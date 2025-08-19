Ruta
Dominio colombiano de principio a fin en la Vuelta a Guatemala; Jessica Parra campeona y Camila Valbuena gana la etapa final
Terminaron las emociones de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025 y el dominio colombiano fue de principio a fin. Jessica Parra se coronó este domingo como gran campeona de la carrera guatemalteca, sumando un importante título a su palmarés deportivo.
La colombiana demostró ser la pedalista más regular a lo largo de las cuatro durísimas etapas que se vivieron en Guatemala. La corredora del Pato Bike BMC Team se subió a lo más alto del podio acompañada de sus compatriotas Camila Valbuena (Team Macizo – Banrural) 2° y de Karen Lorena Villamizar ( Pato Bike BMC Team).
Ya para la última etapa, el festín cafetero tampoco se hizo esperar haciendo el 1-2 con Camila Valbuena (Team Macizo – Banrural), quien se quedó con la victoria en Quetzaltenango por delante de su compatriota Jessica Parra (Pato Bike BMC Team). Los 59 kilómetros de recorrido sirvieron para que Valbuena acabara con la hegemonía del Pato Bike en la carrera guatemalteca.
Parra, que alcanzó el tercer título para Colombia en la ronda chapina para mujeres, sucedió en el palmarés de la Vuelta a Guatemala a la italiana Valentina Basílico, campeona del año pasado. El trofeo de la edición inaugural hace seis años lo alzó Blanca Liliana Moreno y en la segunda fue Lorena Colmenares la ganadora.
Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 4 | Retalhuleu – Quetzaltenango (59 km)
|1
|Camila Valbuena *Colombia
|Macizo-Banrural
|2:33:26
|2
|Jessica Parra *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|1:35
|3
|Gabriela Soto
|Macizo-Banrural
|1:47
|4
|Karen Lorena Villamizar *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|1:58
|5
|Natalia Múñoz *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|3:39
|6
|Milena Salcedo *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|8:10
|7
|Heidi Flores
|Eles Team Bicicletas Zuki
|8:10
|8
|Miryam Núñez
|Macizo-Banrural
|12:40
|9
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|12:40
|10
|Wendy Ducreux
|TaG Cycling Race Team
|12:40
|11
|Diana Carolina López
|Azteca Cycling Team
|14:28
|12
|Catalina Roa *Colombia
|Asociación de Solola Intercop
|14:29
|13
|Valeria Cruz
|Gestrom Krb Alubike
|14:29
|14
|Ana Miriam Méndez
|TaG Cycling Race Team
|17:39
|15
|Luisa Naranjo *Colombia
|Macizo-Banrural
|19:48
Clasificación General Final
|1
|Jessica Parra *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|10:40:52
|2
|Camila Valbuena *Colombia
|Macizo-Banrural
|5:10
|3
|Karen Lorena Villamizar *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|7:06
|4
|Natalia Muñoz *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|8:49
|5
|Gabriela Soto
|Macizo-Banrural
|8:55
|6
|Milena Salcedo *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|9:10
|7
|Miryam Núñez
|Macizo-Banrural
|14:44
|8
|Heidi Flores
|Eles Team Bicicletas Zuki
|15:49
|9
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|18:24
|10
|Valeria Cruz
|Gestrom Krb Alubike
|20:36
|11
|Diana Carolina López
|Azteca Cycling Team
|21:51
|12
|Catalina Roa *Colombia
|Asociación de Solola Intercop
|23:04
|13
|Ana Miriam Méndez
|TaG Cycling Race Team
|25:20
|14
|Sara Nicole Torrico
|TaG Cycling Race Team
|28:09
|15
|Jessica Bonilla
|Pato Bike BMC Team
|29:06
Santiago Buitrago confirmado por el Team Bahrain Victorious para la Vuelta a España 2025
El bogotano Santiago Buitrago integrará la nómina del Team Bahrain Victorious en la Vuelta a España 2025. El corredor capitalino será una de las bazas del equipo al lado del italiano Antonio Tiberi, quien participa por cuarta vez en la carrera.
“Me recuperé bien del Tour de Francia y de mis lesiones, así que estoy listo. El recorrido se adapta a los escaladores, y hay etapas que he marcado, como Andorra y puertos míticos como el Angliru y la Bola del Mundo. Ganar allí sería inolvidable”, dijo el corredor capitalino, en declaraciones recogidas por su equipo.
La nómina del equipo World Tour la completan el noruego Torstein Træen, el ruso Roman Ermakov, el australiano Jack Haig, el neerlandés Mathijs Paasschens y los italianos Damiano Caruso y Nicolò Buratti.
