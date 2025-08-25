Edición 80 de la Vuelta a España: así quedaron los escarabajos en la clasificación general, luego de tres etapas

La Vuelta a España 2025, que cuenta con la participación de 7 escarabajos, vivió su tercera etapa, una jornada de 134,6 kilómetros disputada en tierras italianas, que fue ganada por el francés David Gaudu.

Transcurrida la tercera jornada de la ronda ibérica, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius) se mantuvieron en el top 10 de la general, que sigue liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de tres días de competencia.

Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos