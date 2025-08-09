Ruta
Daniel Cepa sale victorioso en la segunda etapa de la Vuelta a Ávila con Andrés Mancipe en el top 15
En gran actuación, el español Daniel Cepa (Caja Rural-Alea) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Ávila 2025, con inicio en el Espacio Natural Laguna del Oso y final en Sotillo de La Adrada, luego de recorrer 139,2 kilómetros.
Cepa ganó gracias a su ataque en el Puerto de Casillas. Tras él, a 33 segundos, se reportó su compatriota José María Martín (Extremadura Pebetero), mientras que el argentino Fabrizio Crozzolo (Technosylva Maglia Bembibre) entró 3° y mantuvo el liderato de la carrera. El mejor escarabajo fue Andrés Mancipe (Lasal Cocinas-Craega) en el puesto 14° a 1:06 del ganador.
En cuanto al resto de los colombianos, Juan Camilo Castillo (Telcom-On Clima-Osés) 35°, Jerónimo González (Technosylva Maglia Rower Bembibre) 40°, Juan Nicolás Becerra (Maxge-Ambilamp) 44° y Juan Pablo Sossa (Lasal Cocinas-Craega) 66°.
En cuanto a la general, la camisa amarilla continúa en manos del suramericano Fabrizio Crozzolo, tras imponerse en la primera etapa, y defender su ventaja en la jornada de hoy. Acompañan al corredor argentino, los españoles José María Martín (Extremadura-Pebetero) y César Pérez (Equipo Finisher), segundo y tercero en la general, respectivamente.
Mañana se decidirá el ganador de esta Vuelta a Ávila 2025 en una tercera y última etapa reina que partirá de la localidad abulense de Navarredondilla y finalizará en la ciudad de Ávila, donde conoceremos al sucesor del español Alex Diaz, campeón del año pasado. Colombia cuenta con el podio Steven Calderon 2° en 2019.
Vuelta a Ávila 2025
Resultados Etapa 2 | Martiherrero -> Arenas de San Pedro (139,2 km)
|1
|Daniel Cepa
|Caja Rural-Alea
|3:17:01
|2
|José María Martin
|Extremadura-Pebetero
|0:33
|3
|Fabrizio Crozzolo
|Technosylva Maglia Rower Bembibre
|0:33
|4
|César Pérez
|Equipo Finisher
|0:33
|5
|Gabriel Rodas
|High Level-GSport
|0:41
|6
|Raúl Gamonales
|Equipo Finisher
|1:01
|7
|Samuel Fajardo
|Tenerife-BikePoint-LaSedeBycicles
|1:06
|8
|Nil Aguilera
|Caja Rural-Alea
|1:06
|9
|Alejandro del Cid
|Equipo Gomur
|1:06
|10
|Adrián Fajardo
|Vigo-Rias Baixas
|1:06
|11
|Maksym Bilyi
|Equipo Cortizo
|1:06
|12
|Miguel Domínguez
|Vigo-Rias Baixas
|1:06
|13
|Sergio Quevedo
|Vigo-Rias Baixas
|1:06
|14
|Andrés Mancipe
|Lasal Cocinas-Craega
|1:06
|15
|Víctor Castellano
|Equipo Gomur
|1:35
|35
|Juan Camilo Castillo
|Telcom-On Clima-Osés
|2:58
|40
|Jerónimo González
|Technosylva Maglia Rower Bembibre
|3:06
|44
|Juan Nicolás Becerra
|Maxge-Ambilamp
|4:04
|66
|Juan Pablo Sossa
|Lasal Cocinas-Craega
|7:17
Vuelta a Colombia 2025: Diego Camargo conquista el Alto del Vino y Rodrigo Contreras defiende el liderato
El boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) se impuso en la novena etapa de la Vuelta a Colombia 75 años disputada entre el municipio de Alvarado y el Alto del Vino sobre 217 kilómetros. El experimentado corredor ganó la fracción luego de 6 horas, 13 minutos y 51 segundos. Segundo entró Yeison Reyes (Orgullo Paisa) y tercero Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quien se defendió como un león.
Camargo alcanzó su segunda victoria en esta edición del giro patrio, con una brillante acción a falta de pocos kilómetros en el ascenso de primera categoría, sin embargo, no le pudo descontar mucho tiempo al líder.
En los primeros compases se armó la fuga. Ya en el Alto del Trigo, el boyacense Óscar Fernández (Team Medellín-EPM) coronó primero, escoltado por el bogotano Javier Jamaica (NU Colombia) y por el ecuatoriano Richard Huera (Movistar-Best PC).
En la travesía hacía Villeta la fuga mantuvo una mínima ventaja con el gran lote, donde el Nu Colombia ejerció el control. Transitando el sube y baja entre Villeta y la Vega la escapada fue controlada en su totalidad.
A falta de 20 kilómetros, Kevin Castillo (Team Sistecrédito) atacó, realizando una gran ascensión. El corredor del risaraldense rodó sólido hasta que el grupo de favoritos los neutralizó.
Con los resultados, Rodrigo Contreras se mantuvo firme al frente de la clasificación general, a solo una jornada del cierre. El oriundo de Villapinzón llegará líder a la última jornada con menos de un minuto de ventaja sobre Diego Camargo (Team Medellín-EPM).
