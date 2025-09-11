Connect with us

MountainBike

Copa Antioquia de MTB: Yolombó vivió la quinta válida con más de 140 ciclistas en competencia

Publicado

Hace 1 día

el

La quinta válida de la Copa Antioquia de MTB se realizó en el municipio de Yolombó. (Foto © Liga de Ciclismo Antioquia)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

Mundial de MTB Valais 2025: Valentina Roa y Juan José Jaramillo, Top 20 en el Downhill

Publicado

Hace 3 días

el

9 septiembre, 2025

Por

Valentina Roa terminó 16° en la modalidad del Downhill en el Cameponato Mundial de MTB Valais 2025. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

MountainBike

Mundial de MTB de Valais: Leonardo Páez se sube al podio en la modalidad del Marathon

Publicado

Hace 5 días

el

7 septiembre, 2025

Por

El boyacense Leonardo Páez, medalla de bronce en la Marathon del Campeonato Mundial de MTB de Valais, Suiza 2025. (Foto © José Gómez/FCC)
Seguir leyendo

MountainBike

Colombia arranca su participación en el Mundial de MTB Valais 2025

Publicado

Hace 6 días

el

5 septiembre, 2025

Por

El boyacense Diego Arias estará en competencia en la modalidad del marathon. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio