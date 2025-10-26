Dominio del Sistecrédito de principio a fin en el Tour Femenino 2025; Stefanía Sánchez campeona y Natalia Garzón gana etapa final

Terminaron las emociones en el Tour Femenino 2025 y el dominio del Sistecrédito fue de principio a fin. Stefanía Sánchez fue la encargada de liderar la gesta de su equipo y se coronó este domingo como gran campeona de la carrera colombiana.

La antioqueña demostró ser la pedalista más regular a lo largo de las cinco etapas que se vivieron en el departamento de Caquetá, subiéndose a lo más alto del podio acompañada de su compañera de equipo Diana Peñuela 2° y de su coterránea Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa).



Podio final del Tour Femenino 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Ya para la etapa, el festín del Sistecrédito tampoco se hizo esperar haciendo el 1-2-3 con Natalia Garzón, quien se quedó con la victoria en el sitio conocido como El Pórtico, ubicado sobre la vía que desde Neiva conduce al Caquetá. Los 77,7 kilómetros de recorrido sirvieron para darle el quinto triunfo al equipo de Gabriel Jaime Vélez en la ronda femenina del calendario nacional.

Sánchez sucedió en el palmarés del Tour Femenino colombiano a la huilense Laura Daniela Rojas, campeona del año pasado y recupero el titulo paras las paisas que ganaron en 2023 con Estefanía Herrera.