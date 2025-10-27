Ruta
Cristián Camilo Muñoz sigue líder de la Vuelta a Guatemala con Carlos Gutiérrez 2°; Carlos MacPherson gana la cuarta etapa
El pedalista boyacense Cristián Camilo Muñoz, del Nu Colombia, sigue líder de la Vuelta a Guatemala 2025, luego de defender el liderato en la cuarta etapa, de 191,6 kilómetros, que se disputó entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Mazatenango.
Muñoz, de 29 años, supera por 13 segundos a su compatriota Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC) y en el tercer cajón del podio se encuentra otro escarabajo, se trata de Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) a 26 segundos.
La cuarta fracción quedó en manos del mexicano Carlos MacPherson (Olinka Specialized), que le ganó el duelo al panameño Christofer Jurado (Selección de Panamá). En la tercera posición se reportó el manito Ulises Castillo (Olinka Specialized).
Los grandes protagonistas de la jornada fueron cinco aventureros: el colombiano Jhonatan ‘Pacora’ Restrepo (Orgullo Paisa), el panameño Christofer Jurado (Selección de Panamá), el neerlandés Jeen de Jong (Universe Cycling Team) y los mexicanos Carlos MacPherson y Ulises Castillo, ambos del Olinka Specialized.
La ronda chapina finalizará este martes con otra etapa montañosa de 109,3 kilómetros entre Coatepeque y San Marcos, que incluye cuatro puertos categorizados y un final picando hacia arriba.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 4 | Santa Lucía Cotzumalguapa – Mazatenango (191,6 km)
|1
|Carlos Macpherson
|Olinka Specialized
|4:21:22
|2
|Cristofer Jurado
|Panama
|0:05
|3
|Ulises Castillo
|Olinka Specialized
|0:11
|4
|Jeen De Jong
|Universe Cycling Team
|0:17
|5
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|0:17
|6
|José Ramón Muñiz
|Olinka Specialized
|0:17
|7
|Fredy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:17
|8
|Brandon Vega
|GW Erco Shimano
|0:17
|9
|Byron Guama
|Movistar-Best PC
|0:17
|10
|Yesid Pira
|Hino One La Red-Suzuki
|0:17
|11
|Cristián Camilo Munoz
|Nu Colombia
|0:17
Clasificación General Individual
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|15:48:22
|2
|Carlos Alberto Gutiérrez
|Movistar Best PC
|0:13
|3
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:26
|4
|Edgar Torres
|Hino-One-La Red-Suzuki
|2:16
|5
|Bryan Obando
|Movistar Best PC
|2:34
|6
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|2:49
|7
|Melvin Torres
|Hino-One-La red-Suzuki
|3:06
|8
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La red-Suzuki
|3:27
|9
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|4:04
|10
|Cristian Yool
|Asociación de Chimaltenango
|4:05
|11
|Dylan Roberto Jiménez
|7C – Economy – Hyundai
|4:28
|12
|Juan Felipe Osorio
|Orgullo Paisa
|4:36
|13
|Luis Daniel Oses
|7C – Economy – Hyundai
|4:44
|14
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|4:49
|15
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|5:39
Las últimas ‘movidas’ de los latinoamericanos en el mercado ciclístico; un colombiano retorna a Europa
En las últimas temporadas el ciclismo latinoamericano viene cogiendo fuerza, muestra de ello es el interés de los equipos europeos, que cada vez más se fijan en los pedalistas de la región.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de los fichajes confirmados que involucran a Colombia, México, Uruguay, Costa Rica y Argentina para la temporada 2026.
El colombiano Jonathan Guatibonza – 21 años * Sale del Nu Colombia y llega al Movistar Team Academy
El argentino Fabrizio Crozzolo – 20 años * Sale del Technosylva Maglia Bembibre Team y llega al Polti VisitMalta
El mexicano César Macías – 22 años *Sale del Petrolike y llega al Burgos Burpellet BH
El uruguayo Ciro Pérez – 20 años *Sale del Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente y llega al AVC Aix Provence Dole
El costarricense Sebastián Caro – 18 años *Sale del Team General System AWC y llega al Movistar Team Academy
Ciclo-Retro: un repaso a los 26 títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que ya ve como avanza una nueva edición, cuenta con más de 60 años de historia, en la que los escarabajos han sido protagonistas de primer orden, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 26 títulos colombianos. Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de las 63 ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 14 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue en 2013 con Óscar Sánchez 1°, Jonathan Millán 2° y Juan Sebastián Tamayo 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago
Dominio del Sistecrédito de principio a fin en el Tour Femenino 2025; Stefanía Sánchez campeona y Natalia Garzón gana etapa final
Terminaron las emociones en el Tour Femenino 2025 y el dominio del Sistecrédito fue de principio a fin. Stefanía Sánchez fue la encargada de liderar la gesta de su equipo y se coronó este domingo como gran campeona de la carrera colombiana.
La antioqueña demostró ser la pedalista más regular a lo largo de las cinco etapas que se vivieron en el departamento de Caquetá, subiéndose a lo más alto del podio acompañada de su compañera de equipo Diana Peñuela 2° y de su coterránea Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa).
Ya para la etapa, el festín del Sistecrédito tampoco se hizo esperar haciendo el 1-2-3 con Natalia Garzón, quien se quedó con la victoria en el sitio conocido como El Pórtico, ubicado sobre la vía que desde Neiva conduce al Caquetá. Los 77,7 kilómetros de recorrido sirvieron para darle el quinto triunfo al equipo de Gabriel Jaime Vélez en la ronda femenina del calendario nacional.
Sánchez sucedió en el palmarés del Tour Femenino colombiano a la huilense Laura Daniela Rojas, campeona del año pasado y recupero el titulo paras las paisas que ganaron en 2023 con Estefanía Herrera.
RESULTADOS QUINTA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL