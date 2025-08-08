Damiano Caruso corona la fuga en el penúltimo capítulo de la Vuelta a Burgos; Léo Bisiaux se aferra al liderato

En un final lleno de emociones, Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025, disputada sobre un trayecto de 162,7 kilómetros con inicio en Doña Santos y arribo en Regumiel de la Sierra.

El experimentado pedalista italiano atacó a sus compañeros de fuga en los últimos kilómetros para llegar primero a la meta. El segundo y tercer puesto fue ocupado por dos portugueses: Rui Costa (EF Education-EasyPost) y Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG).

Los cinco escaladores colombianos se reportaron en el grupo principal a más de 3 minutos del ganador con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) como el mejor de los nuestros en la casilla 20°.

En la jornada final el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) defenderá una ventaja de 22 segundos con Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) y de 26 segundos con el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) cierra el top 10 a 53 segundos del líder.

Este sábado se disputará la última jornada de la ronda burgalesa, con inicio en Quintana del Pidio y llegada a Lagunas de Neila, sobre un recorrido de 138,3 kilómetros, en una etapa rompe-piernas, que incluye cuatro premios de montaña, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Sepp Kuss, campeón del año pasado.

Etapa 4



Último km llegando en solitario a Regumiel de la Sierra



🥇 @CarusoDamiano – @BHRVictorious

🥈 @RuiCostaCyclist – EF Education – EasyPost

🥉 @roliveira57 – @TeamEmiratesUAE



Vuelta a Burgos (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Doña Santos – Regumiel de la Sierra (162,7 km)

1 Damiano Caruso Bahrain Victorious 3:33:18 2 Rui Costa EF Education-EasyPost 1:26 3 Rui Oliveira UAE Team Emirates-XRG 1:26 4 Lawrence Warbasse Tudor Pro Cycling Team 1:26 5 Ben Zwiehoff Red Bull-BORA-hansgrohe 1:26 6 Javier Romo Movistar Team 1:56 7 Héctor Álvarez Lidl-Trek 3:15 8 Mika Heming Tudor Pro Cycling Team 3:15 9 David González Q36.5 Pro Cycling Team 3:15 10 Antoine Huby Soudal Quick-Step 3:15

20 Egan Bernal INEOS Grenadiers 3:15 28 Esteban Chaves EF Education – EasyPost ,, 51 Brandon Rivera INEOS Grenadiers ,, 64 Diego Pescador Movistar Team ,, 80 Germán Darío Gómez Team Polti VisitMalta ,, 99 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 6:55



Léo Bisiaux sigue líder de la Vuelta a Burgos 2025. (Foto Decathlon AG2R La Mondiale Team © Getty Images)

Clasificación General Individual

1 Léo Bisiaux Decathlon AG2R La Mondiale Team 16:23:02 2 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 0:22 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 0:26 4 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 0:26 5 Johannes Kulset Uno-X Mobility 0:40 6 Giovanni Aleotti Red Bull-BORA-hansgrohe 0:40 7 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 0:40 8 August Andrew INEOS Grenadiers 0:40 9 Fabio Christen Q36.5 Pro Cycling Team 0:52 10 Egan Bernal INEOS Grenadiers 0:53