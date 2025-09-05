Cristián David Pita gana la jornada inaugural del Tour de Shanghai y suma su segunda victoria en la temporada

En un final adaptado a sus condiciones de velocista, el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng-Vonoa-Taishan Sport Team) se adjudicó al sprint la primera etapa del Tour de Shanghai 2025, luego de recorrer 95,3 kilómetros en terreno llano.

El pelotón controló la carrera en el tramo final, dejando todo al embalaje, en el que Pita fue el más rápido por delante del serbio Dušan Rajović (Team Solution Tech – Vini Fantini) y del neerlandés Jesper Rasch (Parkhotel Valkenbur), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Dušan Rajović, Cristián David Pita y Jesper Rasch, en el podio de la primera etapa del Tour of Shanghai. (Foto © Tour of Shanghai)

El unico colombiano en competencia, el cordobés Juan Manuel Barboza, quien se estrenó con el equipo asiático China Anta – Mentech Cycling Team, llegó en el pelotón, clasificándose en el puesto 81° con el mismo tiempo de Pita.

Con este triunfo el sprinter suramericano, de 30 años, sumó su segunda victoria en la temporada, recientemente logró un triunfo en el Tour del Río Amarillo, carrera qué terminó ganando.

La segunda etapa de la carrera asiática se correrá este sábado con un recorrido totalmente plano de 94,8 kilómetros entre Qingpu y Songjiang.

Tour of Shanghai (2.2)

Resultados Etapa 1 | Jiading – Jiading (95,3 km)