Cristián Camilo Muñoz sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Guatemala 2025; José Canastuj gana la quinta etapa

El pedalista boyacense Cristián Camilo Muñoz, del Nu Colombia, sigue líder de la edición 64 de la Vuelta a Guatemala, luego de defender el liderato en la quinta etapa, una jornada montañosa de 109,3 kilómetros, que se disputó entre Coatepeque y San Marcos.

El escarabajo, de 29 años, supera por 15 segundos a su compatriota Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC) y en el tercer cajón del podio se encuentra otro colombiano, se trata de Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) a 26 segundos.

La quinta etapa quedó en manos del guatemalteco José David Canastuj (Eca Electricidad Ciclismo) por la descalificación del antioqueño Alejandro Osorio (Orgullo Paisa). Segundo terminó el boyacense Cristián Yesid Bustos (Cerámicas Castelli-Ópticas Deluxe).

La ronda chapina continuará este miércoles con la sexta etapa, una jornada montañosa de 90,5 kilómetros entre Catarina y San Juan Ostuncalco, que incluye cuatro puertos categorizados.

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 5 | Coatepeque – San Marcos (109,3 km)

1 José David Canastuj Eca Electricidad Ciclismo 2:52:36 2 Cristián Yesid Bustos Cerámicas Castelli-Ópticas Deluxe 0:21 3 Santiago Montenegro Movistar Best PC 0:43 4 Kade Kreikemeier Momentum Racing – Gcs – Quici 1:03 5 Sebastián Calderón 7C – Economy – Hyundai 1:08 6 Carlos MacPherson Olinka Specialized 1:16 7 Róbinson López GW Erco Shimano 1:19 8 Yesid Pira Hino-One-La red-Suzuki 1:19 9 Mardoqueo Vásquez Hino-One-La red-Suzuki 1:24 10 Óscar Santiago Garzón GW Erco Shimano 1:25 11 Juan Carlos López GW Erco Shimano 1:25 12 Cristián Camilo Muñoz Nu Colombia 1:25 13 José Ramón Muñiz Olinka Specialized 1:25 14 Carlos Alberto Gutiérrez Movistar Best PC 1:27





Cristián Camilo Muñoz sigue líder de la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © Marco Tulio Ipuerto)

Clasificación General Individual