Cristián David Pita, el mejor latinoamericano de la Trans-Himalaya; un colombiano en el top 20

La tercera edición de la Trans-Himalaya Cycling Race, que contó con la participación de 5 latinoamericanos, vivió su cuarta y última etapa al suroeste de China, con 90 kilómetros de recorrido llano que tuvo como ganador al serbio Dušan Rajović (Team Solution Tech – Vini Fantini).

Transcurrida la jornada final, el pedalista ecuatoriano Cristian David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) terminó como el mejor latino, en el 7° puesto a 10 segundos del flamante campeón, el ruso Raman Tsishkou (Li Ning Star).



Cristián David Pita finalizó 3° en última etapa de la Trans-Himalaya Cycling Race 2025. (Foto Facebook © Cristián David Pita)

El colombiano más destacado en la carrera china, que hace parte del calendario UCI de Asia, fue el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team), quien terminó en la casilla 16° a solo 16 segundos del ganador.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la general y clasificación final de todos los latinoamericanos en la Trans-Himalaya 2025, que contó con la presencia de dos escarabajos dos panameños, y un ecuatoriano.

Top 5 de la General Final

1° Raman Tsishkou Li Ning Star 8:29:01 2° Omer Goldstein Shenzhen Kung Cycling Team 0:04 3° Anatolii Budiak Terengganu Cycling Team 0:06 4° Callum Ormiston The Hurricane & Thunder Cycling Team 0:07 5° Dusan Rajovic Solution Tech-Vini Fantini 0:08

Clasificación Final de los Latinoamericanos