Dominio colombiano de principio a fin en la Vuelta a Guatemala; Jessica Parra campeona y Camila Valbuena gana la etapa final

Terminaron las emociones de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025 y el dominio colombiano fue de principio a fin. Jessica Parra se coronó este domingo como gran campeona de la carrera guatemalteca, sumando un importante título a su palmarés deportivo.

La colombiana demostró ser la pedalista más regular a lo largo de las cuatro durísimas etapas que se vivieron en Guatemala. La corredora del Pato Bike BMC Team se subió a lo más alto del podio acompañada de sus compatriotas Camila Valbuena (Team Macizo – Banrural) 2° y de Karen Lorena Villamizar ( Pato Bike BMC Team).



Camila Valbuena ganó la última etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)

Ya para la última etapa, el festín cafetero tampoco se hizo esperar haciendo el 1-2 con Camila Valbuena (Team Macizo – Banrural), quien se quedó con la victoria en Quetzaltenango por delante de su compatriota Jessica Parra (Pato Bike BMC Team). Los 59 kilómetros de recorrido sirvieron para que Valbuena acabara con la hegemonía del Pato Bike en la carrera guatemalteca.

Parra, que alcanzó el tercer título para Colombia en la ronda chapina para mujeres, sucedió en el palmarés de la Vuelta a Guatemala a la italiana Valentina Basílico, campeona del año pasado. El trofeo de la edición inaugural hace seis años lo alzó Blanca Liliana Moreno y en la segunda fue Lorena Colmenares la ganadora.

Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 4 | Retalhuleu – Quetzaltenango (59 km)

1 Camila Valbuena *Colombia Macizo-Banrural 2:33:26 2 Jessica Parra *Colombia Pato Bike BMC Team 1:35 3 Gabriela Soto Macizo-Banrural 1:47 4 Karen Lorena Villamizar *Colombia Pato Bike BMC Team 1:58 5 Natalia Múñoz *Colombia Pato Bike BMC Team 3:39 6 Milena Salcedo *Colombia Pato Bike BMC Team 8:10 7 Heidi Flores Eles Team Bicicletas Zuki 8:10 8 Miryam Núñez Macizo-Banrural 12:40 9 Andrea Ramírez Pato Bike BMC Team 12:40 10 Wendy Ducreux TaG Cycling Race Team 12:40 11 Diana Carolina López Azteca Cycling Team 14:28 12 Catalina Roa *Colombia Asociación de Solola Intercop 14:29 13 Valeria Cruz Gestrom Krb Alubike 14:29 14 Ana Miriam Méndez TaG Cycling Race Team 17:39 15 Luisa Naranjo *Colombia Macizo-Banrural 19:48



Podio final de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)

Clasificación General Final