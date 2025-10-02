Diego Camargo habló con nuestro director Héctor Urrego sobre lo que significó ganar el Clásico RCN

El flamante campeón del Clásico RCN Sistecrédito, Diego Camargo, habló en exclusiva con Héctor Urrego Caballero, sobre lo que fue ganar el ‘Duelo de Titanes‘. El pedalista boyacense accedió a contestar las preguntas de nuestro director, donde nos contó detalles importantes de esta gran victoria y de lo que sigue en su futuro.

¿Qué se siente ganar un Clásico RCN?

Una sensación muy bonita, de mucha felicidad, pero la vez de nostalgia, es un título que vengo buscando desde hace años. Fue la primera grande que corrí aquí en el país, una carrera que me gustó mucho, me acuerdo cuando fui compañero de Alex Cano cuando la ganamos. Mi objetivo siempre cuando volví de Europa era ganar un Clásico RCN, gracias a Dios se dio la oportunidad y muy contento.

¿Con las etapas largas del Clásico se sintió recordando su paso por Europa?

Sí, claro que sí, esta es una experiencia que se vive mucho en Europa. Se aprende a sufrir demasiado con este tipo de etapas. Pues ahí si como dicen no ganamos carreras, pero ganamos mucha experiencia allá.

¿Cuál es la etapa que va más a recordar de este Clásico?

Sin duda alguna la etapa del Sifón, una jornada muy dura, la temperatura muy alta al comienzo y en el alto demasiado baja. La lluvia hizo también que la etapa fuera muy exigente. Tuve una caída, cuando uno menos piensa te vas al suelo no se si fue causa del piso mojado o algo más, pero gracias a Dios nada grave nos paramos rápido y la pudimos concluir exitosamente.

¿Cómo fue ese pinchazo en la crono, se sintió muy presionado en el final?

Les hice seña a los de mi equipo para cambiar la rueda y no perder tanto tiempo. Hicimos el cambio y seguimos de una, creo que fue la mejor decisión en ese momento. Al final me sentí un poco presionado, íbamos tranquilos al comienzo, pero después del pinchazo todo cambio y en el último kilómetro, que era exigente, cualquier cosa podía pasar sabiendo que tenía 10 segundos a favor.

¿Esta victoria fue un desquite de lo que pasó con Contreras en la Vuelta a Colombia?

Sí sabía que venía haciendo un buen año, con mis segundos puestos en los Nacionales y en la Vuelta a Colombia, ya había ganado en Canadá, pero aquí en el calendario nacional necesitaba sacarme esa espinita y gracias a Dios se no dio esta oportunidad de ganar el Clásico.

¿Por qué motivo especial no pudo emerger en Europa?

Uno cuando llega a un equipo grande tiene muchas ilusiones, pero uno debe colocarse a disposiciones de las órdenes del equipo, de los jefes, uno no llega a hacer lo que uno quiere. El último año tuve una caída que me afectó bastante para seguir corriendo en Europa.

¿Qué objetivos se trazaría una vez ganado el Clásico RCN?

Por el momento, bajar un poco las cargas y enfocarnos en el próximo año. Cada día tratar de ser mejores y luchar por eso. Hay que pensar ya en alcanzar un mejor nivel para el próximo año. Todavía no he concretado nada de mi futuro con el Team Medellín-EPM, esperando, pero donde quiera que esté daré lo mejor siempre.