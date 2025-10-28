Ecos del Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025; Harrie Lavreysen pasó por los micrófonos de RMC

La nueva joya de ciclismo de pista colombiano, Stefany Cuadrado, que alcanzó la medalla de bronce en la prueba del keirin, en el marco del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025, una vez finalizado el certamen, habló en exclusiva con nuestro director Héctor Urrego Caballero.

¿Qué significado tiene para ti el logro en la élite del ciclismo mundial?

Ante todo, muchas gracias por estar tan pendientes, tiene un significado muy lindo, muestra que se vienen haciendo muy bien las cosas, quiere decir que tenemos el nivel y las capacidades para pelear por grandes títulos y bueno gracias a Dios que me da el privilegio de poder decir: que en primer año élite y en mi primer mundial de la categoría mayor ya llevamos una medalla a casa.

¿Y qué tal lo de la prueba del kilómetro?

Se nos escapó por décimas, pero bueno al final pudimos demostrar que si tenemos con qué.

Hablemos de tu vida personal, tu familia, tu origen ¿Y cómo llegas al ciclismo?

Bueno yo soy de Caucasia, Antioquia, mi mamá es Liliana Flórez, mi papa es Vicio Cuadrado, mi hermano, tengo un hermano, Steven. Yo llegó al ciclismo gracias a la pandemia cuando empezaron a cerrar todo, mi mamá me invitó a montar bici y del primer momento que me monté me enamoré del ciclismo y supe que eso era para mí.

¿De estudiante que deporte practicabas?

De estudiante practicaba el tenis de mesa.

¿Cuándo llegas a la pista como te inicias?

Como todos los que llegan a la pista Martín Emilio Cochise de Medellín, lo primero que montan es una Vanti, pero bueno yo inicie en ella. Mi primera competencia fueron los Intercolegiados, donde me fue superbién, recuerdo que celebre mis 15 con mucho entusiasmo, unos bonitos recuerdos.

¿Cómo te contactas con el profesor Jhon Jaime González?

Bueno, gracias a los Intercolegiados ahí fue donde me di a mostrar y el Profe Andrés me invito a ser parte del PAD, del Proyecto Avanzado de Desarrollo, ahí fue donde conocí al profesor Jhon Jaime González, y desde el primer momento el profe vio cualidades en mí, esa potencia y ya se encargó de multiplicar eso a 10.000 mil.

¿Cuál fue tu primer viaje?

El del Panamericano Juvenil en Paraguay con mi primera victoria internacional, recuerdo que ese día que Colombia ganó todas las pruebas por equipos, fue un día muy bonito, nunca lo voy a olvidar.

¿Recuerdas tu primer podio en Europa?

Claro que sí, mi primer podio fue en Praga en la prueba del keirin. Me acuerdo, que fue un tercer lugar también.

¿Qué significó París 2024?

Fue un orgullo muy grande, una felicidad enorme. Ya en tan poco tiempo, no llevaba ni dos años en el ciclismo y ya esta en el nivel máximo, donde Martica Bayona pudo conseguir las plazas. Cuando se dio el momento el profesor vio mi nivel y se interesó en llevarme y pudimos hacer el récord mundial juvenil, entonces fue una experiencia muy linda y gratificante, donde también pude por los menos llevarme alguito.

¿Te gustó la olimpiada?

Mucho, una experiencia donde todo mundo esta a mil, donde todo el mundo esta al 100 por ciento metido en su cuento, sin duda alguna fue magnífico.

¿Y cómo fue esa tripleta en el mundial juvenil?

Fue justo después de la Olimpiada, entonces ya iba como más tranquila, iba con mucha más confianza, ya venía de enfrentarme con esos toros, entonces eso me dio un plus extra para poder decir aquí estoy yo y esto va a ser mío.

¿Y tuviste mariposistas en el estomago al dar el salto de juvenil a la élite?

Bueno, sí obvio eso siempre da nervios, uno siempre que se pone el uniforme siempre va a estar como uno dice vulgarmente cagado, pero bueno porque son los sueños de uno, por lo que uno trabaja cada día y saber que toca materializarlo lo ponen a uno nervioso, pero es para eso que se trabaja, es para eso que se entrena cada día, entonces gracias a Dios pudimos dar el salto de una forma tan bonita

Finalmente, ¿cómo ves tu futuro?

Lo veo bien lleno de muchos frutos, lleno de muchas cosas bonitas, de muchas experiencias, de muchas historias para contar y vamos con la frente en alto y soñando demasiado en grande, confiando y segura de que puedo vencer a las mejores.