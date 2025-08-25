Ruta
Edición 80 de la Vuelta a España: así quedaron los escarabajos en la clasificación general, luego de tres etapas
La Vuelta a España 2025, que cuenta con la participación de 7 escarabajos, vivió su tercera etapa, una jornada de 134,6 kilómetros disputada en tierras italianas, que fue ganada por el francés David Gaudu.
Transcurrida la tercera jornada de la ronda ibérica, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius) se mantuvieron en el top 10 de la general, que sigue liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de tres días de competencia.
Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|4
|4
|–
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:14
|7
|7
|–
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:16
|22
|25
|▲3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|,,
|54
|68
|▲14
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:24
|70
|81
|▲11
|Brandon
|INEOS Grenadiers
|2:31
|130
|49
|▼81
|Chaves Esteban
|EF Education – EasyPost
|11:39
|132
|61
|▼71
|Martinez Juan Guillermo
|Team Picnic PostNL
|12:00
Elliot Rowe sale victorioso en la segunda etapa del Tour de l’Avenir 2025; revolcón en la general
En un final sorpresivo y emocionante, Elliot Rowe ganó la segunda etapa en línea del Tour de l’Avenir 2025, luego de recorrer 136,7 kilómetros entre Saint-Symphorien-sur-Coise y Vitry-en-Charollais. El francés Maxime Decomble le arrebató el liderato de la carrera a su compatriota Paul Seixas.
El británico cruzó la línea de meta primero, siendo más rápido al sprint, superando al alemán Louis Leidert y al luxemburgués Alexandre Kess, quienes se reportaron en un pelotón reducido, aventajando por más de dos minutos a un grupo perseguidor.
Precisamente, todos colombianos ingresaron en ese lote con los favoritos: Miguel Ángel Marín 39°, Juan Felipe Rodríguez 40°, Estiven García 47°, Mauricio Zapata 55° y Jaider Muñoz 65°.
En cuanto a la clasificación general, el francés Maxime Decomble se apoderó del liderato. El danés Simon Dalby y el australiano Jack Ward lo escoltan a seis segundos. El mejor colombiano siguió siendo Juan Felipe Rodríguez, solo que ahora en la casilla 34° a 2:32 segundos.
La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 continuará este martes, con la tercera etapa en línea, una jornada llana de 158,6 kilómetros que llevará a los pedalistas de Etang-sur-Arroux hasta Châtillon-sur-Chalaronne, donde seguramente los hombres rápidos aparecerán de nuevo.
Tour de l’Avenir (2.Ncup)
Resultados Etapa 2 | Saint-Symphorien-sur-Coise – Vitry-en-Charollais (136,7 km)
|1
|Elliot Rowe
|Gran Bretaña
|2:59:02
|2
|Louis Leidert
|Alemania
|m.t.
|3
|Alexandre Kess
|Luxemburgo
|m.t.
|4
|Tomas Pridal
|República Checa
|m.t.
|5
|Simon Dalby
|Dinamarca
|m.t.
|6
|Halvor Sandstad
|Noruega
|m.t.
|7
|Hugo Aznar
|España
|m.t.
|8
|Filippo Turconi
|Italia
|m.t.
|9
|Kilian Feurstein
|Austria
|m.t.
|10
|Maxime Decomble
|Francia
|m.t.
|39
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|2:27
|40
|Juan Felipe Rodríguez
|Colombia
|2:27
|47
|Estiven García
|Colombia
|2:27
|55
|Mauricio Zapata
|Colombia
|2:27
|65
|Jaider Muñoz
|Colombia
|2:27
Clasificación General Individual
|1
|Maxime Decomble
|Francia
|7:21:31
|2
|Simon Dalby
|Dinamarca
|0:06
|3
|Jack Ward
|Australia
|0:06
|4
|Otto van Zanden
|Países Bajos
|0:10
|5
|Jan Huber
|Suiza
|0:11
|6
|Elliot Rowe
|Gran Bretaña
|0:17
|7
|Tim Rex
|Bélgica
|0:19
|8
|Arno Wallenborn
|Luxemburgo
|0:19
|9
|Filippo Turconi
|Italia
|0:32
|10
|Hugo Aznar
|España
|0:35
|34
|Juan Felipe Rodriguez
|Colombia
|2:32
|36
|Jaider Muñoz
|Colombia
|2:36
|87
|Mauricio Zapata
|Colombia
|3:09
|101
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|4:10
|134
|Estiven García
|Colombia
|17:52
Vuelta a España 2025: David Gaudu gana la tercera etapa en Ceres con Santiago Buitrago 7° y Egan Bernal 8°
En un final picando ligeramente hacía arriba, David Gaudu ganó la tercera etapa de la Vuelta a España 2025. En la subida final a Ceres (2.5 km à 3.2%), el francés del Groupama-FDJ fue el más fuerte en una llegada ascendente sorprendiendo a los favoritos.
El corredor galo se impuso en la jornada de 134,6 kilómetros, disputada este lunes por tierras italianas. Segundo entró el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y tercero el líder, el escandinavo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
De nuevo los escarabajos no desentonaron y estuvieron en la pelea con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 7° y Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 8°, ambos sin perder tiempo con los favoritos. Los otros dos escarabajos que salvaron el día fueron Harold Tejada (XDS Astana Team) 20° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 68°, también con el mismo tiempo del ganador.
Ya un poco más rezagados llegaron Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) 82° a 52 segundos, mientras que Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) finalizó 154° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 163°, los dos a más 10 minutos.
