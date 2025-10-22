Pista
Colombia, 75 años de gloriosa historia con el ciclismo de pista
Todo comenzó en 1950 con motivo de los Juegos Centroamericanos llevados a cabo en Guatemala. Para la época, aún no se había construido el primer velódromo en nuestro país y apenas deslumbraba el ciclismo de ruta con la ilusión de la primera Vuelta a Colombia en bicicleta.
En ese evento, un equipo colombiano de ruta encabezado por Efraín Forero y Efraín Rozo además de Jaime Tarquino y Luis Carlos Ortiz improvisó su participación también en el velódromo guatemalteco y como pudieron transformaron sus bicicletas de ruta en unas rudimentarias de pista y compitieron en la prueba de los 4000 metros persecución por equipos resultando finalmente campeones derrotando a Cuba y consiguiendo así la primera medalla de oro para el ciclismo de pista colombiano.
Y a partir de ese momento histórico, más de un centenar de hombres y mujeres han trasegado por las pistas del mundo, en toda clase de eventos colectivos e individuales llenando de gloria al país deportivo y ciclístico que no ha sido justo ni reconocido con los más de 100 títulos alcanzados a nivel internacional gracias al talento natural de sus hombres y mujeres.
Cochise el pionero, Quintero el heredero
Y la historia del ciclismo “pistero” de Colombia siguió su curso con la construcción de los velódromos de Bogotá (1952) y Medellín (1956) lo que permitió la aparición de talentos como Mario ‘papaya’ Vanegas y Martín “Cochise” Rodríguez en Medellín siendo Mario el primero en la historia olímpica consiguiendo un quinto lugar en la prueba de la velocidad pura en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 mientras Martín sería el pionero de la pista nacional, iniciando su camino al estrellato de los 4.000 metros persecución individual.
Lo hizo con un sorprendente cuarto lugar en el mundial de 1965 en el velódromo de Anoeta en San Sebastián (España), y dos años más tarde siguió su camino subiendo al podio por la única medalla de oro de toda la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967 y seguidamente otra más en Cali 1971 para coronarse definitivamente como campeón mundial en agosto de 1971 en el Velódromo de Varese (Italia), convirtiéndose en el primer deportista colombiano en ganar un título mundial.
De ahí en adelante, la historia de los “pistards” nacionales hombres y mujeres- es inmensamente rica en nombres y logros en el ciclo olímpico, Copas del Mundo, Campeonatos Continentales , torneos invitacionales, entre otros, algunos de los cuales queremos en esta crónica recordar como campeones mundiales y medallista olímpica, rindiendo homenaje a ellos,a los forjadores de un legado que a pesar de todo lo que haya dejado de hacerse sigue siendo orgullo nacional: Balbino Jaramillo, Efraín Domínguez, Marlon Pérez, María Luisa Calle, Fernando Gaviria y Edwin Ávila.
Capítulo aparte merece el nombre de María Luisa Calle, tanto como Cochise por su condición de pionera en su género para el ciclismo en pista gracias a la cantidad y calidad de títulos alcanzados en el campo nacional e internacional que la llevaron a ser campeona mundial del scratch y medallista de bronce en los juegos olímpicos de Atenas 2004.
En el Mundial de Chile, Colombia pide pista
A los históricos nombres anteriores es necesario agregar los de campeones como Jordan Parra, Stefany Cuadrado, Juliana Londoño y Kevin Quintero, campeón mundial del keirin 2023, quienes saltarán a la hermosa pista del velódromo santiagueño para defender el prestigio bien ganado a lo largo de estos 75 años y mantener vigente el recuerdo de quienes seguramente les han servido como ejemplo y motivo de inspiración.
La delegación tiene como su máximo referente en el campo masculino al vallecaucano Kevin Quintero, mientras en las damas se espera con mucha expectativa la actuación de la joven Stefany Cuadrado, auténtica revelación tanto nacional como internacional.
En general se trata de una generación tanto femenina como masculina en la que la mezcla de experiencia nacional e internacional y progresos notables, han venido colocando el nombre de Colombia como potencia en el campo mundial gracias al trabajo y dedicación en la última década de entrenadores como John Jaime González y Andrés Torres, así como al apoyo de la FCC, MinDeporte, COC, Institutos departamentales de deportes y la empresa privada.
Lo mejor del mundo de los velódromos se encuentra en Santiago iniciando el camino que conduce a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una buena cantidad de naciones competirá con nuevas figuras y otras ya lo harán con su estructura definida. Entre todos ellos está el nombre de Colombia que se hace presente una vez más para ratificar esa historia que comenzó hace 75 años y continúa….
