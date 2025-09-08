El equipo francés Decathlon sacude el mercado de fichajes con la incorporación de Olav Kooij y otros cuatro pedalistas

La escuadra francesa del Decathlon AG2R La Mondiale Team, que cambiará de denominación el próximo año para llamarse Decathlon CMA CGM, sacudió el mercado de fichajes con el anuncio de cinco refuerzos de diferentes nacionalidades: un danés, un belga y tres neerlandeses.

Entre las nuevas contrataciones sobresale, uno de los mejores velocistas del pelotón actual, Olav Kooij, que llega al equipo galo para las próximas tres temporadas, sin duda un refuerzo de peso, ya que con solo 23 años suma 46 victorias como profesional, todas ellas logradas con el Visma | Lease a Bike.

“Tengo muchas ganas de unirme a Decathlon CMA CGM en 2026 y empezar un nuevo capítulo en mi carrera. Estoy deseando empezar a trabajar con el equipo para alcanzar nuevos objetivos y retos. Compartimos la gran ambición de competir al máximo nivel, y espero que esto nos permita alcanzar muchas más victorias en los próximos años”, dijo Kooij, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.

Además del sprinter neerlandés, el Decathlon también anunció las incorporaciones de Cees Bol (XDS Astana Team), Robbe Ghys (Alpecin – Deceuninck), Daan Hoole (Lidl – Trek) y Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL).

Es importante resaltar que el equipo francés que ya suma seis refuerzos para 2026, ya que además de las nuevas caras anunciadas hoy se suma la promoción desde su equipo de desarrollo del joven Antoine L’Hote y la contratación del belga Tiesj Benoot.