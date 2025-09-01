Ruta
Definida la Selección Colombia que estará en el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda; Egan Bernal entre los convocados
La Federación Colombiana de Ciclismo definió la nómina de 14 corredores de la Selección, que representarán al país en el Campeonato Mundial de Ruta de Kigali, Ruanda, que se disputará entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025. Un grupo sólido, diverso y lleno de juventud y experiencia llevará el tricolor nacional a lo más alto en tierras africanas, bajo la dirección del Seleccionador Nacional de Ruta, David Vargas.
En la categoría élite masculina, Colombia contará con corredores de talla internacional como Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, y referente indiscutible del ciclismo mundial; Walter Vargas , seis veces campeón panamericano de la contrarreloj y de gran regularidad en pruebas de fondo; Harold Tejada, corredor combativo y con gran capacidad en la montaña, y con Brandon Rivera, rodador versátil que aporta fortaleza en terrenos exigentes.
La Selección también apostará por la sangre joven en la categoría Sub23. Allí estarán Juan Felipe Rodríguez, campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, y tercero de la general y ganador de la cuarta etapa en la Ronde de l’Isard (2.2U) disputada en mayo pasado, y Jaider Muñoz, campeón de la montaña en la Ronde de l’Isard (2.2U) y ganador de la quinta y sexta etapa en la Vuelta de la Juventud 2025. Muñoz viene de ser el mejor colombiano en el Tour de L’Avenir 2025, en la casilla 31.
El semillero colombiano también dirá presente con dos promesas en la rama masculina: Jerónimo Calderón y Kevin Andrés Estupiñán, quienes vivirán su primera experiencia mundialista y medirán fuerzas ante los mejores del planeta en la categoría juvenil.
En la élite femenina, Colombia alineará a Paula Andrea Patiño, quien viene de ser sexta en la general de la Volta Ciclista a Catalunya y de competir junto a su equipo en el Giro d’Italia Women (puesto 37) y Tour de Romandie Féminin (puesto 11), y a Diana Carolina Peñuela, quien en la presente temporada se coronó campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2025; campeona nacional de la contrarreloj; campeona de la Vuelta al Tolima y de la Clásica de Rionegro.
La categoría Sub23 femenina estará representada por la campeona panamericana y nacional de ruta Juliana Londoño y por la doble campeona nacional de ruta y contrarreloj Sub-23 Natalia Garzón, ambas con una destacada proyección y dispuestas a dejar huella en la cita orbital.
Por su parte, en la categoría juvenil, el equipo contará con la doble campeona panamericana de ruta Luciana Osorio y con la subcampeona panamericana de la contrarreloj Estefanía Castillo, dos corredoras de gran talento que simbolizan el futuro del ciclismo femenino colombiano.
Con esta nómina, la Federación Colombiana de Ciclismo ratifica su compromiso con el desarrollo y proyección de las diferentes categorías, llevando a Kigali un equipo equilibrado entre experiencia y juventud, con la ilusión de brillar en el escenario más importante del ciclismo de ruta mundial.
Nómina Oficial Selección Colombia – Colombiana para el Mundial de Ruta Kigali 2025
1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers)
2. Walter Vargas (Team Medellín – EPM)
3. Harold Tejada (XDS Astana Team)
4. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)
5. Juan Felipe Rodríguez (Team Sistecrédito)
6. Jaider Muñoz (Team Sistecrédito)
7. Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito)
8. Kevin Andrés Estupiñán (Team INCA)
9. Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
10. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito)
11. Juliana Londoño (Team Picnic PostNL)
12. Natalia Garzón (Team Sistecrédito)
13. Luciana Osorio (Team Sistecrédito)
14. Estefanía Castillo (Team Sistecrédito)
*Con Información de Fedeciclismo
El UAE Team Emirates-XRG confirma la salida de Juan Ayuso al final de la temporada
El equipo World Tour, UAE Team Emirates-XRG, anunció en las últimas horas la salida de Juan Ayuso de la formación árabe al final de la temporada, tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta la temporada 2028.
El joven español saldrá antes de lo previsto de la escuadra emiratí con la que está disputando la edición 80 de la Vuelta a España. El futuro de Ayuso apunta a un posible fichaje por parte del conjunto estadounidense Lidl-Trek.
