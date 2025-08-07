Cristián David Pita 6° en el inicio de la carrera china Trans-Himalaya con Hernán Aguirre en el top 20

En un sprint explosivo, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) fue el más fuerte, llevándose la séptima etapa de la Vuelta a Colombia con un tiempo de 3 horas, 39 minutos y 43 segundos. La jornada llana fue disputada sobre 185, kilómetros entre Armenia y Cali.

El antioqueño, que alcanzó su segunda victora en la ronda colombiana, le ganó en el embalaje a Cristián Vélez (GW Erco Shimano) y a Kevin Castillo (Team Sistecrédito), quienes entraron 2° y 3° respectivamente, con el mismo tiempo del ganador.



Wilmar Paredes, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En cuanto a la calsificación general individual, Rodrigo Contreras (NU Colombia) mantuvo la camiseta amarilla, seguido de Diego Camargo (Team Medellín-EPM) a 1:04 y completa el podio parcial el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA), quien le arrebató el tercer lugar al boyacense Yeison Reyes (Orgullo Paisa).

Muy temprano se armó la escapada, a pocos kilómetros de haber tomado la salida en Armenia. El primer sprint especial lo ganó el caucano Leison Maca (CRICA Nacional), uno de los protagonistas de la fuga en la primera parte de la jornada.



El venezolano Yonathan Eugenio se filtró en la escapada y escaló al 3° puesto de la general. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Entre los aventureros se alejaron del pelotón: el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA), el ecuatoriano Bayrón Guama (Movistar PC), el irlandés Cormac Mcgeough (Canel’s Java) en compañía de Julián Cardona (Team Medellín-EPM), Jorge Castiblanco (Pío Rico), Leison Maca (CRIC Nacional), José Tobasia (EBSA), Róbinson López (GW Erco Shimano) y Brandon Vega (GW Erco Shimano). La diferencia máxima alcanzada por los escapados pasó de los siete minutos.

Los fugados no cedieron terreno y mantuvieron su ventaja con el pelotón liderado por el Nu Colombia. Al final, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), fue el más fuerte de la escaramuza del día alcanzando su segunda victoria en la presente edición.

Mañana viernes se correrá la octava etapa, una jornada llana, que saldrá de Cali para terminar en La Tebaida con 168,2 kilómetros. El trayecto incluye un premio de montaña de cuarta categoría.

Vuelta a Colombia (2.2)

Resultados Etapa 7 | Armenia – Cali (185,2 km)

1 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM 3:39:53 2 Cristián Velez GW Erco Shimano m.t. 3 Kevin Castillo Team Sistecrédito m.t. 4 Jhonatan Restrepo Orgullo Paisa m.t. 5 Alejandro Osorio Orgullo Paisa m.t. 6 Leison Maca CRIC Nacional m.t. 7 Santiago Montenegro Movistar-Best PC m.t. 8 Óscar Fernández Team Medellín-EPM m.t. 9 Bart Buijk Universe Cycling Team m.t. 10 Nicolás Paredes Hino-One-La Red m.t.



Rodrigo Contreras sigue líder de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual