El cronómetro dicta sentencia a favor de José Manuel Posada que se adueña del liderato en la Clásica de Marinilla para juveniles
En gran actuación, José Manuel Posada (Team Sistecrédito) ganó este jueves la contrarreloj individual de la Clásica de Marinilla 2025. El pedalista antioqueño paró los cronómetros de la prueba en 28 minutos y 51 segundos.
Una vibrante batalla, bajo un día soleado, se vivió en el oriente antioqueño, en el que el joven pedalista paisa fue el más rápido. Al final el podio del día lo completaron José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito) y David Espitia (Indeportes-Hidratao).
Los del Sistecrédito fueron los grandes dominadores de la exigente jornada contra el cronómetro, entre El Peñol y el parque de Marinilla sobre un trazado de 18 kilómetros, en la que Posada se adueñó de la primera posición en la clasificación general.
Mañana viernes se correrá la última etapa de la Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” para juveniles, en un circuito urbano por las calles de Marinilla.
Clásica de Marinilla 2025
CRI | El Peñol – Parque de Marinilla (18 km)
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|28:51″
|2
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecredito
|0:41
|3
|David Espitia
|Indeportes-Hidratao
|1:10
|4
|Simon Loaiza
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:17
|5
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|1:23
Clásificación General Individual
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|2:46:03″
|2
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|0:54
|3
|David Espitia
|Indeportes-Hidratao
|1:21
|4
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|1:26
|5
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|1:30
Juan Pablo Ortega se queda con la contrarreloj de la Clásica de Marinilla y Alejandro Osorio salva el liderato
En gran demostración, Juan Pablo Ortega se impuso en la segunda etapa de la edición 34° de la Clásica de Marinilla, en la que el carmelitano Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) conservó la camiseta de líder por 8 segundos de diferencia.
El corredor del NU Colombia firmó el triunfo con un tiempo de 28:12” a una velocidad media de 38,37 km / h., superando por un segundo al líder Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y por 17” segundos a su compañero de equipo Jhonatan Chaves.
El podio parcial de la carrera antioqueña lo ocupan Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) en el primer cajón, y lo escoltan dos hombres del NU Colombia: Juan Pablo Ortega y Sebastián Henao.
La Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” finalizará este viernes con la disputa de la tercera y última etapa, circuito urbano en el municipio de Marinilla, en el oriente antioqueño.
Clásica de Marinilla 2025
CRI | El Peñol – Parque de Marinilla (18 km)
|1
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|28:12″
|2
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|0:01
|3
|Jhonatan Chaves
|Orgullo Paisa
|0:17
|4
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:25
|5
|Jaider Muñoz
|Team Girardota-Ciclorades
|0:26
Clasificación General Individual
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|3:45:24″
|2
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|0:08
|3
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:33
|4
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:38
|5
|Jaider Muñoz
|Team Girardota-Ciclorades
|0:42
¡Imparable! Isaac del Toro conquista la centenaria clásica italiana Gran Piemonte con Egan Bernal 9°
Otra victoria para el mexicano Isaac del Toro en las clásicas italianas. El joven corredor del UAE Team Emirates – XRG, que firmó su triunfo número 15 de la temporada, salió victorioso en el Gran Piemonte.
El corredor manito, de 21 años, conquistó la carrera de un día tras atacar en la fase final. El podio lo completaron el suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) 2° y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl – Trek) 3°.
En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el mejor de los escarabajos, finalizando en el top 10, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) fue gran protagonista de la escapada que se armó promediando la mitad de la carrera, al final el boyacense terminó en la casilla 48° a 3:54 del ganador, mientras que William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team) no concluyó la prueba.
Para resaltar que desde la victoria del colombiano Egan Bernal en 2019, un latinoamericano no ganaba la centenaria clásica italiana que antecede Lombardía, monumento ciclístico que cerrará la temporada.
Hay que destacar, que el primer suramericano en ganarla fue el brasilero Murilo Antonio Fischer en 2005 y el segundo, el antioqueño Rigoberto Urán, quien la ganó en la campaña 2012.
Resultados Gran Piemonte (1.Pro)
Dogliani – Acqui Terme (179 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|4:08:24
|2
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:40
|3
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|0:44
|4
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:07
|5
|Michael Matthews
|Team Jayco-AlUla
|1:07
|6
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|1:07
|7
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|1:07
|8
|Quinten Hermans
|Alpecin-Deceuninck
|1:07
|9
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|1:07
|10
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|1:07
|48
|Einer Rubio
|Movistar Team
|3:54
|DNF
|William Colorado
|Q36.5 Pro Cycling Team
|No finalizó
Clásica de Marinilla 2025: Stefanía Sánchez gana la crono y se pone líder en la rama femenina
Sorprendiendo a las del podio parcial, Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) ganó la contrarreloj individual de la Clásica de Marinilla 2025 en la rama femenina, disputada este jueves entre El Peñol y el parque de Marinilla.
La pedalista antioqueña realizó una excelente crono en los 18 kilómetros, ganándole por sólo dos segundos a su más inmediata perseguidora, su compañera de equipo Diana Carolina Peñuela. El podio de la jornada al cronómetro lo completó Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa) a 32 segundos de la ganadora, que realizó el ejercicio a 32 km / h.
Con su victoria y las diferencias obtenidas Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) pasó a liderar la carrera antioqueña con Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) 2° y Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa) 3°.
La Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” finalizará este viernes con la disputa de la tercera y última etapa, circuito urbano en el municipio que le pone nombre a la carrera, en el oriente antioqueño.
Clásica de Marinilla 2025
CRI | El Peñol – Parque de Marinilla (18 km)
|1
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|33:33″
|2
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:02
|3
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:32
|4
|Aranza Villalón
|Team Sistecrédito
|0:44
|5
|Eroka Botero
|Team Sistecrédito
|0:47
Clasificación General Individual
|1
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|3:17:25″
|2
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:02
|3
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:30
|4
|Aranza Villalón
|Team Sistecrédito
|0:35
|5
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|2:42
