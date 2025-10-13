Con nutrida participación de suramericanos arranca el Tour de Guangxi; tres colombianos por otro podio en la carrera china

La sexta edición del Tour de Guangxi, que inicia este martes en la ciudad de Fangchenggang, tendrá una nutrida participación de suramericanos, además de tres colombianos: Sergio Higuita (XDS Astana Team), Fernando Gaviria (Movistar Team) y Diego Pescador (Movistar Team).

En la carrera china del calendario UCI también estarán en competencia: el argentino Eduardo Sepúlveda (Lotto) y los ecuatorianos Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) y Harold Martín López (XDS Astana Team).

La competencia asiática, que cerrará el calendario World Tour en este 2025, tendrá seis etapas, arrancando este martes 14 de octubre para finalizar cinco días después, el 19 de octubre, cuando conoceremos al sucesor del belga Lener Van Eetvelt, campeón del año pasado.

En la historia de la carrera asiática, prueba que estuvo suspendida tres años a causa de la pandemia del covid-19, Colombia figura en el podio con Daniel Felipe Martínez, segundo en la edición 2019 detrás del español Enric Mas, ganador de ese año.

Asimismo, en 2023 Juan Sebastián Molano ganó una etapa, Fernando Gaviria salió victorioso dos veces en 2019 y en la primera edición, el mismo Gaviria tuvo la fortuna de ganar en cuatro oportunidades.



Fernando Gaviria ganó cuatro etapas en la primera edición del Tour de Guangxi. (Foto © RMC)

RECORRIDO TOUR DE GUANGXI

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

CUARTA ETAPA

QUINTA ETAPA

SEXTA ETAPA