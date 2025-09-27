Clásico RCN Sistecrédito 2025: Wilmar Paredes gana en Buga el penúltimo capítulo con Diego Camargo de líder

En un final para velocistas, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) terminó ganando al sprint la penúltima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. La jornada llana de 135,9 kilómetros se disputó entre la ciudad de Pereira y el municipio de Buga.

El pedalista antioqueño, quien alcanzó su tercera victoria en la carrera, cruzó la línea de meta de primero por delante de Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y de Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito), quienes finalizaron en la segunda y tercera posición.

En el cierre, el control en el grupo principal lo ejercieron el Team Medellín-EPM y el FUNRV-Vima Machine, que en la parte final comenzaron a marcar un ritmo fuerte y constante extinguiendo todos los intentos y llevar la decisión de la etapa al embalaje, donde Paredes salió victorioso, ratificándose como el más rápido de la carrera.

En cuanto a la clasificación general, el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) mantuvo la ventaja con sus rivales y comanda las posiciones seguido de Wilson Peña (Team Sistecrédito) a 36″ y de Javier Jamaica (NU Colombia) a 4:45″.

El ‘Duelo de Titanes’ finalizará este domingo con la novena y última etapa, la decisiva contrarreloj individual de 12,6 kilómetros en Cali, con final en Cristo Rey, que definirá al sucesor del risaraldense Kevin Castillo, campeón del año pasado.

Top 10 – Octava Etapa Clásico RCN Sistecrédito 2025

1 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM 2:42:21 2 Alejandro Osorio Orgullo Paisa m.t. 3 Juan Diego Hoyos Team Sistecrédito m.t. 4 Johnatan Cañaveral GW Erco Shimano m.t. 5 Jhonatan Restrepo Orgullo Paisa m.t. 6 Leison Maca CRIC Nacional m.t. 7 Mateo García 100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas m.t. 8 Óscar Quiroz Nu Colombia m.t. 9 Daniel Arroyave GW Erco Shimano m.t. 10 Javier Jamaica Nu Colombia m.t.



Diego Camargo, líder del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual