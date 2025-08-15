Connect with us

Ruta

Czech Tour: el belga Junior Lecerf sale vencedor en el duelo de escaladores con Santiago Umba 4° en la general

Publicado

Hace 2 horas

el

El belga Junior Lecerf ganó la segunda etapa del Czech Tour 2025. (Foto © Soudal Quick-Step)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Kevin Castillo se integra oficialmente a las filas del Movistar Team; un trámite burocrático aplaza su debut

Publicado

Hace 2 horas

el

15 agosto, 2025

Por

Kevin Castillo, formado en las huestes del Team Sistecrédito. (Foto Facebook © Kevin Castillo)
Seguir leyendo

Ruta

Paula Blasi gana el prólogo del Tour de Romandía Femenino 2025; Paula Patiño se clasifica 28°

Publicado

Hace 3 horas

el

15 agosto, 2025

Por

La española Paula Blasi ganó el prólogo del Tour de Romandía Femenino 2025. (Foto UAE Team ADQ © Getty Sport)
Seguir leyendo

Ruta

Clásico RCN Sistecrédito 2025: confirmados los 21 equipos

Publicado

Hace 7 horas

el

15 agosto, 2025

Por

El Nu Colombia, uno de los grandes animadores del último clásico. (Foto © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio