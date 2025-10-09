El cronómetro dicta sentencia a favor de José Manuel Posada que se adueña del liderato en la Clásica de Marinilla para juveniles

En gran actuación, José Manuel Posada (Team Sistecrédito) ganó este jueves la contrarreloj individual de la Clásica de Marinilla 2025. El pedalista antioqueño paró los cronómetros de la prueba en 28 minutos y 51 segundos.

Una vibrante batalla, bajo un día soleado, se vivió en el oriente antioqueño, en el que el joven pedalista paisa fue el más rápido. Al final el podio del día lo completaron José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito) y David Espitia (Indeportes-Hidratao).



José Manuel Posada, nuevo líder de la Clásica de Marinilla 2025. (Foto Archivo © RMC)

Los del Sistecrédito fueron los grandes dominadores de la exigente jornada contra el cronómetro, entre El Peñol y el parque de Marinilla sobre un trazado de 18 kilómetros, en la que Posada se adueñó de la primera posición en la clasificación general.

Mañana viernes se correrá la última etapa de la Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” para juveniles, en un circuito urbano por las calles de Marinilla.

Clásica de Marinilla 2025

CRI | El Peñol – Parque de Marinilla (18 km)

1 José Manuel Posada Team Sistecrédito 28:51″ 2 José Manuel Ortiz Team Sistecredito 0:41 3 David Espitia Indeportes-Hidratao 1:10 4 Simon Loaiza Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 1:17 5 Felipe Bravo Indeportes-Hidratao 1:23

Clásificación General Individual

1 José Manuel Posada Team Sistecrédito 2:46:03″ 2 José Manuel Ortiz Team Sistecrédito 0:54 3 David Espitia Indeportes-Hidratao 1:21 4 Felipe Bravo Indeportes-Hidratao 1:26 5 Emanuel Restrepo Team Sistecrédito 1:30

RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDA ETAPA