Por primera vez en sus 90 años de historia, La Vuelta arrancará en Italia. Tras sus anteriores salidas en Francia, Países Bajos y Bélgica, esta será la sexta vez que la ronda española se dispute en territorio extranjero.
De Turín a Madrid, las tres semanas entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre verán al pelotón recorrer 3.151 kilómetros a través de cuatro países (Italia, Francia, Andorra y España) y 21 etapas, con casi 55.000 metros de desnivel positivo y 10 finales en alto. El recorrido es especialmente apto para escaladores, con solo cuatro etapas llanas, una de las cuales termina en subida.
Rindiendo homenaje a la tradición, esta 80ª edición contará con puertos legendarios como Morredero, Cerler y Valdezcaray, así como con el regreso del Angliru, considerado uno de los puertos más duros del mundo, a mitad de carrera. El momento decisivo llegará el penúltimo día en la cima de la Bola del Mundo, que regresa a carrera ibérica por primera vez desde 2012.
El Nu Colombia lleva lo mejor de su nómina a la Clásica del Carmen de Viboral en busca de otro título más
Los campeones de Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y Tour de Guadalupe, Camilo Ardila, estrenarán desde este martes los títulos obtenidos hace poco más de una semana en Bogotá y Pointe-à-Pitre, encabezando al equipo de ciclismo Nu Colombia, en la Clásica del Carmen de Viboral.
Contreras llevará de nuevo la batuta del poderoso escuadrón que lo llevó a levantar el tercer título de campeón de la ronda nacional y el segundo consecutivo con el conjunto morado. Al de Villapinzón lo acompañarán en la ronda antioqueña: Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Juan Diego Alba, Cristian Rico y Óscar Quiroz, flamante campeó de la Vuelta a Nariño.
Por otro lado el flamante campeón del Tour de Guadalupe, Andrés Camilo Ardila, encabezará la segunda nómina que pondrán los dirigidos por Raúl Mesa en la línea de partida de la ronda carmelitana junto a: David Hoyos, Juan Pablo Ortega, Johan Rubio, Jhon Agudelo, Heberth Gutiérrez y Jhonatan Chaves quien terminó como rey de la montaña y ganador de etapa en la ronda caribeña.
La edición 2025 de la Clásica del Carmen de Viboral tendrá cuatro etapas iniciando este miércoles 20 de agosto con una contrarreloj individual y terminando el sábado 23 con un circuito urbano en el municipio del oriente antioqueño que da nombre a la prueba.
El equipo de ciclismo Nu Colombia abrirá en el Carmen de Viboral el segundo semestre de su temporada 2025 tras una brillante primera mitad que ha visto a los morados levantar los trofeos de campeón en: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Jamaica International Cycling Classic, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle, Tour de Guadalupe y Vuelta a Colombia.
“Volvemos a competir tras ganar la Vuelta a Colombia con todas las ganas de seguir dándole triunfos al equipo. Siempre nuestro objetivo es ganar y eso lo hemos demostrado desde el año pasado cuando fuimos el mejor equipo del país. Llegamos al Carmen de Viboral con dos equipos de mucho talento con los que buscaremos darle una nueva victoria al Nu Colombia” manifestó Rodrigo Contreras, tricampeón de la Vuelta a Colombia.
*Con Información Prensa Nu Colombia
Esteban Chaves, la cuota suramericana del EF Education-EasyPost para la Vuelta a España 2025
La escuadra estadounidense EF Education-Easypost confirmó la presencia de un suramericano en la próxima edición de la Vuelta a España 2025. Se trata del colombiano Esteban Chaves, que reaparecerá en la ronda española luego de tres años de ausencia.
La versátil nómina del equipo americano la completan el español Markel Beloki, el estadounidense Sean Quinn, el estonio Madis Mihkels, el irlandés Archie Ryan, el neerlandés Jardi Christiaan van der Leey los británicos Lukas Nerurkar y James Shaw.
Con el ‘Chavito’ van confirmados cuatros colombianos para la última grande de la temporada, además de Santiago Buitrago con el Bahrain – Victorious y Sergio Higuita y Harold Tejada con el XDS Astana Team.
La ronda española arrancará desde la capital de la región del Piamonte (Italia) y finalizará en la capital de España. Serán 21 etapas y 3.151 kilómetros los que se recorrerán en la 80 edición de La Vuelta a España.
En un recorrido que transcurrirá por Italia, Francia, Andorra y España. Con 2 contrarrelojes (por equipos e individual), 4 etapas de perfil llano (1 con final en alto), 3 onduladas con final en alto, 6 de media montaña y 5 de montaña con llegadas en las cumbres de Pal, Cerler, l’Angliru, La Farrapona y la Bola del Mundo.