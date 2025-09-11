Copa Antioquia de MTB: Yolombó vivió la quinta válida con más de 140 ciclistas en competencia

En el municipio de Yolombó se disputó la quinta válida de la Copa Antioquia de MTB, una jornada que reunió a más de 140 ciclistas provenientes de municipios como Amagá, El Retiro, Cañasgordas, Caldas, Abejorral, El Carmen de Viboral, Girardota, Yarumal y el mismo Yolombó, además de representantes de clubes como Tourmalet, Bike2Go, Specialized Medellín y GW Erco Shimano.

La competencia fue un verdadero espectáculo deportivo, con participación desde las categorías push bikes, donde los más pequeños mostraron su entusiasmo por el ciclismo, hasta los experimentados máster, quienes enfrentaron un circuito altamente técnico de dos kilómetros y 700 metros con curvas, saltos, desniveles y tramos de mucho barro que exigieron lo mejor de cada pedalista.

El evento dejó ver una gran organización y el entusiasmo de la comunidad de Yolombó, que vibró con cada categoría y acompañó a los pedalistas en el exigente recorrido.

La sexta válida de la Copa Antioquia de MTB se disputará próximamente, continuando con el calendario departamental que sigue consolidando a Antioquia como una de las grandes cunas del ciclismo de montaña en Colombia.

Resultados destacados

● Élite – Jhonnatan Botero (GW Shimano Erco), con 01:14:17.

● Infantil A Damas – Sammy Liseth García Tabares (Club Minero Amagá), con un tiempo de 00:29:34.

● Infantil B Damas – Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex), con 00:28:10.

● Infantil A Varones – Dilan Cardona (Correcaminos – Imder El Retiro), con 00:29:05.

● Infantil B Varones – Jerónimo Correa Rivero (MTC Botero Bikes), con 00:37:16.

● Prejuvenil A Varones – David Arias Muriel (Fundación Tourmalet), con 00:43:43.

● Prejuvenil B Varones – Sebastián Botero Cadavid (El Retiro SobreRuedas – IMDER), con 00:52:51.

● Categoría Open – Jonathan Puerta Uribe (Specialized Medellín), con 01:05:57.

● Master A – José Valencia (Inder Girardota), con 00:54:49.

● Master B – Juan Esteban Castaño Maya (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER), con 01:06:28.

● En Master C – Heriberto Mario Valencia, con 00:53:46.

● Senior – Diego Mauricio Rojas Ruiz (Bicitienda Yarumal), con 00:59:48.

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo Antioquia