David Vásquez campeón de la Micro Vuelta al Valle 2025 entre los Sub-23 y Juan Aristizábal gana en Jamundí
La Micro Vuelta al Valle 2025, evento ciclístico organizado para las categorías menores, se cumplió con éxito y con gran participación de corredores en la categoría Sub-23, que dejó como ganador a David Vásquez Dorado, de la Fundación Pro Strong Cycling.
Vásquez, quien se adueñó de la camiseta amarilla de líder desde el primer día, defendió su liderato con jerarquía en los tres días de competencia, apoyado por un gran equipo, dominando de principio a fin la carrera vallecaucana.
Los puestos de honor los completaron Santiago Sánchez (Fundación Pro Strong Cycling) y Juan David Restrepo (GW Erco Shimano), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
La última etapa la ganó Juan Manuel Aristizábal (Fundación Pro Strong Cycling), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera, luego de recorrer 30 kilómetros por las calles de Jamundí.
Resultados Etapa 3 | Jamundí -> Jamundí (Circuito 30 km)
|1
|Juan Manuel Aristizábal
|Fundación Pro Strong Cycling
|38:21
|2
|Santiago Hernández
|Granizados Juda
|m.t.
|3
|David Vásquez Dorado
|Fundación Pro Strong Cycling
|m.t.
|4
|José Manuel Castro
|Fundación Pro Strong Cycling
|m.t.
|5
|Arley Romero
|Independiente
|0:09
|6
|Juan David Restrepo
|GW Erco Shimano
|0:09
|7
|Francisco José Solano
|Independiente
|0:09
|8
|Luis Camilo Castañeda
|Club Ciclobooz Mocoa
|0:09
|9
|Christopher Corredor
|LMC Bogotá Ciclismo Capital
|0:09
|10
|Juan Daniel Batero
|Liga Risaralda
|0:09
Clasificación General Final
|1
|David Vásquez Dorado
|Fundación Pro Strong Cycling
|1:48:42
|2
|Santiago Sánchez
|Fundación Pro Strong Cycling
|1:13
|3
|Juan David Restrepo
|GW Erco Shimano
|1:57
|4
|Keiner Montoya
|Risaralda Casta de Campeones
|2:31
|5
|Luis Camilo Castañeda
|Club Ciclobooz Mocoa
|2:34
|6
|José Manuel Castro
|Fundación Pro Strong Cycling
|3:18
|7
|Arley Romero
|Independiente
|3:39
|8
|Kevin Serrano
|Garroteros Team
|6:15
|9
|Christopher Corredor
|LMC Bogotá Ciclismo Capital
|6:23
|10
|Juan Daniel Batero
|Liga Risaralda
|6:28
Así arranca la general de la edición 80 de la Vuelta a España para la segunda semana con Torstein Træen al comando
La segunda semana de la Vuelta a España 2025 arranca con una sorpresiva clasificación general, dominada por el vikingo Torstein Træen, quien viste la preciada camiseta roja. El corredor noruego, líder inesperado de la ronda ibérica cuenta 37 segundos de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Al versátil pedalista del Bahrain Victorious, de 30 años, le sonríe la suerte en la edición 80 de la carrera española, quien con su actuación igualó lo hecho por sus compatriotas Thor Hushovd (2006) y Odd Christian Eiking (2021), quienes también supieron ser líderes de la ronda ibérica.
Tras los primeros nueve días de competencia, las diferencias entre los favoritos al podio aún son cortas, ya que hay 11 corredores a menos tres minutos cuando quedan dos semanas de competencia. Sin duda, una carrera muy abierta e interesante para lo que viene.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de la Vuelta 2025, la tercera grande de la temporada, luego de la primera semana.
Clasificación General Individual Vuelta a España 2025
|1
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|33:35:46
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:37
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|1:15
|4
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:35
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:14
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:42
|7
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|2:47
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:49
|9
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|10
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|11
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|12
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|3:04
|13
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|3:20
|14
|Raúl García Pierna
|ARKEA-B&B HOTELS
|3:39
|15
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|3:53
|16
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|4:00
|17
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|4:21
|18
|Martín López
|XDS Astana Team
|6:30
|19
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|6:48
|20
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|7:36
|21
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|7:44
|22
|Louis Meintjes
|Intermarché-Wanty
|7:58
|23
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|8:36
|24
|Mikel Landa
|Soudal Quick-Step
|9:23
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:44
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid
Anderson Paredes campeón del Giro Andino 2025; Winston Maestre se queda con la cronoescalada final
El ciclista venezolano Anderson Paredes, de la Lotería del Táchira, se consagró campeón del Giro Andino 2025. Luego de tres días de intensa competencia, Paredes logró imponerse con un tiempo acumulado de 4 horas, 33 minutos y 48 segundos.
La segunda posición en la clasificación general fue para Edwin Becerra (Team Trululú La Guacamaya), a solo 21 segundos de diferencia, mientras que Winston Maestre, también de la Lotería del Táchira, completó el podio.
La hegemonía de la Lotería del Táchira fue evidente en todas las categorías, no solo adjudicándose el título individual, sino también llevándose la clasificación por equipos. Sus pedalistas Winston Maestre y Franklin Chacón dominaron las clasificaciones de la montaña y los sprints, respectivamente, consolidando un triunfo rotundo para el equipo tachirense.
Maestre, amo y señor de la cronoescalada
La etapa final, una cronoescalada con llegada en el Parque Nacional Chorro del Indio, fue un verdadero espectáculo. El ciclista zuliano Winston Maestre deslumbró a todos al detener el cronómetro en 20 minutos y 47 segundos, llevándose la victoria de etapa.
Jonathan Eugenio del Team Trululú La Guacamaya se ubicó en la segunda posición, a 3 segundos del líder, seguido por el campeón Anderson Paredes, quien defendió su liderato con coraje, a 27 segundos de Maestre.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera