Cristián Camilo Muñoz sigue líder de la Vuelta a Guatemala con Carlos Gutiérrez 2°; Carlos MacPherson gana la cuarta etapa

El pedalista boyacense Cristián Camilo Muñoz, del Nu Colombia, sigue líder de la Vuelta a Guatemala 2025, luego de defender el liderato en la cuarta etapa, de 191,6 kilómetros, que se disputó entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Mazatenango.

Muñoz, de 29 años, supera por 13 segundos a su compatriota Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC) y en el tercer cajón del podio se encuentra otro escarabajo, se trata de Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) a 26 segundos.

La cuarta fracción quedó en manos del mexicano Carlos MacPherson (Olinka Specialized), que le ganó el duelo al panameño Christofer Jurado (Selección de Panamá). En la tercera posición se reportó el manito Ulises Castillo (Olinka Specialized).

Los grandes protagonistas de la jornada fueron cinco aventureros: el colombiano Jhonatan ‘Pacora’ Restrepo (Orgullo Paisa), el panameño Christofer Jurado (Selección de Panamá), el neerlandés Jeen de Jong (Universe Cycling Team) y los mexicanos Carlos MacPherson y Ulises Castillo, ambos del Olinka Specialized.

La ronda chapina finalizará este martes con otra etapa montañosa de 109,3 kilómetros entre Coatepeque y San Marcos, que incluye cuatro puertos categorizados y un final picando hacia arriba.

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 4 | Santa Lucía Cotzumalguapa – Mazatenango (191,6 km)

1 Carlos Macpherson Olinka Specialized 4:21:22 2 Cristofer Jurado Panama 0:05 3 Ulises Castillo Olinka Specialized 0:11 4 Jeen De Jong Universe Cycling Team 0:17 5 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 0:17 6 José Ramón Muñiz Olinka Specialized 0:17 7 Fredy Toc ECA Electricidad Ciclismo 0:17 8 Brandon Vega GW Erco Shimano 0:17 9 Byron Guama Movistar-Best PC 0:17 10 Yesid Pira Hino One La Red-Suzuki 0:17 11 Cristián Camilo Munoz Nu Colombia 0:17

Clasificación General Individual