarza, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 2 | Curré – Corredores (128,2 km)
|1
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|3:24:59
|2
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Michela Molina
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|4
|Marcela Peñafiel
|Movistar-Best PC
|m.t.
|5
|Ana María Hernández
|Fast&Up Bike Cafe
|m.t.
|6
|Lauren Smith
|Orion Racing
|m.t.
|7
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|8
|Camila Valbuena
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|9
|Yendry Dixiana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|10
|Gloriana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|6:14:33
|2
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Michela Molina
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|4
|Marcela Peñafiel
|Movistar-Best PC
|m.t.
|5
|Ana María Hernandez
|Fast&Up Bike Cafe
|+ 00
|6
|Yendry Dixiana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|7
|Lauren Smith
|Orion Racing
|m.t.
|8
|Gloriana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|9
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|10
|Nataliia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
Ruta
¡Racha ganadora! Tercer triunfo consecutivo de Paul Magnier en la CRO Race 2025
¡Cero y van tres! En otro final a pura velocidad, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la tercera etapa de CRO Race de Croacia al imponerse en el embalaje, tras recorrer 150,5 kilómetros entre Gospić y Rijeka.
El corredor francés superó con solvencia al británico Ben Turner (INEOS Grenadiers) y al israelí Oded Kogut (Israel-Premier Tech), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único suramericano en competencia, el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates – XRG) entró en un grupo perseguidor, en el puesto 76°, a más de un minuto del ganador.
En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se mantuvo firme en la primera posición ahora escoltado por el inglés Ben Turner (INEOS Grenadiers). El podio parcial lo completa el francés Baptiste Poulard (Arkéa – B&B Hôtels Continental).
La carrera croata del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con una etapa rompe-piernas de 190,5 kilómetros entre Krk y Labin, que incluye cuatro puertos montañosos.
CRO Race (2.1)
Resultados Etapa 3 | Gospić – Rijeka (150,5 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:26:59
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Oded Kogut
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|4
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|5
|Kim Heiduk
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|6
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Mihajlo Stolic
|Team United Shipping
|m.t.
|8
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|m.t.
|9
|Robert Donaldson
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|10
|Pau Miquel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|76
|Mateo Ramírez *Ecuador
|UAE Team Emirates-XRG
|1:01
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|8:16:38
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:20
|3
|Baptiste Poulard
|ARKEA-B&B HOTELS
|0:21
|4
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:24
|5
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:24
|6
|Alex Molenaar
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:27
|7
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|0:30
|8
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:30
|9
|Robert Donaldson
|Team Jayco-AlUla
|0:30
|10
|Pau Miquel
|Equipo Kern Pharma
|0:30
|77
|Mateo Ramírez *Ecuador
|UAE Team Emirates-XRG
|1:31
Ruta
Gran inicio del Critérium Medellín en el Aeroparque Juan Pablo II
El Critérium Medellín vivió este miércoles su primer día de competencia en el Aeroparque Juan Pablo II, donde ni siquiera la lluvia logró opacar el espectáculo que brindaron los ciclistas en cada categoría, desde los más pequeños en la infantil hasta los más experimentados en la élite.
La jornada estuvo marcada por la emoción del público, que acompañó en familia el inicio de este evento. Critérium Medellín continúa demostrando por qué la ciudad es epicentro del deporte en Colombia, ofreciendo un espectáculo que combina pasión, talento y el entusiasmo de la afición.
Entre los ganadores se destacan Óscar Fernández del Team Medellín-EPM en élite masculina y María Paula Latriglia del Team Sistecrédito en élite femenina.
Hoy, jueves 2 de octubre, la acción se traslada al circuito de EPM, donde se espera otra jornada vibrante para los velocistas.
Otros Ganadores
- Fernanda Restrepo, infantil damas
- Valentina Marín, juvenil damas
- Felipe Bravo, juvenil hombres
- Alexis Hernández, Máster A hombres
- Juan Cataño, Máster B
- Juan Morales, prejuvenil hombres
- Nicolás Ramírez, infantil hombres
- Luciana Medina, prejuvenil damas
*Con información Prensa Critérium Medellín