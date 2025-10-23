Diana Carolina Peñuela gana en Florencia la jornada inaugural del Tour Femenino Sistecrédito 2025

La primera etapa del Tour Femenino 2025 quedó en manos de Diana Carolina Peñuela. La corredora caldense del Team Sistecredito resultó ser la más rápida en la definición, luego de recorrer 143,5 kilómetros, entre los municipios de Morelia y Florencia.

Peñuela, que se convirtió en la primera líder de la ronda colombiana para mujeres, se llevó la victoria, imponiéndose con claridad a dos pedalistas del equipo Mujeres Antioquia – Orgullo Paisa: Jessenia Meneses 2° y Andrea Alzate 3°.



Diana Carolina Peñuela, primera líder en el Tour Femenino 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Durante la jornada inaugural las pedalistas disputaron tres sprints especiales, dos ganados por María Paula Latriglia (Team Sistecrédito) y el restante por Milena Salcedo de la Liga de Bogotá.

Al final todo se definió en un sprint grupal, donde todos los ojos estaban puestos en las corredoras del equipo Mujeres Antioquia -Orgullo Paisa, quienes en los metros finales se vieron superadas por Diana Carolina Peñuela.

Este jueves se disputará la segunda etapa de la ronda femenina, una jornada de 113,1 kilómetros por los alrededores de la capital del departamento de Caquetá.

RESULTADOS PRIMERA ETAPA

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL