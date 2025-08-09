Daniel Cepa sale victorioso en la segunda etapa de la Vuelta a Ávila con Andrés Mancipe en el top 15

En gran actuación, el español Daniel Cepa (Caja Rural-Alea) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Ávila 2025, con inicio en el Espacio Natural Laguna del Oso y final en Sotillo de La Adrada, luego de recorrer 139,2 kilómetros.

Cepa ganó gracias a su ataque en el Puerto de Casillas. Tras él, a 33 segundos, se reportó su compatriota José María Martín (Extremadura Pebetero), mientras que el argentino Fabrizio Crozzolo (Technosylva Maglia Bembibre) entró 3° y mantuvo el liderato de la carrera. El mejor escarabajo fue Andrés Mancipe (Lasal Cocinas-Craega) en el puesto 14° a 1:06 del ganador.

En cuanto al resto de los colombianos, Juan Camilo Castillo (Telcom-On Clima-Osés) 35°, Jerónimo González (Technosylva Maglia Rower Bembibre) 40°, Juan Nicolás Becerra (Maxge-Ambilamp) 44° y Juan Pablo Sossa (Lasal Cocinas-Craega) 66°.

En cuanto a la general, la camisa amarilla continúa en manos del suramericano Fabrizio Crozzolo, tras imponerse en la primera etapa, y defender su ventaja en la jornada de hoy. Acompañan al corredor argentino, los españoles José María Martín (Extremadura-Pebetero) y César Pérez (Equipo Finisher), segundo y tercero en la general, respectivamente.

Mañana se decidirá el ganador de esta Vuelta a Ávila 2025 en una tercera y última etapa reina que partirá de la localidad abulense de Navarredondilla y finalizará en la ciudad de Ávila, donde conoceremos al sucesor del español Alex Diaz, campeón del año pasado. Colombia cuenta con el podio Steven Calderon 2° en 2019.

🟢⚪ Magnífica resolución de @danicepa para anotarse en solitario el triunfo en la segunda etapa de #VueltaÁvila.



🚴‍♂️ Sigue así la racha triunfal del valenciano este verano.



📼 @sportpublictv #SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/fPOhxH7q0P — Caja Rural-Alea (@FilialCajaRural) August 9, 2025

Vuelta a Ávila 2025

Resultados Etapa 2 | Martiherrero -> Arenas de San Pedro (139,2 km)

1 Daniel Cepa Caja Rural-Alea 3:17:01 2 José María Martin Extremadura-Pebetero 0:33 3 Fabrizio Crozzolo Technosylva Maglia Rower Bembibre 0:33 4 César Pérez Equipo Finisher 0:33 5 Gabriel Rodas High Level-GSport 0:41 6 Raúl Gamonales Equipo Finisher 1:01 7 Samuel Fajardo Tenerife-BikePoint-LaSedeBycicles 1:06 8 Nil Aguilera Caja Rural-Alea 1:06 9 Alejandro del Cid Equipo Gomur 1:06 10 Adrián Fajardo Vigo-Rias Baixas 1:06 11 Maksym Bilyi Equipo Cortizo 1:06 12 Miguel Domínguez Vigo-Rias Baixas 1:06 13 Sergio Quevedo Vigo-Rias Baixas 1:06 14 Andrés Mancipe Lasal Cocinas-Craega 1:06 15 Víctor Castellano Equipo Gomur 1:35