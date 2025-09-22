Clásico RCN Sistecrédito 2025: Wilmar Paredes vence en Puerto Salgar y Alejandro Osorio sigue líder

En una llegada ideal para los velocistas, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se llevó la victoria en la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que se desarrolló entre El Santuario y Puerto Salgar, luego de recorrer 182,3 kilómetros, en terreno llano. El pedalista antioqueño consiguió su segunda victoria tras ganar la jornada inaugural.

En el último kilómetro se presentó una caída que desordenó el sprint final, donde Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) ingresó en el segundo puesto y conservó la camiseta amarilla de líder. Jhonatan Restrepo (Orgullo Paisa) se reportó tercero.



Alejandro Osorio, líder del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Los protagonistas de la fuga del día fueron Leison Maca y David Vásquez, integrantes del equipo indígena CRIC. La primera parte del recorrido se tornó tranquilo causa de las altas temperaturas que percibieron, cercana a los 35° C.

Ya entrando en la fase final, el equipo venezolano Team Trululu Grupo La Guacamaya se encargó de la persecución y lograron absorber al dúo del CRIC Nacional, que marchó en cabeza en gran parte de la jornada. Después, del lote empezaron a saltar corredores, quienes fueron conectados de manera constante. Los hombres del 100% Huevos Alcaldía de Manizales estuvieron muy activos, pero no tuvieron éxito en sus intentos.

El ‘Duelo de Titanes’ continuará este martes con la cuarta etapa, de las nueve pactadas, una jornada montañosa de 142,1 kilómetros entre los municipios de La Dorada y Facatativa. El sucesor del risaraldense Kevin Castillo, campeón del año pasado, lo conoceremos el próximo domingo en Cali.

Top 10 – Tercera Etapa Clásico RCN Sistecrédito 2025

1 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM 4:05:33 2 Alejandro Osorio Orgullo Paisa m.t. 3 Jhonatan Restrepo Orgullo Paisa m.t. 4 Róbingzon Oyola Team Medellín-EPM m.t. 5 Juan Diego Hoyos Team Sistecrédito m.t. 6 Óscar Quiroz Nu Colombia m.t. 7 Juan Diego Alba Nu Colombia m.t. 8 Johnatan Cañaveral GW Erco Shimano m.t. 9 Sebastián Castaño Team Sistecrédito m.t. 10 Edwar Rondón CRIC Nacional m.t.



Alejandro Osorio sigue líder del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual