Cristián David Pita gana la jornada inaugural del Tour de Shanghai y suma su segunda victoria en la temporada
En un final adaptado a sus condiciones de velocista, el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng-Vonoa-Taishan Sport Team) se adjudicó al sprint la primera etapa del Tour de Shanghai 2025, luego de recorrer 95,3 kilómetros en terreno llano.
El pelotón controló la carrera en el tramo final, dejando todo al embalaje, en el que Pita fue el más rápido por delante del serbio Dušan Rajović (Team Solution Tech – Vini Fantini) y del neerlandés Jesper Rasch (Parkhotel Valkenbur), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El unico colombiano en competencia, el cordobés Juan Manuel Barboza, quien se estrenó con el equipo asiático China Anta – Mentech Cycling Team, llegó en el pelotón, clasificándose en el puesto 81° con el mismo tiempo de Pita.
Con este triunfo el sprinter suramericano, de 30 años, sumó su segunda victoria en la temporada, recientemente logró un triunfo en el Tour del Río Amarillo, carrera qué terminó ganando.
La segunda etapa de la carrera asiática se correrá este sábado con un recorrido totalmente plano de 94,8 kilómetros entre Qingpu y Songjiang.
Tour of Shanghai (2.2)
Resultados Etapa 1 | Jiading – Jiading (95,3 km)
|1
|Pita Cristian
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|1:56:27
|2
|Rajovic Dusan
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|3
|Rasch Jesper
|Parkhotel Valkenburg
|m.t.
|4
|Scott Cameron
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|5
|Weemaes Sasha
|Wagner Bazin WB
|m.t.
|6
|van der Meer Nick
|Universe Cycling Team
|m.t.
|7
|Laas Martin
|Quick Pro Team
|m.t.
|8
|Quick Blake
|Roojai Insurance
|m.t.
|9
|Zarakovskiy Daniil
|Pingtan International Tourism Island Cycling Team
|m.t.
|10
|Vahtra Norman
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|81
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
Vuelta a Venezuela, el próximo objetivo del GW Erco Shimano
El mánager general Luis Alfonso Cely y el entrenador Cristian Carmona definieron la nómina del equipo GW Erco Shimano que participará en la Vuelta a Venezuela del 7 al 14 de septiembre.
Para este nuevo reto internacional, la escuadra continental ya viajó a territorio venezolano, donde la nómina estará encabezada por los velocistas Nicolás Gómez y Cristian Vélez (campeón de los sprints en la Vuelta a Colombia).
La plantilla la completan Juan Carlos López, Jonathan Cañaveral, Freddy Ávila y Camilo Gómez, un equipo bastante competitivo donde esperan figurar en todos los terrenos.
Posterior a estas competencia, el equipo estará afrontando la Vuelta a Boyacá y el Clásico RCN, las últimas carreras de la temporada.
Recorrido Vuelta a Venezuela (7 al 14 de septiembre)
Etapa 1: Circuito San Cristóbal – 128,7 kilómetros
Etapa 2: La Fría – Mérida – 179,1 kilómetros
Etapa 3: Lagunillas – Santa Elena de Arenales – 141 kilómetros
Etapa 4: Circuito Valera – 126 kilómetros
Etapa 5: Carora – Araure – 211,4 kilómetros
Etapa 6A: CRI Araure 8,5 kilómetros – Etapa 6B: Araure – San Felipe 148,5 kilómetros
Etapa 7: Maracay – Cagua – 106,2 kilómetros
Etapa 8: Circuito Miranda – 120 kilómetros
*Con Información Prensa GW Erco Shimano
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid
Adrián Bustamante nuevamente en el top 10 del GP Jornal de Noticias 2025, su cuarto en la carrera lusa
El pedalista boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes -UDO) volvió a ser protagonista el GP Jornal de Noticias, llegando en la octava posición en la sexta etapa, su cuarto top 10 en la segunda carrera más importante del calendario luso.
La victoria de la jornada quedó en manos del portugués Raúl Rota (Radio Popular – Paredes – Boavista), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria del año, luego de recorrer 152,1 kilómetros entre Albergaria y Águeda.
El líder, el corredor gaucho Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé), ingresó en el pelotón en el décimo puesto y conservó el liderato de la carrera sin contratiempos. El escarabajo Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes -UDO) se mantuvo en el 7° puesto a 48 segundos del suramericano.
La carrera portuguesa, en la que siguen en competencia 7 escarabajos, continuará este viernes con la séptima etapa, de las nueve pactadas, una jornada ondulada por los alrededores de la ciudad de Barcelos, en el distrito de Braga, con un recorrido de 157,6 kilómetros.
GP Jornal de Noticias 2025 (Portugal)
Resultados Etapa 6 | Albergaria y Águeda (152,1 km)
|1
|Raúl Rota
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|3:37:58
|2
|Pedro Silva
|Anicolor – Tien21
|m.t.
|3
|Francisco Campos
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
|4
|Diogo Gonçalves
|Feirense – Beeceler
|m.t.
|5
|Gabriel Baptista
|Technosylva Maglia Rower Bembibre
|m.t.
|6
|Gonçalo Leaça
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|7
|Paulo Silva
|Porminho Team U23
|m.t.
|8
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|9
|Tiago Leal
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|10
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano
|m.t.
|17
|Jesus David Peña
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:20
|38
|Juan David Castro
|Soma Group
|10:29
|50
|Juan Manuel Zapata
|Soma Group
|16:10
|61
|Tomás Saldarriaga
|Soma Group
|16:10
|79
|César David Guavita
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|16:10
|80
|Emmanuel Cáceres
|Soma Group
|16:10
Clasificación General Individual
|1
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano
|20:04:32
|2
|Raúl Rota
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|0:36
|3
|Pedro Silva
|Anicolor – Tien21
|0:38
|4
|Tiago Leal
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|0:42
|5
|Paulo Silva
|Porminho Team U23
|0:46
|6
|Diogo Gonçalves
|Feirense – Beeceler
|0:46
|7
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:48
|8
|Gonçalo Leaça
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:49
|9
|Diogo Barbosa
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:52
|10
|Gaspar Goncalves
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|1:10
|20
|Jesus David Peña
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|11:20
|35
|Juan David Castro
|Soma Group
|33:39
|37
|César David Guavita
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|39:07
|46
|Emmanuel Cáceres
|Soma Group
|49:16
|59
|Juan Manuel Zapata
|Soma Group
|1:03:30
|83
|Tomás Saldarriaga
|Soma Group
|2:02:27