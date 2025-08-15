Ruta
Czech Tour: el belga Junior Lecerf sale vencedor en el duelo de escaladores con Santiago Umba 4° en la general
En un final picando hacía arriba, Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) salió vencedor este viernes de la segunda etapa del Czech Tour 2025, disputada entre las localidades checas de Pardubice y Dlouhé Stráně sobre una distancia de 171,8 kilómetros.
El joven corredor belga le ganó el duelo de escaladores al italiano Alessandro Fancellu (Team UKYO) y a su compatriota Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, los tres con el mismo tiempo.
El boyacense Santiago Umba (XDS Astana Development Team), quien estuvo muy activo en la subida final, cerró el top 10, ingresando a la meta en un grupo perseguidor a 22 segundos de los tres punteros.
En lo que concierne a la clasificación general, el belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) pasó al comando, desbancando a su compañero de equipo, el estadounidense Luke Lamperti, mientras que el colombiano Santiago Umba (XDS Astana Development Team) escaló hasta el 4° puesto.
El Tour de la República Checa continuará este sábado con la tercera etapa de las cuatro pactadas, una jornada ideal para los velocistas con 148,4 kilómetros de recorrido, que se cumplirá entre Prostějov y Ostrava, en un final totalmente llano.
Czech Tour (2.1)
Resultados Etapa 2 | Pardubice – Dlouhé Stráně (172,8 km)
|1
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|4:16:33
|2
|Alessandro Fancellu
|JCL Team Ukyo
|m.t.
|3
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:03
|4
|Giacomo Ballabio
|Hrinkow Advarics
|0:22
|5
|Lorenzo Quartucci
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:22
|6
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:22
|7
|Alexander Hajek
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:22
|8
|Nahom Zeray
|JCL Team Ukyo
|0:22
|9
|Jannis Peter
|Team Vorarlberg
|0:22
|10
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|0:22
Clasificación General Individual
|1
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|8:09:22
|2
|Alessandro Fancellu
|JCL Team Ukyo
|0:04
|3
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:09
|4
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|0:32
|5
|Alexander Hajek
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:32
|6
|Lorenzo Quartucci
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:32
|7
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|8
|Jannis Peter
|Team Vorarlberg
|0:32
|9
|José Félix Parra
|Equipo Kern Pharma
|0:38
|10
|JorgeGutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|0:43
Kevin Castillo se integra oficialmente a las filas del Movistar Team; un trámite burocrático aplaza su debut
El ciclista colombiano, Kevin David Castillo, una de las promesas emergentes del ciclismo sudamericano, se integró oficialmente al Movistar Team, en calidad de stagiaire (Aprendiz). El risaraldense de 23 años reforzará temporalmente las filas del conjunto español durante la parte final de la temporada 2025.
La llegada joven escarabajo responde al interés de la escuadra telefónica por seguir promoviendo el talento joven y brindar oportunidades de desarrollo en el máximo nivel del ciclismo profesional.
El nacido en el municipio de Marsella, Risaralda, ya conoció a sus nuevos compañeros tras unirse, el pasado mes de diciembre, a la concentración de pretemporada del Movistar en Valencia. Recientemente, Castillo corrió en la Vuelta a Colombia, finalizando tercero en las etapas 7 y 8. Cerrando su participación en el puesto 13° de la clasificación general.
“Estoy muy contento de integrarme, el resto de la temporada, al Movistar Team. Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo y también me llena de orgullo el poder estar aquí. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien. Un agradecimiento a todo el Movistar Team por esta oportunidad”, dijo Castillo, en declaraciones recogidas por su equipo.
El corredor se integró, a partir de hoy, en el bloque dirigido por Eusebio Unzué, pero un trámite burocrático de última hora aplazó el debut del colombiano que se aprestaba a correr el Circuito Franco Belga. Su fichaje como stagiaire permitirá al equipo evaluar de primera mano su adaptación a las exigencias del pelotón WorldTour.
Con esta incorporación, Movistar Team reafirma su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos, especialmente en Latinoamérica, una región históricamente vinculada al ADN del equipo. Castillo se une así a la tradición de ciclistas colombianos que han dejado huella en la estructura azul, con la ilusión de dar sus primeros pasos en el ciclismo profesional al más alto nivel y donde se encontrará con sus compatriotas: Einer Rubio, Diego Pescador, Fernando Gaviria y Nairo Quintana.
*Con Información Prensa Movistar Team
Paula Blasi gana el prólogo del Tour de Romandía Femenino 2025; Paula Patiño se clasifica 28°
Este viernes arrancó en territorio suizo el Tour de Romandía Femenino 2025, que dio inicio con un prólogo de 4,4 kilómetros, partiendo desde Huémoz hasta llegar a la población de Villars-sur-Ollon, en el que la española Paula Blasi fue la más rápida.
La pedalista del UAE Team ADQ firmó el triunfo con un tiempo de 11:17″ superando por 17 segundos a la novia de Tadej Pogacar, la eslovena Urska Zigart (AG Insurance-Soudal Team) y por 19 segundos a la francesa Juliette Labous (FDJ-SUEZ), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a las colombianas, Paula Patiño (Movistar Team) ocupó el puesto 28° a 1:03, mientras que Juliana Londoño fue desclasificada al igual que sus compañeras del Team Picnic PostNL, se desconocen las razones. Al final, solo 63 ciclistas tomaron la partida para la jornada al cronómetro.
La carrera suiza para mujeres continuará este sábado con la segunda jornada, una fracción montañosa de 123,2 kilómetros entre Conthey y La Tzoumaz, que incluye tres puertos categorizados y un final en alto de 12,8 km al 8,1 %.
Tour de Romandie Féminin (2.WWT)
Resultados Prólogo | Huémoz – Villars-sur-Ollon (4,4 km)
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|11:17
|2
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|0:17
|3
|Juliette Labous
|FDJ-SUEZ
|0:19
|4
|Yara Kastelijn
|Fenix-Deceuninck
|0:25
|5
|Erica Magnaldi
|UAE Team ADQ
|0:28
|6
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx-Protime
|0:30
|7
|Mareille Meijering
|Movistar Team
|0:30
|8
|Alena Ivanchenko
|UAE Team ADQ
|0:30
|9
|Elise Chabbey
|FDJ-SUEZ
|0:32
|10
|Mikayla Harvey
|Team SD Worx-Protime
|0:32
|28
|Paula Patiño
|Movistar Team
|1:03
Clásico RCN Sistecrédito 2025: confirmados los 21 equipos
Un total de 21 equipos tomarán parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025, según confirmó la organización de la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por las rutas más exigentes del territorio nacional.
El l “Duelo de titanes” será, sin lugar a dudas, uno de los más competitivos de los últimos años, esto debido a la diversidad de equipos y la gran cantidad de ciclistas de diferentes características que harán parte de la prueba con más historia en América.
Los tradicionales y dominadores equipos al lado de otros emergentes venidos de las regiones alimentarán la pelea por las diferentes clasificaciones, en especial, por la general individual.
Venezuela también apostará por disputar el Clásico y traerá dos equipos que darán batalla a las escuadras nacionales.
Todas la formaciones tendrán dos integrantes sub 23, de acuerdo al reglamento interno de la organización. Serán 21 equipos para un total de 191 ciclistas.
El Clásico RCN Sistecrédito comenzará el 20 de septiembre con la disputa de la primera etapa, entre: Apartadó – Turbo – Apartadó – Carepa- Chigorodó – Mutatá y Dabeiba de 197,7 km de recorrido. El Clásico concluirá el 28 de septiembre con una cronoescalada de 12,6 km entre Cali y el cerro de Cristo Rey.
Equipos que tomaran parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025
Nu Colombia
Team Medellín – EPM
GW Erco Shimano
Orgullo Paisa
100% Huevos – Alcaldía de Manizales
Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral
Team Boyacá es para vivirla
Team Sistecrédito
EBSA – Empresa de Energía de Boyacá
Team Trululu Guacamaya – Venezuela
Funrv Team
Tolima es Pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca
Team Fundecom
Gobernación de Trujillo – Venezuela
CRIC – Consejo Regional Indígena Cauca
JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia
Chía – Ciudad de la luna
Team Orígenes Coffe
Team Girardota
Fundación Team Bonelo
*Con Información Prensa Clásico RCN