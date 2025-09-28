Ruta
Diego Camargo logra su primer título en el Clásico RCN y Wilson Peña gana la crono final en el cerro de Cristo Rey
Luego de una batalla al cronómetro espectacular, Diego Camargo (Team Medellín-EPM) se consagró campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2025. El corredor de Tuta, Boyacá, conquistó su primer título en el ‘Duelo de Titanes’, defendiendo el liderato por 10 segundos en la decisiva contrarreloj con final en el cerro de Cristo Rey.
Al boyacense, que se apoderó del liderato tras ganar la sexta etapa en Manizales, lo escoltaron en el podio, el zipaquireño Wilson Peña (Team Sistecrédito) segundo y el bogotano Javier Jamaica (Nu Colombia) tercero, a más de 4 minutos del flamante ganador.
Camargo, de 27 años, que sucedió al risaraldense Kevin Castillo, campeón de la última edición, sumó a su palmarés otro título importante tras ganar la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia en 2020.
La crono final de 12,6 kilómetros entre la Unidad Deportiva Alberto Galindo y el cerro de Cristo Rey, en Cali, que despidió la edición 65 del ‘Duelo de Titanes’, quedó en manos de Wilson Peña, que ganó la jornada al cronómetro, imponiéndose con un tiempo 25 minutos y 29 segundos.
Top 10 – Octava Novena Clásico RCN Sistecrédito 2025
|1
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|25:29
|2
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:06
|3
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:09
|4
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:14
|5
|Brayan Sánchez
|Team Medellín-EPM
|0:17
|6
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:29
|7
|Daniel Hoyos
|100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas
|0:37
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:41
|9
|Óscar Fernandez
|Team Medellín-EPM
|0:49
|10
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:06
Clasificación General Final
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|31:21:18
|2
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:10
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|4:28
|4
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|4:53
|5
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|6:34
|6
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|7:14
|7
|Didier Chaparro
|100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas
|8:40
|8
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|9:55
|9
|Daniel Hoyos
|100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas
|11:53
|10
|Yesid Pira
|Strongman-Chía-4WD Rentacar
|12:10
Colosal victoria de Tadej Pogacar en Kigali para revalidar su título de campeón del mundo de ruta con Harold Tejada 14°
Con un ataque lejano Tadej Pogacar revalidó su título de campeón del mundo de ruta en Kigali, después de un recorrido súper exigente de 267,5 kilómetros. La superestrella eslovena se movió a más de 100 kilómetros para el final y llegó en solitario a la línea de meta.
Con un tiempo total de 6 horas, 21 minutos y 20 segundos, Pogi se llevó su segundo maillot arcoíris, esta vez seguido por el belga Remco Evenepoel. El podio lo completó Ben Healy, quien le ganó el duelo al danés Mattias Skjelmose por el tercer puesto.
En cuanto a los colombianos solo uno, de los cuatro que iniciaron la prueba terminó, siendo Harold Tejada el mejor ‘escarabajo’, entrando en la casilla 14° a más de nueve minutos del ganador, mientras que Egan Bernal, Brandon Rivera y Walter Vargas no consiguieron terminar la durísima prueba.
La fuga del día la animaron el francés Julien Bernard, el español Raúl García Pierna, el portugués Ivo Oliveira, el suizo Fabio Christen, el alemán Marius Mayrhofer, el neerlandés Menno Huising y el danés Anders Foldager.
Con el pasar de los kilómetros los fugitivos fueron perdiendo fuerzas y pasando la mitad del recorrido solo quedaron en punta Bernard, Oliveira y Foldager. Una vez controlada la escapada la carrera estalló con un ataque del esloveno Tadej Pogacar que se llevó su rueda al español Juan Ayuso, minutos después el mexicano Isaac del Toro llegó a la punta.
A cinco vueltas para el final, Pogacar se alejó del mexicano y aumentó su ventaja con sus perseguidores. Por detrás, le montaron la persecución el belga Remco Evenepoel, el danés Mattias Skjelmose y el irlandés Ben Healy.
El actual campeón del mundo mantuvo su distancia con sus rivales y conservó la ventaja hasta el final para llevarse su segundo título consecutivo, tras el conseguido el año pasado en Zúrich, Suiza.
Resultados Mundial de Ruta – Prueba de Fondo Élite (Rama Masculina)
Kigali – Kigali (267,5 km)
|1
|Tadej Pogačar
|Eslovenia
|6:21:20
|2
|Remco Evenepoel
|Bélgica
|1:28
|3
|Ben Healy
|Irlanda
|2:16
|4
|Mattias Skjelmose
|Dinamarca
|2:53
|5
|Toms Skujiņš
|Letonia
|6:41
|6
|Giulio Ciccone
|Italia
|6:47
|7
|Isaac del Toro
|México
|6:47
|8
|Juan Ayuso
|España
|6:47
|9
|Afonso Eulálio
|Portugal
|7:06
|10
|Thomas Pidcock
|Gran Bretaña
|9:05
|14
|Harold Tejada
|Colombia
|9:07
Ciclo-Retro: los pedalistas que lograron dos títulos consecutivos en el Campeonato Mundial de Ruta
En la historia de los Campeonatos Mundiales de Ruta son pocos los ciclistas que han logrado subirse al primer cajón del podio de forma consecutiva, lo que si es cierto es que el esloveno Tadej Pogacar se sumó a esta lista de pedalistas que lograron dos títulos consecutivos.
Con su victoria en Kigali Pogacar se convirtió en el séptimo ciclista que logra ganar la camiseta arcoíris de forma consecutiva, un doblete que solo lo habían conseguido seis grandes leyendas en toda la historia del ciclismo.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los ciclistas que han logrado dos títulos consecutivos en el Campeonato Mundial de Ruta.
🥇 El esloveno Tadej Pogacar (2024 – 2025)
🥇 El francés Julian Alaphilippe (2020 – 2021)
🥇 El italiano Paolo Bettini (2006 – 2007)
🥇 El italiano Gianni Bugno (1991 – 1992)
🥇 El belga Rik van Looy (1960 – 1961)
🥇 El belga Rik Van Steenbergen (1956 – 1957)
🥇 El belga Georges Ronsse (1928 – 1929)
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el Red Bull – BORA – hansgrohe con la contratación del joven francés Adrien Boichis, quien llega procedente del equipo de desarrollo del Red Bull – BORA – hansgrohe.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL