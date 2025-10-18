Connect with us

Ruta

Critérium de Japón 2025: victoria para Jonathan Milan con Rubén Darío Acosta en posiciones intermedias

Publicado

Hace 3 horas

el

El sprinter italiano Jonathan Milan, ganador del Critérium de Japón 2025. (Foto © Utsunomiya Japan Cup)
Temas relacionados:
Ruta

Tour Femenino Sistecrédito 2025: más de 90 ciclistas se darán cita en la importante carrera del calendario nacional

Publicado

Hace 60 mins

el

18 octubre, 2025

Por

El Team Boyacá es para Vivirla defenderá el título obtenido el año pasado. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Paul Double gana la etapa reina del Tour de Guangxi con Jhonatan Narváez 6°; Sergio Higuita el mejor colombiano

Publicado

Hace 2 horas

el

18 octubre, 2025

Por

El británico Paul Double ganó la quinta etapa del Tour de Guangxi 2025. (Foto © GreenEDGE Cycling)
Ruta

Ciclo cerrado: Paula Patiño anunció su salida del Movistar Team

Publicado

Hace 7 horas

el

18 octubre, 2025

Por

La antioqueña Paula Patiño se despidió del Movistar Team. (Foto Archivo © Movistar Team)
