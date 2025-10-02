Ruta
Diego Camargo habló con nuestro director Héctor Urrego sobre lo que significó ganar el Clásico RCN
El flamante campeón del Clásico RCN Sistecrédito, Diego Camargo, habló en exclusiva con Héctor Urrego Caballero, sobre lo que fue ganar el ‘Duelo de Titanes‘. El pedalista boyacense accedió a contestar las preguntas de nuestro director, donde nos contó detalles importantes de esta gran victoria y de lo que sigue en su futuro.
¿Qué se siente ganar un Clásico RCN?
Una sensación muy bonita, de mucha felicidad, pero la vez de nostalgia, es un título que vengo buscando desde hace años. Fue la primera grande que corrí aquí en el país, una carrera que me gustó mucho, me acuerdo cuando fui compañero de Alex Cano cuando la ganamos. Mi objetivo siempre cuando volví de Europa era ganar un Clásico RCN, gracias a Dios se dio la oportunidad y muy contento.
¿Con las etapas largas del Clásico se sintió recordando su paso por Europa?
Sí, claro que sí, esta es una experiencia que se vive mucho en Europa. Se aprende a sufrir demasiado con este tipo de etapas. Pues ahí si como dicen no ganamos carreras, pero ganamos mucha experiencia allá.
¿Cuál es la etapa que va más a recordar de este Clásico?
Sin duda alguna la etapa del Sifón, una jornada muy dura, la temperatura muy alta al comienzo y en el alto demasiado baja. La lluvia hizo también que la etapa fuera muy exigente. Tuve una caída, cuando uno menos piensa te vas al suelo no se si fue causa del piso mojado o algo más, pero gracias a Dios nada grave nos paramos rápido y la pudimos concluir exitosamente.
¿Cómo fue ese pinchazo en la crono, se sintió muy presionado en el final?
Les hice seña a los de mi equipo para cambiar la rueda y no perder tanto tiempo. Hicimos el cambio y seguimos de una, creo que fue la mejor decisión en ese momento. Al final me sentí un poco presionado, íbamos tranquilos al comienzo, pero después del pinchazo todo cambio y en el último kilómetro, que era exigente, cualquier cosa podía pasar sabiendo que tenía 10 segundos a favor.
¿Esta victoria fue un desquite de lo que pasó con Contreras en la Vuelta a Colombia?
Sí sabía que venía haciendo un buen año, con mis segundos puestos en los Nacionales y en la Vuelta a Colombia, ya había ganado en Canadá, pero aquí en el calendario nacional necesitaba sacarme esa espinita y gracias a Dios se no dio esta oportunidad de ganar el Clásico.
¿Por qué motivo especial no pudo emerger en Europa?
Uno cuando llega a un equipo grande tiene muchas ilusiones, pero uno debe colocarse a disposiciones de las órdenes del equipo, de los jefes, uno no llega a hacer lo que uno quiere. El último año tuve una caída que me afectó bastante para seguir corriendo en Europa.
¿Qué objetivos se trazaría una vez ganado el Clásico RCN?
Por el momento, bajar un poco las cargas y enfocarnos en el próximo año. Cada día tratar de ser mejores y luchar por eso. Hay que pensar ya en alcanzar un mejor nivel para el próximo año. Todavía no he concretado nada de mi futuro con el Team Medellín-EPM, esperando, pero donde quiera que esté daré lo mejor siempre.
Milena Salcedo suma su segunda victoria en la Vuelta Femenina a Costa Rica y afianza su liderato
La edición 23 de la Vuelta Femenina a Costa Rica, categoría 2.2 UCI, continúa con dominio colombiano. Milena Salcedo volvió ganar, esta vez en la segunda etapa, que se disputó entre la Escuela Indígena Rey Curré y la municipalidad de Corredores, en un trayecto de 128,2 kilómetros.
La experimentada pedalista bogotana, del equipo Pato Bike BMC Team, que mantuvo su racha ganadora, completó su tercera victoria a nivel internacional en la temporada, tras su triunfo conseguido en la Vuelta a Guatemala en agosto.
En cuanto a la clasificación general, el liderato de la vuelta siguió en manos de la colombiana Milena Salcedo (Pato Bike BMC Team), quien es escoltada por su comptariota y compañera de equipo Karen Lorena Villamizar.
La ronda costarricense para mujeres continuará este viernes con la tercera jornada, una etapa montañosa de 118,4 kilómetros, que se disputará entre Palmar Norte y General Viejo. El domingo en Escazú conoceremos a la sucesora de la ecuatoriana Esther Galarza, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 2 | Curré – Corredores (128,2 km)
|1
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|3:24:59
|2
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Michela Molina
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|4
|Marcela Peñafiel
|Movistar-Best PC
|m.t.
|5
|Ana María Hernández
|Fast&Up Bike Cafe
|m.t.
|6
|Lauren Smith
|Orion Racing
|m.t.
|7
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|8
|Camila Valbuena
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|9
|Yendry Dixiana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|10
|Gloriana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|6:14:33
|2
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Michela Molina
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|4
|Marcela Peñafiel
|Movistar-Best PC
|m.t.
|5
|Ana María Hernandez
|Fast&Up Bike Cafe
|+ 00
|6
|Yendry Dixiana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|7
|Lauren Smith
|Orion Racing
|m.t.
|8
|Gloriana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|9
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|10
|Nataliia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
El Ineos Grenadiers confirma a Brandon Rivera y a Egan Bernal para la edición 108 del Giro dell’Emilia
El zipaquireño Egan Bernal y su paisano Brandon Rivera fueron confirmados por el Ineos Grenadiers para encarar el Giro dell’Emilia 2025, que se disputará este sábado 4 de octubre. La formación británica oficializó la nómina en sus redes sociales.
Los dos colombianos retoman la competencia con la escuadra británica después de participar con la selección colombiana en el Mundial de Ruanda, donde se retiraron en el transcurso de la prueba de ruta.
Además de los dos escarabajos, la nómina del equipo inglés la completan el neerlandés Thymen Arensman, el estadounidense Andrew August, el canadiense Michael Leonard, el español Carlos Rodríguez y el italiano Salvatore Puccio.
Con más de un siglo de historia, el Giro dell’Emilia ha ido consolidando su prestigio como una carrera hecha a la medida de los escaladores, sobre todo si se tiene en cuenta lo ocurrido en las últimas ediciones. El más reciente ganador es el esloveno Tadej Pogacar, quien no defenderá el título obtenido el año pasado.
¡Racha ganadora! Tercer triunfo consecutivo de Paul Magnier en la CRO Race 2025
¡Cero y van tres! En otro final a pura velocidad, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la tercera etapa de CRO Race de Croacia al imponerse en el embalaje, tras recorrer 150,5 kilómetros entre Gospić y Rijeka.
El corredor francés superó con solvencia al británico Ben Turner (INEOS Grenadiers) y al israelí Oded Kogut (Israel-Premier Tech), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único suramericano en competencia, el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates – XRG) entró en un grupo perseguidor, en el puesto 76°, a más de un minuto del ganador.
En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se mantuvo firme en la primera posición ahora escoltado por el inglés Ben Turner (INEOS Grenadiers). El podio parcial lo completa el francés Baptiste Poulard (Arkéa – B&B Hôtels Continental).
La carrera croata del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con una etapa rompe-piernas de 190,5 kilómetros entre Krk y Labin, que incluye cuatro puertos montañosos.
CRO Race (2.1)
Resultados Etapa 3 | Gospić – Rijeka (150,5 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:26:59
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Oded Kogut
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|4
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|5
|Kim Heiduk
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|6
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Mihajlo Stolic
|Team United Shipping
|m.t.
|8
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|m.t.
|9
|Robert Donaldson
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|10
|Pau Miquel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|76
|Mateo Ramírez *Ecuador
|UAE Team Emirates-XRG
|1:01
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|8:16:38
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:20
|3
|Baptiste Poulard
|ARKEA-B&B HOTELS
|0:21
|4
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:24
|5
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:24
|6
|Alex Molenaar
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:27
|7
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|0:30
|8
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:30
|9
|Robert Donaldson
|Team Jayco-AlUla
|0:30
|10
|Pau Miquel
|Equipo Kern Pharma
|0:30
|77
|Mateo Ramírez *Ecuador
|UAE Team Emirates-XRG
|1:31