La fuga del día estuvo animada por el estadounidense Sean Quinn (EF Education – EasyPost), el austriaco Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), el belga Luca Van Boven (Intermarché – Wanty), el italiano Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), quienes en la fase final fueron neutralizados por el pelotón.
La ronda ibérica continuará este martes con la tercera jornada, una etapa rompe-piernas de 206,7 kilómetros entre Susa y Voiron, en territorio francés con un final en terreno llano.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | San Maurizio Canavese – Ceres (134,6 km)
|1
|David Gaudu
|Groupama-FDJ
|2:59:24
|2
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|4
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|m.t.
|5
|Jordan Labrosse
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|6
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|7
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|m.t.
|8
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|9
|Bjoern Koerdt
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|10
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|20
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|68
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|82
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:41
|154
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|10:36
|163
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|10:55:36
|2
|David Gaudu
|Groupama-FDJ
|m.t.
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:08
|4
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:14
|5
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:16
|6
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:16
|7
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:16
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|9
|Juan Ayuso
|UAE Team Emirates-XRG
|0:16
|10
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|0:16
|22
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:16
|54
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:24
|70
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|2:31
|130
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|11:39
|132
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|12:00
Scarlett Souren gana al sprint la segunda etapa Tour de l’Avenir Femenino con Juliana Londoño 13°
La neerlandesa Scarlett Souren (Países Bajos) ganó la segunda etapa del Tour de l’Avenir Femenino 2025, tras imponerse al sprint en una jornada ondulada, disputada sobre 136,7 kilómetros entre Saint-Symphorien-sur-Coise y Vitry-en-Charollais. La canadiense Isabella Holmgren mantuvo el liderato.
Con relación a las colombianas, Juliana Londoño de nuevo fue la mejor de las nacionales, ocupando el puesto 13°, luego le siguieron Natalia Garzón 16°, Laura Rojas 25°, Gabriela López 40°y Angie Londoño 45°, las cinco con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que solo dos llegaron rezagadas: Karen González 79° y Juanita Salcedo 80°, ambas a más de 19 minutos.
En un día propicio para definir todo en un embalaje masivo, se presentaron algunos ataques en el transcurso del día. Al final, la persecución en el grupo principal dio sus frutos. De esta manera, las escapadas estuvieron controlados en todo momento y nunca tuvieron opción alguna de dar la sorpresa, reagrupándose en la fase final.
De allí en más, las selecciones interesadas en arribar al sprint impusieron un ritmo frenético y evitaron cualquier susto. En los últimos metros, la neerlandesa Scarlett Souren, hizo buena su punta de velocidad y se llevó la victoria, alzando los brazos por delante de todas sus rivales.
La mini-versión de la ‘Grande Boucle’ para pedalistas sub-23, continuará este martes con la tercera etapa en línea, con un recorrido ondulado de 80,8 kilómetros, que saldrá de Étang-sur-Arroux para llegar a Lugny.
Tour de l’Avenir Femmes (2.2U)
Resultados Etapa 2 | Saint-Symphorien-sur-Coise – Vitry-en-Charollais (136,7 km)
|1
|Scarlett Souren
|Países Bajos
|3:34:50
|2
|Federica Venturelli
|Italia
|m.t.
|3
|Marie Schreiber
|Luxemburgo
|m.t.
|4
|Millie Couzens
|Gran Bretaña
|m.t.
|5
|Fleur Moors
|Bélgica
|m.t.
|6
|Eleonora Ciabocco
|Italia
|m.t.
|7
|Linda Riedmann
|Alemania
|m.t.
|8
|Célia Gery
|Francia
|m.t.
|9
|Kiara Lylyk
|Canadá
|m.t.
|10
|Julia Kopecky
|República Checa
|m.t.
|11
|Laura Ruiz
|España
|m.t.
|12
|Liv Wenzel
|Luxemburgo
|m.t.
|13
|Juliana Londoño
|Colombia
|m.t.
|23
|Natalia Garzón
|Colombia
|m.t.
|25
|Laura Daniela Rojas
|Colombia
|m.t.
|40
|Gabriela López
|WCC Team
|m.t.
|45
|Angie Mariana Londoño
|Colombia
|m.t.
|79
|Karen Gonzalez
|Colombia
|19:11
|80
|Juanita Salcedo
|Colombia
|19:11
Clasificación General Individual
|1
|Isabella Holmgren
|Canadá
|7:13:45
|2
|Eleonora Ciabocco
|Italia
|0:17
|3
|Talia Appleton
|Australia
|0:17
|4
|Paula Blasi
|España
|0:20
|5
|Mijntje Geurts
|Países Bajos
|0:28
|6
|Lore De Schepper
|Bélgica
|0:32
|7
|Marion Bunel
|Francia
|0:35
|8
|Julie Bego
|Francia
|0:36
|9
|Rosita Reijnhout
|Países Bajos
|0:37
|10
|Nienke Vinke
|Países Bajos
|0:43
|32
|Angie Mariana Londoño
|Colombia
|1:00
|38
|Laura Daniela Rojas
|Colombia
|1:00
|41
|Juliana Londoño
|Colombia
|1:00
|44
|Natalia Garzón
|Colombia
|1:00
|55
|Gabriela López
|WCC Team
|8:03
|69
|Juanita Salcedo
|Colombia
|20:42
|82
|Karen González
|Colombia
|38:12