Países Bajos pisa fuerte en el primer día del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025
Con dominio de Países Bajos inició el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025, en el Velódromo de Peñalolén, ante un recinto repleto, que vio como la delegación europea ganaba las tres primeras medallas de oro.
En los tres primeros tres títulos en juego, las dos velocidades por equipos y el scratch femenino, los neerlandeses no le dieron opción a sus rivales en la primera jornada de la cita orbital, que se disputará hasta el próximo domingo en Santiago de Chile.
En la rama masculina, Roy van den Berg, Harrie Lavreysen y Jeffrey Hoogland alcanzaron el séptimo título para Holanda en ocho años, que superó a Gran Bretaña, integrada por Matthew Richardson junto a Joseph Truman y Harry Ledingham-Horn.
El mejor resultado para Colombia lo obtuvo el equipo femenino de velocidad conformado por Marianis Salazar, Juliana Gaviria y Stefany Cuadrado, quienes terminaron en la octava posición, mientras que los varones no pasaron a la siguiente ronda y concluyeron en la décima casilla.
El equipo nacional volverá a competir este jueves en el keirin y en la velocidad individual, donde tienen grandes opciones de figurar con Kevin Quintero y Stefany Cuadrado.
Campeonato Mundial de Pista Chile 2025: la Selección Colombia lista para su debut
Este miércoles debutará la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Mundial de Pista Chile 2025, que se disputará del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén, en la capital chilena.
El certamen reunirá a los mejores velocistas y fondistas del planeta en el moderno escenario chileno de 250 metros, con superficie de Kerto y curvas de 40,8° de inclinación, que recibirá competencias en 22 pruebas oficiales, distribuidas en cinco intensas jornadas.
El equipo nacional presente en Santiago, esta conformado por:
Velocidad masculina: Kevin Quintero, Santiago Ramírez, Cristian Ortega y Rubén Darío Murillo
Fondo masculino: Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Jordan Parra y Brayan Sánchez
Velocidad femenina: Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Marianis Salazar
Fondo femenino: Juliana Londoño, Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño
La Selección Colombia buscará reafirmar su protagonismo mundial en la pista, tras los recientes podios logrados en eventos internacionales. Bajo la dirección de John Jaime González, el equipo nacional buscará ser protagonista en las pruebas de velocidad y fondo, con figuras que combinan juventud y experiencia.
Jueves 23 de octubre
Jornada de la mañana
Keirin – Primera ronda – Hombres
Sprint – Clasificación 200 m – Mujeres
Keirin – Hombres – Repechajes
Sprint – Mujeres- 1/8 final
Keirin – Hombres – Segunda ronda
Sprint – Mujeres – 1/8 Final
Sesión de la tarde
Persecución por equipos – Mujeres – Primera ronda
Sprint – Mujeres – 1/4 final
Keirin – Hombres – Tercera ronda
Persecución por equipos – Hombres – Finales
Sprint – Mujeres- 1/4 final
Eliminación – Mujeres – Final
Sprint – Mujeres – 1/4 final
Persecución por equipos – Hombres – Ceremonia de premiación
Eliminación – Mujeres – Ceremonia de premiación
Keirin – Hombres – Final (7mo a 12vo)
Keirin – Hombres – Final 1 a 6
Scratch 10 km – Hombres – Final
Persecución por equipos – Mujeres – Finales
Keirin – Hombres – Ceremonia de premiación
Scratch 10 km – Hombres – Ceremonia de premiación
Persecución por equipos – Mujeres – Ceremonia de premiación
Velocidad – 1/4 de final (1°, 2° y 3°) – Mujeres
Keirin – Semifinales y final por lugares 1-6 – Hombres
Eliminación – Final – Mujeres
Persecución por equipos – Final – Hombres
Scratch 10 km – Final – Hombres
Ceremonias de premiación
Viernes 24 de octubre
Jornada de la mañana
Clasificación kilómetro contrarreloj – Hombres
Omnium I – Mujeres – Scratch 10 km
Persecución individual – Hombres – Clasificación
Omnium II – Mujeres – Tempo Race 10 km
Sesión de la tarde
Carrera por puntos 40 km – Hombres – Final
Sprint – Mujeres – 1/2 final
Omnium III – Mujeres – Eliminación
Sprint – Mujeres – 1/2 final
