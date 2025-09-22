Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2025: Wilmar Paredes vence en Puerto Salgar y Alejandro Osorio sigue líder
En una llegada ideal para los velocistas, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se llevó la victoria en la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, que se desarrolló entre El Santuario y Puerto Salgar, luego de recorrer 182,3 kilómetros, en terreno llano. El pedalista antioqueño consiguió su segunda victoria tras ganar la jornada inaugural.
En el último kilómetro se presentó una caída que desordenó el sprint final, donde Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) ingresó en el segundo puesto y conservó la camiseta amarilla de líder. Jhonatan Restrepo (Orgullo Paisa) se reportó tercero.
Los protagonistas de la fuga del día fueron Leison Maca y David Vásquez, integrantes del equipo indígena CRIC. La primera parte del recorrido se tornó tranquilo causa de las altas temperaturas que percibieron, cercana a los 35° C.
Ya entrando en la fase final, el equipo venezolano Team Trululu Grupo La Guacamaya se encargó de la persecución y lograron absorber al dúo del CRIC Nacional, que marchó en cabeza en gran parte de la jornada. Después, del lote empezaron a saltar corredores, quienes fueron conectados de manera constante. Los hombres del 100% Huevos Alcaldía de Manizales estuvieron muy activos, pero no tuvieron éxito en sus intentos.
El ‘Duelo de Titanes’ continuará este martes con la cuarta etapa, de las nueve pactadas, una jornada montañosa de 142,1 kilómetros entre los municipios de La Dorada y Facatativa. El sucesor del risaraldense Kevin Castillo, campeón del año pasado, lo conoceremos el próximo domingo en Cali.
Top 10 – Tercera Etapa Clásico RCN Sistecrédito 2025
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|4:05:33
|2
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|4
|Róbingzon Oyola
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|5
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|6
|Óscar Quiroz
|Nu Colombia
|m.t.
|7
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Johnatan Cañaveral
|GW Erco Shimano
|m.t.
|9
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|m.t.
|10
|Edwar Rondón
|CRIC Nacional
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|8:59:46
|2
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|0:06
|3
|Yonatan Castro
|Team Medellín-EPM
|0:12
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:23
|5
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:23
|6
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:23
|7
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:23
|8
|Juan Pablo Restrepo
|EBSA
|0:29
|9
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:29
|10
|Jamaica Javier
|Nu Colombia
|0:29
Jakob Söderqvist conquista en Kigali el título mundial de contrarreloj en la categoría sub-23 con Mateo Kalejmann en el Top 20
Cumpliendo con los pronósticos, Jakob Söderqvist se impuso en la contrarreloj sub-23 masculina de 31,2 kilómetros del Campeonato Mundial de Ciclismo Kigali 2025, disputada por las calles de la capital de Ruanda.
El sueco, de 22 años, que empleó un tiempo de 38 minutos y 24 segundos para quedarse con la victoria, aventajó por más de un minuto a su más inmediato rival, el neozelandés Nate Pringle, quien terminó segundo. El podio lo completó el francés Maxime Decomble.
El único pedalista suramericano en competencia, el argentino Mateo Kalejmann finalizó en la casilla 20° a 3:46 del ganador. El joven corredor gaucho se esforzó en la fase final y logró meterse en el top 20 de la prueba al cronómetro.
Söderqvist, que ocupó el 2° puesto en la crono del mundial del año pasado, sucedió en el palmarés al español Iván Romeo, ganador en Zúrich, Suiza, de la última cita mundialista.
Resultados Mundial de Ruta – CRI (Rama Masculina)
Kigali – Kigali (31,2 km)
|1
|Jakob Söderqvist
|Suecia
|38:24
|2
|Nate Pringle
|Nueva Zelandia
|1:03
|3
|Maxime Decomble
|Francia
|1:04
|4
|Lorenzo Finn
|Italia
|1:08
|5
|Thornley Callum
|Gran Bretaña
|1:11
|6
|Jonas Walton
|Canadá
|1:26
|7
|Mateusz Gajdulewicz
|Polonia
|1:28
|8
|Jonathan Vervenne
|Bélgica
|1:33
|9
|Héctor Álvarez
|España
|1:40
|10
|Hamish McKenzie
|Australia
|1:48
|11
|Cole Kessler
|Estados Unidos
|2:07
|12
|Adrià Pericas
|España
|2:10
|13
|Alessandro Borgo
|Italia
|2:13
|14
|Matthias Schwarzbacher
|Eslovaquia
|2:17
|15
|Louis Leidert
|Alemania
|2:39
|16
|Paul Fietzke
|Alemania
|2:57
|17
|Jan Huber
|Suiza
|3:08
|18
|Rudolf Remkhi
|Kazakstán
|3:22
|19
|Pedri Crause
|Sudáfrica
|3:31
|20
|Kalejmann Mateo
|Argentina
|3:46
Kurt Eather gana la séptima etapa del Tour del Lago Poyang; Juan Manuel Barboza el mejor colombiano en la general
La séptima etapa del Tour del Lago Poyang 2025 la ganó Kurt Eather (Ccache x Bodywrap). El australiano, de 24 años, fue el más fuerte de la fuga y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 108,5 kilómetros por los alrededores del condado de Zixi, en la provincia de Jiangxi.
