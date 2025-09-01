David Vásquez campeón de la Micro Vuelta al Valle 2025 entre los Sub-23 y Juan Aristizábal gana en Jamundí

La Micro Vuelta al Valle 2025, evento ciclístico organizado para las categorías menores, se cumplió con éxito y con gran participación de corredores en la categoría Sub-23, que dejó como ganador a David Vásquez Dorado, de la Fundación Pro Strong Cycling.

Vásquez, quien se adueñó de la camiseta amarilla de líder desde el primer día, defendió su liderato con jerarquía en los tres días de competencia, apoyado por un gran equipo, dominando de principio a fin la carrera vallecaucana.

Los puestos de honor los completaron Santiago Sánchez (Fundación Pro Strong Cycling) y Juan David Restrepo (GW Erco Shimano), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La última etapa la ganó Juan Manuel Aristizábal (Fundación Pro Strong Cycling), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera, luego de recorrer 30 kilómetros por las calles de Jamundí.



Juan Manuel Aristizábal , ganador de la última etapa de la Micro Vuelta al Valle 2025. (Foto © Micro Vuelta al Valle)

Micro Vuelta al Valle

Resultados Etapa 3 | Jamundí -> Jamundí (Circuito 30 km)

1 Juan Manuel Aristizábal Fundación Pro Strong Cycling 38:21 2 Santiago Hernández Granizados Juda m.t. 3 David Vásquez Dorado Fundación Pro Strong Cycling m.t. 4 José Manuel Castro Fundación Pro Strong Cycling m.t. 5 Arley Romero Independiente 0:09 6 Juan David Restrepo GW Erco Shimano 0:09 7 Francisco José Solano Independiente 0:09 8 Luis Camilo Castañeda Club Ciclobooz Mocoa 0:09 9 Christopher Corredor LMC Bogotá Ciclismo Capital 0:09 10 Juan Daniel Batero Liga Risaralda 0:09

Clasificación General Final