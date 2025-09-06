MountainBike
Colombia arranca su participación en el Mundial de MTB Valais 2025 en la modalidad del Marathon
Un total de 14 ciclomontañistas colombianos estarán representando al país en el Campeonato Mundial de MTB, que se disputará en Valais, Suiza hasta el 14 de septiembre, un evento que reunirá a los mejores exponentes del mundo en las modalidades de Cross Country Olímpico (XCO), Marathon (XCM) y Downhill (DHI).
La delegación nacional estará conformada por un grupo de ciclistas que combinan juventud, experiencia y proyección internacional, con presencia en todas las categorías.
La Selección Colombia de MTB apostó para la presente temporada hacer presencia en la categoría junior con Daniela Gaviria, María Isabel Castro, Juan José Benavides y Jhean Pool Cardona, quienes estarán acompañados por el Seleccionador Nacional José Gómez.
De igual manera, estarán en competencia los deportistas avalados: Antonio Gómez, Alex Andrés Pabón y Johan Gómez, que competirán en la categoría Sub-23 del XCO.
En el marathon estarán en competencia Diego Arias, Leonardo Páez y Mónica Calderón, mientras que en el Downhill (DHI) lo harán Valentina Roa y Sebastián Holguín, en la categoría élite, y Juan José Jaramillo, en la junior.
La actividad nacional en territorio suizo iniciará hoy sábado 6 de septiembre, con las finales de Marathon (XCM) y las clasificaciones del Downhill (DHI).
El domingo se disputarán las finales del DHI, mientras que las pruebas del Cross Country Olímpico (XCO) tendrán lugar del 10 al 14 de septiembre en Crans-Montana, en las categorías junior y Sub-23.
MountainBike
Confirmada la Selección Colombia de Mountain Bike para el Campeonato Mundial en Suiza
La Federación Colombiana de Ciclismo, oficializó la Selección Colombia de Ciclomontañismo (MTB) que representará al país en el Campeonato Mundial de Mountain Bike UCI, que se disputará en Valais, Suiza, entre el 28 de agosto y el 14 de septiembre.
El equipo nacional estará integrado por cuatro deportistas provenientes de distintas regiones del país, quienes han alcanzado esta convocatoria gracias a su rendimiento competitivo y compromiso deportivo a lo largo del presente calendario.
Los deportistas convocados son:
Daniela Gaviria Ramírez (Antioquia)
María Isabel Castro Delgadillo (Risaralda)
Jhean Pool Cardona Vásquez (Valle)
Juan José Benavides Arias (Nariño)
Cuerpo técnico: José Raimundo Gómez Cao – Seleccionador Nacional
Omar David Balsero Meneses – Mecánico
Los convocados representarán a Colombia en las pruebas de cross country olímpico (XCO), en un certamen que reúne a la élite mundial de esta modalidad y que forma parte del calendario oficial de la Unión Ciclística Internacional (UCI).
Esta participación hace parte del ciclo de preparación internacional del ciclomontañismo colombiano, con miras a futuros eventos continentales y clasificatorios olímpicos. La presencia de nuestros atletas en Valais representa una oportunidad invaluable para competir al más alto nivel frente a las principales potencias del MTB mundial.
*Con información de Fedeciclismo
MountainBike
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: María José Salamanca se cuelga el bronce en el cross country olímpico
Se llevaron a cabo las pruebas del cross country olímpico (XCO) en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en la que Colombia siguió sumando más medallas, está vez en la competencia de MTB, que se realizó en la ciudad de Encarnación.
La ciclomontañista zipaquireña María José Salamanca se colgó la medalla de bronce tras una destacada actuación en el exigente circuito de Agua Vista de 5,1 kilómetros, en tierras paraguayas. La otra colombiana en la competencia, Laura Cagua, finalizó quinta.
La colombiana se ubicó tercera, entrando casi un minuto después de la brasilera Luiza Cocuzzi, quien se quedó con la presea dorada. El podio lo completó la argentina Lucía Miralles, quien debió conformarse con el metal plateado.
En la rama masculina, el mexicano Iván Aguilar se quedó con la medalla de oro, con un registro de 1:16:53. El deportista manito fue escoltado por el argentino Nicolás Reynoso y por el brasilero Eiki Yamauchi, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El colombiano Antonio Gómez se clasificó cuarto.
MountainBike
¡Remontada épica! Tom Pidcock se consagró campeón de Europa en el Cross-Country Olímpico (XCO)
Cumpliendo con los pronósticos, Tom Pidcock ganó en Melgaço, Portugal, en el Campeonato de Europa de MTB, la medalla de oro en la modalidad del Cross-Country Olímpico (XCO) por segunda vez en su carrera y tres años después de su último título continental, tras protagonizar una remontada épica.
Al todoterreno británico, que se prepara para la Vuelta a España, lo acompañaron en el podio su compatriota Charlie Aldridge y el danés Simon Andreassen, segundo y tercero a 37 segundos y 1:15, respectivamente. El top 5 lo completaron dos suizos: Filippo Colombo y Fabio Puntener, ambos a más de un minuto de Pidcock
El corredor inglés del Q36.5 Pro Cycling Team recuperó su corona de campeón de Europa tres años después de su primer título, en Múnich en 2022, año en el que también ganó el Campeonato del Mundo.
En la rama femenina, la sueca Jenny Rissveds se quedó con la medalla de oro, la plata la obtuvo la británica Evie Richards y el bronce la suiza Nicole Koller.
Campeonato de Europa XCO | Podio MTB – Cross-Country Olímpico Masculino
🥇 Thomas Pidcock (Gran Bretaña)
🥈 Charlie Aldridge (Gran Bretaña)
🥉 Simon Andreassen (Dinamarca)
Podio MTB – Cross-Country Olímpico Femenino
🥇 Jenny Rissveds (Suecia)
🥈 Evie Richards (Gran Bretaña)
🥉 Nicole Koller (Suiza)
RESULTADOS COMPLETOS RAMA MASCULINA
RESULTADOS COMPLETOS RAMA FEMENINA