El corredor oceánico, que alcanzó su cuarta victoria de la temporada, superó al estonio Gleb Karpenko (Quick Pro Team) y al suizo Christoph Janssen (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) se reportó en la posición 14°.
Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador; el mejor ubicado el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) en el puesto 29°, luego entró el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la casilla 42° y por último el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la posición 55°.
En cuanto a la clasificación general, el ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el alemán Oliver Mattheis (Bike AID) a 54 segundos del líder. El colombiano Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) conservó el puesto 21°.
La carrera china continuará este martes con la octava etapa, de las once pactadas, una contrarreloj individual de 14,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad Guangchang, jornada al cronómetro clave para los hombres de la general.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 7 | Zixi – Zixi (108,5 km)
|1
|Kurt Eather
|CCACHE x BODYWRAP
|2:27:08
|2
|Gleb Karpenko
|Quick Pro Team
|0:01
|3
|Christoph Janssen
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:01
|4
|Euro Kim
|South Korea
|0:05
|5
|Alessio Ninci
|Gragnano Sporting Club
|0:05
|6
|Aleksandr Bereznyak
|Chengdu DYC Cycling Team
|0:05
|7
|Bolor-Erdene Enkhtaivan
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:05
|8
|Geng Teng
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:05
|9
|Meindert Weulink
|Parkhotel Valkenburg
|0:05
|10
|Wei Li Ting
|Taiwan
|0:05
|14
|Cristián David Pita
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:33
|29
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:33
|42
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:33
|55
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:33
Clasificación General Individual
|1
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|15:55:49
|2
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|0:54
|3
|Nils Sinschek
|Parkhotel Valkenburg
|0:55
|4
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|1:26
|5
|Otto van Zanden
|Parkhotel Valkenburg
|1:36
|6
|Vinzent Dorn
|BIKE AID
|2:03
|7
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|2:04
|8
|Niek Voogt
|Parkhotel Valkenburg
|3:28
|9
|Timofei Ivanov
|Chengdu DYC Cycling Team
|3:28
|10
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|3:40
|21
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|8:06
|28
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|10:49
|31
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|14:19
Mundial de Ciclismo 2025: ¡Arrasadora! Zoe Backstedt se consagra campeona sub-23 de CRI en Kigali
Por primera vez en su carrera, la británica Zoe Backstedt se coronó campeona del mundo de contrarreloj individual sub-23 femenina en el Campeonato Mundial de Ciclismo Kigali 2025. La colombiana Natalia Garzón no concluyó la prueba.
La corredora inglesa, de 20 años, fue la más rápida en el trayecto de 22,6 kilómetros que se corrió en la capital de Ruanda, superando con holgura a sus rivales. La eslovaca Viktória Chladonová se quedó con el segundo puesto a 1:50 y el tercer cajón del podio fue para la italiana Federica Venturelli a 2:11.
La única pedalista suramericana que terminó la competencia, concluyó en posiciones intermedias. La argentina Delfina Dibella se clasificó en la casilla 26° a 5:20″ de la ganadora.
La jornada al cronómetro para corredoras sub-23 contó la participación de 45 pedalistas, ante el abandono de cinco ciclistas durante la competencia.
Resultados Mundial de Ruta – CRI (Rama Femenina)
Kigali – Kigali (22,6 km)
|1
|Zoe Bäckstedt
|Gran Bretaña
|30:56
|2
|Viktória Chladoňová
|Eslovaquii
|1:50
|3
|Federica Venturelli
|Italia
|2:11
|4
|Felicity Wilson-Haffenden
|Australia
|2:21
|5
|Alena Ivanchenko
|Atletas Neutrales
|2:22
|6
|Millie Couzens
|Gran Bretaña
|2:37
|7
|Justyna Czapla
|Alemania
|2:47
|8
|Alli Anderson
|Australia
|2:53
|9
|Tabea Huys
|Austria
|2:59
|10
|Ava Holmgren
|Canadá
|3:05
|11
|Lore De Schepper
|Bélgica
|3:08
|12
|Paula Blasi
|España
|3:14
|13
|Stina Kagevi
|Suecia
|3:21
|14
|Marie Schreiber
|Luxemburgo
|3:29
|15
|Elisabeth Ebras
|Estonia
|3:38
|16
|Malwina Mul
|Polonia
|4:09
|17
|Gwen Nothum
|Luxemburgo
|4:10
|18
|Julie Bego
|Francia
|4:14
|19
|Fleur Moors
|Bélgica
|4:20
|20
|Anastasiya Samsonova
|Atletas Neutrales
|4:32
|21
|Laura Lizette Sander
|Estonia
|4:41
|22
|Julia Kopecký
|República Checa
|4:44
|23
|Fariba Hashimi
|Afganistán
|5:03
|24
|Sofia Ungerová
|Eslovaquia
|5:13
|25
|Jazmine Lavergne
|Canadá
|5:15
|26
|Delfina Dibella
|Argentina
|5:20