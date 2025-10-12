Dries De Pooter sale victorioso en la penúltima etapa del Tour de Kyushu; Nicolás Sessler el mejor suramericano

La segunda etapa del Tour de Kyushu 2025 quedó en manos de Dries De Pooter (Intermarché – Wanty). El belga fue el más rápido en el final y logró su primera victoria en la carrera nipona, luego de recorrer 114,8 kilómetros entre Minamioguni y Minamiaso.

El corredor europeo, de 22 años, que alcanzó su primer triunfo de la temporada, superó al francés Geoffrey Soupe (Team TotalEnergies) y al eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los dos suramericanos en competencia, el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) se reportó en la posición 30° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el colombiano Rubén Darío Acosta (Utsunomiya Blitzen) ocupó la casilla 76° a más de 11 minutos de Pooter.

En cuanto a la clasificación general, el ucraniano Kyrylo Tsarenko (Solution Tech-Vini Fantini) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) a 4 segundos del líder y el podio parcial lo completa el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), a un dia del final.

La novel carrera japonesa del calendario UCI finalizará este domingo con una etapa corta y ondulada de 119,2 kilómetros entre Nobeoka y Saiki, domde conoceremos al sucesor del francés Emilien Jeannière, campeón del año pasado.



El belga Dries De Pooter, ganador de la segunda etapa del Tour de Kyushu 2025. (Foto © Tour of Kyushu)

Tour de Kyushu (2.1)

Resultados Etapa 2 | Minamioguni – Minamiaso (114,8 km)

1 Dries De Pooter Intermarché-Wanty 2:35:47 2 Geoffrey Soupe Team TotalEnergies m.t. 3 Henok Mulubrhan XDS Astana Team m.t. 4 Benjamín Prades VC Fukuoka m.t. 5 Mattéo Vercher Team TotalEnergies m.t. 6 Jeroen Meijers Victoria Sports Pro Cycling m.t. 7 Jordan Jegat Team TotalEnergies m.t. 8 Takeyama Kosuke Utsunomiya Blitzen m.t. 9 Luca Van Boven Intermarché-Wanty m.t. 10 Joseph Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 30 Nicolás Sessler *Brasil Victoria Sports Pro Cycling m.t. 76 Rubén Darío Acosta Utsunomiya Blitzen 11:43



El ucraniano Kyrylo Tsarenko sigue líder del Tour de Kyushu 2025. (Foto © Tour of Kyushu)

Clasificación General Individual