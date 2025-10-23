Ruta
Diana Carolina Peñuela gana en Florencia la jornada inaugural del Tour Femenino Sistecrédito 2025
La primera etapa del Tour Femenino 2025 quedó en manos de Diana Carolina Peñuela. La corredora caldense del Team Sistecredito resultó ser la más rápida en la definición, luego de recorrer 143,5 kilómetros, entre los municipios de Morelia y Florencia.
Peñuela, que se convirtió en la primera líder de la ronda colombiana para mujeres, se llevó la victoria, imponiéndose con claridad a dos pedalistas del equipo Mujeres Antioquia – Orgullo Paisa: Jessenia Meneses 2° y Andrea Alzate 3°.
Durante la jornada inaugural las pedalistas disputaron tres sprints especiales, dos ganados por María Paula Latriglia (Team Sistecrédito) y el restante por Milena Salcedo de la Liga de Bogotá.
Al final todo se definió en un sprint grupal, donde todos los ojos estaban puestos en las corredoras del equipo Mujeres Antioquia -Orgullo Paisa, quienes en los metros finales se vieron superadas por Diana Carolina Peñuela.
Este jueves se disputará la segunda etapa de la ronda femenina, una jornada de 113,1 kilómetros por los alrededores de la capital del departamento de Caquetá.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
Ruta
Nu Colombia a cerrar su histórica temporada 2025 en la Vuelta a Guatemala
El equipo de ciclismo Nu Colombia calienta motores para la disputa de la Vuelta a Guatemala, último objetivo de la temporada 2025 para la formación morada que pondrá lo mejor de su nómina en la histórica ronda centroamericana, encabezada por su jefe de filas, Rodrigo Contreras, triple campeón de la Vuelta a Colombia.
Contreras capitaneará una potente nómina que completan: Juan Diego Alba, Cristian Rico, Cristian Muñoz, Jhonatan Chaves y el bogotano Javier Jamaica, campeón de la Vuelta al Tolima y tercero en el podio del Clásico RCN, bajo la dirección técnica de Gabriel Jaime Mesa.
La ronda guatemalteca disputará su 64ª edición entre el viernes 24 de octubre y el domingo 2 de noviembre en un recorrido de diez etapas. El ciclismo colombiano encabezado por el Nu Colombia buscará su victoria general número 27 en la Vuelta a Guatemala, bastión histórico para el pedalismo nacional que ha visto sensacionales actuaciones de los escarabajos en una de las pruebas más prestigiosas y tradicionales del calendario UCI del continente americano.
“Vamos a la Vuelta a Guatemala con la firme intención de cerrar con broche de oro nuestra exitosa segunda temporada con el Nu Colombia. Las victorias internacionales que conseguimos en Jamaica y en Guadalupe son un gran aliciente para saber qué podemos hacer una muy buena carrera donde como siempre vamos con el objetivo de conseguir la victoria para nuestros patrocinadores y para el ciclismo colombiano” apuntó el DT antioqueño, Gabriel Jaime Mesa.
El Nu Colombia buscará añadir la victoria en la ronda chapina a su palmarés del 2025 donde se alzó con los títulos de: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Jamaica International Cycling Classic, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle, Vuelta a Colombia, Tour de Guadalupe, Clásica del Carmen de Viboral y Vuelta a Boyacá.
La ronda chapina iniciará este viernes 24 de octubre con un recorrido de 172 kilómetros entre Teculután y Puerto Barrios.
Ruta
Felipe Bravo se pone líder de la Vuelta del Porvenir 2025 tras ganar la primera etapa
En un final a pura velocidad, Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao) ganó la primera etapa de la Vuelta del Porvenir 2025, tras imponerse al sprint en el municipio de Florencia.
Bravo se llevó el triunfo, tras recorrer 143,5 kilómetros. Con el mismo tiempo entró Emmanuel Zuluaga (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), en la segunda posición, y tercero se reportó Julián Manrique (Team Boyacá es para Vivirla).
Este jueves se disputará la segunda etapa de la ronda juvenil, una jornada de 113,1 kilómetros por los alrededores de la capital del departamento de Caquetá.
El sucesor del antioqueño Miguel Ángel Marín, campeón en la edición de 2024, se conocerá el próximo domingo en las calles del municipio de Florencia.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
Ruta
Oficial: Nairo Quintana seguirá en el Movistar un año más y Orluis Aular y Jefferson Cepeda renuevan por dos temporadas
El equipo español Movistar Team confirmó la renovación y extensión de contrato de varios de sus ciclistas. La gran noticia para Colombia es que el boyacense Nairo Quintana, uno de los grandes referentes del equipo, seguirá aportando toda su experiencia la próxima campaña.
También destacan las renovaciones del venezolano Orluis Aular y el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que firmaron una extensión que les mantendrá en la estructura telefónica hasta 2028.
Asimismo, el español Jorge Arcas y el portugués Nelson Oliveira, prolongaron su vinculación dos temporadas más, y, finalmente, al español Albert Torres le alargaron su estadía por un año mas.
Además, están confirmadas las salidas del alemán Gregor Mühlberger (Decathlon), el estadounidense Will Barta (Tudor) y del danés Mathias Norsgaard (Lidl-Trek), y esto se le suma la no continuidad en el equipo del colombiano Fernando Gaviria, del portugués Rubén Guerreiro, del italiano Davide Cimolai y del español Antonio Pedrero.
Por otro lado, en el equipo femenino, en el que no seguirá la antioqueña Paula Patiño, garantizaron la continuidad de piezas clave como la francesa Aude Biannic, la brasileña Tota Magalhães y la actual campeona de España, Sara Martín.
RENOVACIONES
EQUIPO FEMENINO
La brasileña Tota Magalhães, que finalizaba contrato la próxima temporada, lo amplía por tres años más, asegurando su continuidad hasta 2029.
La actual campeona de España, Sara Martín, refuerza su compromiso con el equipo ampliando su contrato hasta 2028.
La francesa Aude Biannic, una de las corredoras más experimentadas del pelotón y pieza fundamental del bloque, renueva por dos temporadas más, hasta 2027.
EQUIPO MASCULINO
Orluis Aular y Jefferson Cepeda, con contrato vigente hasta 2026, firman una extensión que les mantendrá en la estructura telefónica hasta 2028.
Jorge Arcas y Nelson Oliveira, capitanes de ruta dentro del bloque, prolongan su vinculación dos temporadas más, hasta 2027, alcanzando así los 12 años defendiendo el maillot azul.
Por su parte, Albert Torres y Nairo Quintana seguirán aportando experiencia al equipo tras renovar por una campaña adicional, hasta 2026.