Dusan Rajovic triunfa en la tercera etapa de la Trans-Himalaya; Cristián David Pita 7° y Hernán Aguirre 15° en la general

En otro duelo de sprinters, Dusan Rajovic resultó ser el mejor y consiguió la victoria en la tercera etapa en Trans-Himalaya Cycling Race 2025. El corredor serbio, del equipo italiano Team Solution Tech – Vini Fantini, fue el más rápido del embalaje, luego de recorrer 92,5 kilómetros en la ciudad de Lhasa, la capital de la Región del Tíbet.

El campeón serbio de contrarreloj, que lleva 11 victorias en la temporada, superó en el embalaje de forma contundente al estonio Martín Laas (Quick Pro Team) y al español Jon Aberasturi (Euskaltel-Euskadi), 2° y 3°, respectivamente. El mejor suramericano fue el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) en el 6° puesto.



Martín Laas, Dusan Rajovic y Jon Aberasturi, en el podio de la tercera etapa de la Trans-Himalaya Cycling Race 2025. (Foto © Team Solution Tech – Vini Fantini)

En cuanto a los dos colombianos en competencia, el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) ingresó en la casilla 37° y el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) se reportó en el puesto 68°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el ruso Raman Tsishkou (Li Ning Star) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el israelí Omer Goldstein (Shenzhen Kung Cycling Team) a 4 segundos del líder. El colombiano Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) escaló al puesto 15°.

La carrera china finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, otra jornada llana de 90 kilómetros con inicio en Jiangzi y final en la población de Shigatse, al suroeste de China, donde conoceremos al sucesor del neozelandés Aaron Gate, campeón del año pasado.

Trans-Himalaya Cycling Race (2.1)

Resultados Etapa 3 | Lhasa – Lhasa (92,5 km)

1 Dusan Rajovic Solution Tech-Vini Fantini 1:49:09 2 Martín Laas Quick Pro Team m.t. 3 Jon Aberasturi Euskaltel-Euskadi m.t. 4 Alexander Salby Li Ning Star m.t. 5 Raman Tsishkou Li Ning Star m.t. 6 Cristián David Pita Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team m.t. 7 Blake Quick Roojai Insurance m.t. 8 David Martin Burgos Burpellet BH m.t. 9 Iker Bonillo Euskaltel-Euskadi m.t. 10 Paul Hennequin Euskaltel-Euskadi m.t. 37 Hernán Aguirre Tianyoude Hotel Cycling Team m.t. 68 Yecid Arturo Sierra Tianyoude Hotel Cycling Team m.t.

Clasificación General Individual