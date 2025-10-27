Connect with us

MountainBike

Diana Carolina Pinilla se llevó los máximos honores en la vigésima edición de la PopoBike

Publicado

Hace 3 horas

el

La boyacense Diana Carolina Pinilla, en lo más alto del podio de la carrera mexicana PopoBike 2025. (Foto © Facebook / Popobike Marathon)
MountainBike

Leonardo Páez termina la temporada europea con un podio en la Castro Legend Cup

Publicado

Hace 1 semana

el

20 octubre, 2025

Por

El boyacense Leonardo Páez terminó 2° en la carrera italiana Castro Legend Cup 2025. (Foto © Soudal Lee Cougan International Team)
MountainBike

Copa GW Shimano de MTB: Pereira recibió a los mejores exponentes del ciclomontañismo colombiano

Publicado

Hace 2 semanas

el

16 octubre, 2025

Por

Pereira acogió la sexta válida de la Copa Nacional GW Shimano de MTB. (Foto © Prensa Alcaldía de Pereira)
MountainBike

Copa Antioquia de MTB: Yolombó vivió la quinta válida con más de 140 ciclistas en competencia

Publicado

Hace 2 meses

el

12 septiembre, 2025

Por

La quinta válida de la Copa Antioquia de MTB se realizó en el municipio de Yolombó. (Foto © Liga de Ciclismo Antioquia)