La ronda colombiana vivirá su último capítulo este domingo, con la etapa 10, que tendrá un recorrido de 137 kilómetros, saliendo del municipio de Sopó para llegar a la capital del país.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 9 | Alvarado – Alto del Vino (217 km)
|1
|Diego Camargo
|Team Medellin-EPM
|6:13:51
|2
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:12
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:12
|4
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:54
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|1:23
|6
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:26
|7
|Yonathan Miguel Eugenio
|EBSA
|1:31
|8
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red-Susuki
|1:35
|9
|Carlos Gutiérrez
|Movistar-Best PC
|1:38
|10
|Julián Alarcón
|Team Fundecom
|2:02
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|32:11:51
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:46
|3
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|1:48
|4
|Yonathan Miguel Eugenio
|EBSA
|2:43
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|7:49
|6
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|9:11
|7
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red-Susuki
|11:37
|8
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|12:18
|9
|Mauricio Zapata
|GW Erco Shimano
|14:35
|10
|Julian Alarcón
|Team Fundecom
|15:27
¡Intratable! Andrés Camilo Ardila se impone en la octava etapa del Tour de Guadalupe y es el campeón virtual
Hoy fue un gran día para Andrés Camilo Ardila en el Tour de Guadalupe 2025. El talentoso corredor tolimense se lució con el NU Colombia en territorio caribeño, ganando la octava y penúltima etapa para acercarse al título de la competencia que se desarrolla en el archipiélago de las Antillas.
El escarabajo ganó de forma brillante y es el virtual campeón de la edición 74 del giro caribeño, en una etapa de 142 kilómetros, disputada entre Vieux-Habitants y Baillif. Segundo entró el francés Stefan Bennett (Selección de Martinica) y tercero llegó el corredor galo Axel Taillandier (Team Madras Cycling).
La gran actuación del tolimense le sirvió a para aumentar su ventaja en la clasificación general individual. En la segunda posición se clasifica el francés Stefan Bennett (Selección de Martinica), a una diferencia superior al minuto.
Este domingo concluirá la prestigiosa carrera caribeña, con una etapa ondulada de 143,7 kilómetros, entre Pointe-à-Pitre y Baie-Mahault, donde conoceremos al sucesor del colombiano Kevin Castillo, campeón del año pasado.
Tour Cycliste International de la Guadeloupe (2.2)
Resultados Etapa 8 | Vieux-Habitants – Baillif (142 km)
|1
|Camilo Andrés Ardila
|Nu Colombia
|4:03:33
|2
|Stefan Bennett
|Selección de Martinica
|0:24
|3
|Axel Taillandier
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|0:24
|4
|Jakub Kaczmarek
|Mazowsze Serce Polski
|0:58
|5
|Gabin Vedel
|Guidon Sprinter Canalien Cycling Team
|1:06
|6
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|1:23
|7
|Baptiste Gaillard
|Excelsior
|1:34
|8
|Thijs Wemmers
|GRC Jan Van Arckel
|1:46
|9
|Ksawery Adaszak
|Mazowsze Serce Polski
|2:08
|10
|Damien Urcel
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|2:08
|11
|Kévin Le Cunff
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|3:04
|12
|Dawid Lewandowski
|Mazowsze Serce Polski
|3:04
|13
|Lukasz Owsian
|Mazowsze Serce Polski
|3:14
|14
|Leo Roy
|Quebec En Velo
|4:06
|15
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|4:53
Clasificación General Individual
|1
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|28:48:48
|2
|Stefan Bennett
|Selección de Martinica
|1:20
|3
|Axel Taillandier
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|1:31
|4
|Jakub Kaczmarek
|Mazowsze Serce Polski
|1:39
|5
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|2:22
|6
|Gabin Vedel
|Guidon Sprinter Canalien Cycling Team
|2:42
|7
|Damien Urcel
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|3:03
|8
|Baptiste Gaillard
|Excelsior
|3:46
|9
|Thijs Wemmers
|GRC Jan Van Arckel
|4:03
|10
|Lukasz Owsian
|Mazowsze Serce Polski
|6:49
Isaac del Toro se consagra campeón de la Vuelta a Burgos con Egan Bernal 6° y Diego Pescador 15°
El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) se coronó campeón de la Vuelta a Burgos 2025, que finalizó este sábado con una jornada de alta exigencia, disputada sobre 138,3 kilómetros entre Quintana del Pidio y Lagunas de Neila.
El corredor manito superó sin problemas la última etapa para terminar en lo más alto del podio de la carrera española, acompañado del italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) y del francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team).
Para destacar la actuación de Egan Bernal (Ineos Grenadiers) que ingresó a la meta en la 6° posición a 36 segundos del vencedor. El zipaquireño buscó con determinación entrar con lo mejores, lo que le permitió terminar en el top 10 de la general.
Buena carrera igualmente la del quindiano Diego Pescador (Movistar Team), quien cumplió con un estupendo papel y concluyó en la casilla 15° de la clasificación general individual, en uno de sus mejores resultados de la temporada.
La última victoria de etapa quedó en manos del italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), quien alcanzó su segundo triunfo en la presente temporada.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Quintana del Pidio – Lagunas de Neila (138,3 km)
|1
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|3:23:16
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|3
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:27
|4
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|0:34
|5
|Damien Howson
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:36
|6
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:36
|7
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:38
|8
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:53
|9
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:55
|10
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:55
|11
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:55
|12
|Archie Ryan
|EF Education-EasyPost
|1:06
|13
|Finlay Pickering
|Bahrain Victorious
|1:08
|14
|Mikel Landa
|Soudal Quick-Step
|1:17
|15
|Germán Dario Gómez
|Team Polti VisitMalta
|1:25
Clasificación General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|19:46:48
|2
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:19
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:25
|4
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:30
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:56
|6
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:59
|7
|Torstein Træen
|Bahrain – Victorious
|1:01
|8
|Giovanni Aleotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:03
|9
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|1:05
|10
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|2:04
|11
|Antonio Pedrero
|Movistar Team
|2:07
|12
|Mario Aparicio
|Burgos Burpellet BH
|2:14
|13
|José Félix Parra
|Equipo Kern Pharma
|2:23
|14
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|2:35
|15
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:35