Kilómetro – Hombres – Final
Sprint – Mujeres – 1/2 final
Carrera por puntos 40 km – Hombres – Ceremonia de premiación
Persecución individual – Hombres – Finales
Omnium IV – Mujeres – Final carrera por puntos 20 km
Sprint – Mujeres – Finales
Kilómetro – Hombres – Ceremonia de premiación
Persecución individual – Hombres – Ceremonia de premiación
Sprint – Mujeres – Finales
Omnium – Mujeres – Ceremonia de premiación
Sprint – Mujeres – Ceremonia de premiación
Sábado 25 de octubre
Jornada de la mañana
Clasificación kilómetro contrarreloj – Mujeres
Clasificación Sprint – Hombres
Clasificación Persecución Individual – Mujeres
Omnium Hombres – Scratch y Tempo
Clasificación Madison – Mujeres
Omnium I – Hombre – Scratch 10 km
Omnium II – Hombre – Tempo Race 10 km
Sesión de la tarde
Final kilómetro contrarreloj – Mujeres
Final Velocidad – Hombres
Final Persecución Individual – Mujeres
Omnium Hombres – Eliminación y Puntos
Final Madison 30 km – Mujeres
Kilómetro – Mujeres – Ceremonia de Premiación
Madison 30 km – Mujeres – Ceremonia de Premiación
Omnium IV – Hombre – Final por puntos 25 km
Persecución individual – Mujeres – Ceremonia de Premiación
Omnium – Hombres – Ceremonia de Premiación
Domingo 26 de Octubre
Jornada de la mañana
Sprint – Hombres – 1/2 Final (1st)
Keirin – Mujeres – Primera Ronda
Sprint – Hombres – 1/2 Final (2nd)
Keirin – Mujeres – Repechajes
Sprint – Hombres – 1/2 Final
Sesión de la tarde
Keirin – Mujeres – Segunda ronda
Sprint – Hombres – Finales 3-4 lugar y 1-2 lugar
Carrera por puntos 25 km – Mujeres – Final
Keirin – Mujeres – Tercera ronda
Eliminación – Hombres – Final
Sprint – Hombres – Finales 3-4 lugar y 1-2 lugar
Carrera por puntos 25 km – Mujeres – Ceremonia de Premiación
Eliminación – Hombres – Ceremonia de Premiación
Keirin – Mujeres – Finales 7 a 12 lugar
Keirin – Mujeres – Final 1 a 6
Sprint – Hombres – Finales 3-4 lugar y 1-2 lugar
Keirin – Mujeres – Ceremonia de Premiación
Madison 50 km – Hombres – Final
Sprint – Hombres – Ceremonia de Premiación
Madison 50 km – Hombres – Ceremonia de Premiación
*Con Información de Fedeciclismo
Con dos podios Colombia cerró su actuación en el Mundial de Pista Paracycling Río 2025
La Selección Colombia de Paracycling concluyó su destacada participación en el Campeonato Mundial de Pista Paracycling 2025, que se disputó en el Velódromo Olímpico de Río de Janeiro, con una jornada final marcada por dos nuevos podios, resultados consistentes y presencia en varias finales.
En una carrera rápida y exigente sobre 40 vueltas, Carlos Andrés Vargas logró subir al podio del Scratch C5 tras asegurar el tercer lugar, sumando así su primera medalla mundialista. El oro fue para Daniel Abraham Gebru (Países Bajos), quien dominó la prueba desde el inicio, seguido por su compatriota Martin van de Pol, que se colgó la plata.
En otra gran presentación, Diego Dueñas se ubicó tercero en la final de la eliminación C4, luego de un intenso cierre frente a corredores de Francia y Gran Bretaña. Esta es su segunda medalla en la competencia, tras el bronce en el scratch el día anterior, consolidando una semana brillante para el bogotano.
La boyacense Carolina Munévar cerró su participación en el Mundial con una quinta posición en la prueba de eliminación para las categorías C1 y C2, que fue dominada por la suiza Flurina Rigling.
En la prueba combinada de scratch para categorías C4-5, Paula Andrea Ossa finalizó en la novena posición, en una carrera controlada desde el inicio por la italiana Claudia Cretti, ganadora del oro, quien superó a la polaca Anna Harkowska y la neozelandesa Nicole Murray, plata y bronce, respectivamente.
Finalmente, la escuadra colombiana integrada por Paula Caballero, Diego Dueñas y Carlos Vargas ocupó la séptima posición en la clasificación general de la velocidad por equipos. El oro fue para Gran Bretaña.
Con estos resultados, la Selección Colombia cerró su actuación en el Mundial de Río, confirmando su protagonismo en la élite internacional del paracycling y sumando valiosos puntos rumbo a futuras citas internacionales.
*Con Información de Fedeciclismo