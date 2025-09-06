Colombia arranca su participación en el Mundial de MTB Valais 2025 en la modalidad del Marathon

Un total de 14 ciclomontañistas colombianos estarán representando al país en el Campeonato Mundial de MTB, que se disputará en Valais, Suiza hasta el 14 de septiembre, un evento que reunirá a los mejores exponentes del mundo en las modalidades de Cross Country Olímpico (XCO), Marathon (XCM) y Downhill (DHI).

La delegación nacional estará conformada por un grupo de ciclistas que combinan juventud, experiencia y proyección internacional, con presencia en todas las categorías.

La Selección Colombia de MTB apostó para la presente temporada hacer presencia en la categoría junior con Daniela Gaviria, María Isabel Castro, Juan José Benavides y Jhean Pool Cardona, quienes estarán acompañados por el Seleccionador Nacional José Gómez.

De igual manera, estarán en competencia los deportistas avalados: Antonio Gómez, Alex Andrés Pabón y Johan Gómez, que competirán en la categoría Sub-23 del XCO.

En el marathon estarán en competencia Diego Arias, Leonardo Páez y Mónica Calderón, mientras que en el Downhill (DHI) lo harán Valentina Roa y Sebastián Holguín, en la categoría élite, y Juan José Jaramillo, en la junior.

La actividad nacional en territorio suizo iniciará hoy sábado 6 de septiembre, con las finales de Marathon (XCM) y las clasificaciones del Downhill (DHI).

El domingo se disputarán las finales del DHI, mientras que las pruebas del Cross Country Olímpico (XCO) tendrán lugar del 10 al 14 de septiembre en Crans-Montana, en las categorías junior y Sub-23.