A pesar de que Ayuso tenía tres años más de vinculo, ambas partes decidieron separar sus caminos y rescindir anticipadamente el contrato con el talento español de 22 años, quien suma en esta campaña seis victorias, contando la de la ronda ibérica y la del Giro de Italia.
“Ayuso permanecerá en la plantilla hasta finales de 2025 tras una decisión tomada debido a diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo”, indicó el comunicado, publicado por el UAE en las redes sociales.
Así arranca la general de la edición 80 de la Vuelta a España para la segunda semana con Torstein Træen al comando
La segunda semana de la Vuelta a España 2025 arranca este martes con una sorpresiva clasificación general, dominada por el vikingo Torstein Træen (Bahrain Victorious), quien viste la preciada camiseta roja. El corredor noruego, líder inesperado de la ronda ibérica cuenta 37 segundos de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Al versátil pedalista del Bahrain Victorious, de 30 años, le sonríe la suerte en la edición 80 de la carrera española, quien con su actuación igualó lo hecho por sus compatriotas Thor Hushovd (2006) y Odd Christian Eiking (2021), quienes también supieron ser líderes de la ronda ibérica.
Tras los primeros nueve días de competencia, las diferencias entre los favoritos al podio aún son cortas, ya que hay 11 corredores a menos tres minutos cuando quedan dos semanas de competencia. Sin duda, una carrera muy abierta e interesante para lo que viene.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de la Vuelta 2025, la tercera grande de la temporada, luego de la primera semana.
Clasificación General Individual Vuelta a España 2025
|1
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|33:35:46
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:37
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|1:15
|4
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:35
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:14
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:42
|7
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|2:47
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:49
|9
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|10
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|11
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|12
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|3:04
|13
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|3:20
|14
|Raúl García Pierna
|ARKEA-B&B HOTELS
|3:39
|15
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|3:53
|16
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|4:00
|17
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|4:21
|18
|Martín López
|XDS Astana Team
|6:30
|19
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|6:48
|20
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|7:36
|21
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|7:44
|22
|Louis Meintjes
|Intermarché-Wanty
|7:58
|23
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|8:36
|24
|Mikel Landa
|Soudal Quick-Step
|9:23
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:44
Tour de Bulgaria: Mihajlo Stolić gana la segunda etapa y se pone líder con Miguel Ángel Rubiano en el lote
En un final a pura velocidad, el serbio Mihajlo Stolic se impuso este lunes en la segunda etapa en línea del Tour de Bulgaria 2025, disputada entre las ciudades de Karnobat y Kazanlak. El corredor europeo del Team United Shipping fue el más rápido al sprint, luego de recorrer 134,2 kilómetros.
En cuanto al único colombiano en competencia, el bogotano de 40 años, Miguel Ángel Rubiano, del equipo polaco Bialini Gomola Hygge, llegó en el pelotón, clasificándose en el puesto 83° con el mismo tiempo del ganador.
La general sufrió cambios, el griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping) perdió el liderato con su compañero de equipo, el serbio Mihajlo Stolic, mientras que Miguel Ángel Rubiano se mantuvo en la casilla 64°.
La edición 72 de la carrera búlgara continuará este martes con la tercera etapa, de las cinco pactadas, una jornada de media montaña de 118,5 kilómetros entre las ciudades de Kazanlak y Troyan, que incluye un puerto categorizado en la fase final de 21,6 km al 4,5 % de desnivel.
Tour of Bulgaria (2.2)
Resultados Etapa 2 | Karnobat – Kazanlak (134,2 km)
|1
|Mihajlo Stolić
|Team United Shipping
|3:08:03
|2
|Lorenzo Magli
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
|3
|Lorenzo Cataldo
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|4
|Kristiāns Belohvoščiks
|Monzon – Incolor – Gub
|m.t.
|5
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|m.t.
|6
|Piergiorgio Cozzani
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|7
|Szymon Wiśniewski
|Monogo Lubelskie Perła Polski
|m.t.
|8
|Sander Nistad Stien
|Epronex – Hungary Cycling Team
|m.t.
|9
|Daniel Schrag
|MaxSolar Cycling Team
|m.t.
|10
|AlbertGathemann
|Benotti Berthold
|m.t.
|83
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|m.t.