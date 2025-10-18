Critérium de Japón 2025: victoria para Jonathan Milan con Rubén Darío Acosta en posiciones intermedias

La élite y el futuro del ciclismo femenino colombiano se darán cita en el Tour Femenino Sistecrédito 2025, competencia que se disputará del 22 al 26 de octubre en Florencia, Caquetá, y que contará con la participación de 94 ciclistas preinscritas, en representación de 15 equipos.

El evento, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, reunirá a destacadas corredoras de las categorías Élite, Sub-23, Júnior y Cadete, quienes buscarán dejar su huella en una de las carreras más importantes del calendario nacional femenino.

Entre las ciclistas inscritas se destacan nombres como los de Juliana Londoño, corredora World Tour del Team Picnic PostNL, quien hará parte del equipo Probike de la Liga del Atlántico; Laura Rojas, vigente campeona de la prueba y corredora que viene de ganar la Vuelta a Boyacá con el Team Boyacá es para Vivirla; Diana Peñuela, bicampeona de la Vuelta a Colombia Femenina, quien liderará al Team Sistecrédito, y Estefanía Herrera, doble campeona del Tour Femenino en 2018 y 2023.



Laura Daniela Rojas, campeona del Tour Femenino 2024. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La carrera ofrecerá un escenario ideal para que las jóvenes promesas compartan pelotón con ciclistas de experiencia, en un trazado que pondrá a prueba la fuerza, la estrategia y la regularidad de las participantes.

El cronograma oficial se abrirá el martes 21 de octubre, con la revisión de licencias, legalización de corredores y entrega de acreditaciones y autorizados, jornada que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 m., en el Centro Empresarial de Negocios de la Cámara de Comercio de Florencia, ubicado en la Carrera 9 No 17 – 46.

En este mismo lugar se llevará a cabo el Congresillo Técnico, de 2:00 a 3:00 p.m., mientras que a partir de las 4:00 de la tarde se realizará la presentación de equipos en la Plazoleta Central del Centro Comercial Gran Plaza.

*Con Información de Fedeciclismo