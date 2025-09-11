MountainBike
Copa Antioquia de MTB: Yolombó vivió la quinta válida con más de 140 ciclistas en competencia
En el municipio de Yolombó se disputó la quinta válida de la Copa Antioquia de MTB, una jornada que reunió a más de 140 ciclistas provenientes de municipios como Amagá, El Retiro, Cañasgordas, Caldas, Abejorral, El Carmen de Viboral, Girardota, Yarumal y el mismo Yolombó, además de representantes de clubes como Tourmalet, Bike2Go, Specialized Medellín y GW Erco Shimano.
La competencia fue un verdadero espectáculo deportivo, con participación desde las categorías push bikes, donde los más pequeños mostraron su entusiasmo por el ciclismo, hasta los experimentados máster, quienes enfrentaron un circuito altamente técnico de dos kilómetros y 700 metros con curvas, saltos, desniveles y tramos de mucho barro que exigieron lo mejor de cada pedalista.
El evento dejó ver una gran organización y el entusiasmo de la comunidad de Yolombó, que vibró con cada categoría y acompañó a los pedalistas en el exigente recorrido.
La sexta válida de la Copa Antioquia de MTB se disputará próximamente, continuando con el calendario departamental que sigue consolidando a Antioquia como una de las grandes cunas del ciclismo de montaña en Colombia.
Resultados destacados
● Élite – Jhonnatan Botero (GW Shimano Erco), con 01:14:17.
● Infantil A Damas – Sammy Liseth García Tabares (Club Minero Amagá), con un tiempo de 00:29:34.
● Infantil B Damas – Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex), con 00:28:10.
● Infantil A Varones – Dilan Cardona (Correcaminos – Imder El Retiro), con 00:29:05.
● Infantil B Varones – Jerónimo Correa Rivero (MTC Botero Bikes), con 00:37:16.
● Prejuvenil A Varones – David Arias Muriel (Fundación Tourmalet), con 00:43:43.
● Prejuvenil B Varones – Sebastián Botero Cadavid (El Retiro SobreRuedas – IMDER), con 00:52:51.
● Categoría Open – Jonathan Puerta Uribe (Specialized Medellín), con 01:05:57.
● Master A – José Valencia (Inder Girardota), con 00:54:49.
● Master B – Juan Esteban Castaño Maya (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER), con 01:06:28.
● En Master C – Heriberto Mario Valencia, con 00:53:46.
● Senior – Diego Mauricio Rojas Ruiz (Bicitienda Yarumal), con 00:59:48.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo Antioquia
MountainBike
Mundial de MTB Valais 2025: Valentina Roa y Juan José Jaramillo, Top 20 en el Downhill
En un trazado técnico, de 1.720 metros y con pendientes que exigieron precisión milimétrica, los ciclistas colombianos Valentina Roa y Juan José Jaramillo lograron actuaciones que consolidan su proyección en la escena internacional en el Campeonato Mundial de MTB 2025, disputada en Champéry, Valais, en Suiza. Roa cerró en la posición 16 de la categoría élite femenina, mientras que Jaramillo se ubicó 15 en la final junior masculina.
La jornada femenina estuvo marcada por el regreso al trono de la austriaca Valentina Höll, quien dominó con un tiempo de 3:27.136, seguida muy de cerca por la francesa Myriam Nicole (+0.667) y su compatriota Marine Cabirou (+1.091)
En ese mismo escenario, la colombiana Valentina Roa, de apenas 20 años, asumió el reto con temple y se midió de tú a tú con las mejores del planeta, cruzando la meta en 3:41.200, a 14 segundos de la campeona. Una actuación que refleja su constante evolución y la ubica entre las mejores corredoras del mundo en el downhill.
En la categoría junior masculina, el triunfo fue para el francés Max Alran, con un registro de 3:00.878, escoltado por el neozelandés Tyler Waite (+2.916) y su hermano Till Alran (+3.379). El colombiano Juan José Jaramillo, en su primera gran experiencia mundialista, firmó un tiempo de 3:14.721, a +13.843 del ganador, para situarse en la casilla 15 entre 56 corredores que completaron la final.
Ambas presentaciones consolidan el trabajo que Colombia viene realizando en la modalidad de downhill, una disciplina históricamente dominada por europeos y oceánicos, pero en la que los colombianos empiezan a abrirse camino con talento joven y competitivo.
*Con Información de Fedeciclismo
MountainBike
Mundial de MTB de Valais: Leonardo Páez se sube al podio en la modalidad del Marathon
En otra jornada histórica para el ciclomontañismo colombiano, Leonardo Páez se subió al tercer cajón del podio en la modalidad del Marathon, en el Campeonato Mundial de MTB, que se disputa en Valais, Suiza.
El pedalista boyacense, dos veces campeón mundial, tuvo otra memorable actuación en su carrera profesional y se lució en los Alpes suizos, en una prueba marcada por la altitud, el desnivel acumulado y la igualdad entre los favoritos.
Por delante del deportista colombiano entraron el estadounidense Keegan Swenson, quien se quedó con la medalla de oro, en un trayecto de 125 kilómetros y 5.000 metros de desnivel, mientras que el italiano Samuele Porro terminó segundo.
En la rama femenina, la victoria fue para la estadounidense Kate Courtney. El podio lo completaron la suiza Anna Weinbeer, segunda y la austriaca Mona Mitterwallner, tercera.
Este domingo se disputarán las finales del Downhill (DHI), mientras que las pruebas del Cross Country Olímpico (XCO) tendrán lugar del 10 al 14 de septiembre en Crans-Montana, en las categorías junior y Sub-23.
MountainBike
Colombia arranca su participación en el Mundial de MTB Valais 2025
Un total de 14 ciclomontañistas colombianos estarán representando al país en el Campeonato Mundial de MTB, que se disputará en Valais, Suiza hasta el 14 de septiembre, un evento que reunirá a los mejores exponentes del mundo en las modalidades de Cross Country Olímpico (XCO), Marathon (XCM) y Downhill (DHI).
La delegación nacional estará conformada por un grupo de ciclistas que combinan juventud, experiencia y proyección internacional, con presencia en todas las categorías.
La Selección Colombia de MTB apostó para la presente temporada hacer presencia en la categoría junior con Daniela Gaviria, María Isabel Castro, Juan José Benavides y Jhean Pool Cardona, quienes estarán acompañados por el Seleccionador Nacional José Gómez.
De igual manera, estarán en competencia los deportistas avalados: Antonio Gómez, Alex Andrés Pabón y Johan Gómez, que competirán en la categoría Sub-23 del XCO.
En el marathon estarán en competencia Diego Arias, Leonardo Páez y Mónica Calderón, mientras que en el Downhill (DHI) lo harán Valentina Roa y Sebastián Holguín, en la categoría élite, y Juan José Jaramillo, en la junior.
La actividad nacional en territorio suizo iniciará hoy sábado 6 de septiembre, con las finales de Marathon (XCM) y las clasificaciones del Downhill (DHI).
El domingo se disputarán las finales del DHI, mientras que las pruebas del Cross Country Olímpico (XCO) tendrán lugar del 10 al 14 de septiembre en Crans-Montana, en las categorías junior y Sub-23.
*Con Información de Fedeciclismo