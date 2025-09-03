¡Dos de dos! para Lorena Wiebes en la edición 27 del Simac Ladies Tour

¡Lo hizo de nuevo! La campeona europea Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime), sigue imparable y sumó su segunda victoria consecutiva en la edición 27 del Simac Ladies Tour.

La pedalista neerlandesa ganó al sprint, en un trazado de 124,5 kilómetros por los alrededores de Gennep, una ciudad de la provincia de Limburgo en los Países Bajos. Segunda entró a la francesa Clara Copponi (Lidl-Trek) y tercera la estadounidense Megan Jastrab (Team Picnic PostNL), las dos con el mismo tiempo de la ganadora.

En cuanto a la única suramericana en competencia, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se reportó en posiciones intermedias en un grupo rezagado.

En la clasificación general, Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) aventaja a Clara Copponi (Lidl-Trek) por 10 segundos y a la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) por 14 segundos, quienes completan el podio parcial.

La carrera neerlandesa continuará este jueves con la tercera jornada, una fracción totalmente llana de 160,1 kilómetros, por los alrededores del municipio de Zeewolde, situado en la provincia de Flevoland.

Lorena Wiebes wins Stage 2 of the 2025 Simac Ladies Tour – a day of crosswinds and splits doesn't dislodge the big favourite at the crucial moments



Second viewing of the sprint is better – Elisa Balsamo not sprinting today is a surprise#SLT2025 pic.twitter.com/DJhxrervcw — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) September 3, 2025

Simac Ladies Tour (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Gennep – Gennep (124,5 km)

1 Lorena Wiebes Team SD Worx-Protime 2:55:39 2 Clara Copponi Lidl-Trek m.t. 3 Megan Jastrab Team Picnic PostNL m.t. 4 Margaux Vigié Team Visma | Lease a Bike m.t. 5 Linda Zanetti Uno-X Mobility m.t. 6 Elisa Balsamo Lidl-Trek m.t. 7 María Confalonieri Uno-X Mobility m.t. 8 Riejanne Markus Lidl-Trek m.t. 9 Femke Markus Team SD Worx-Protime m.t. 10 BarbaraGuarischi Team SD Worx-Protime 0:18

Clasificación General Individual