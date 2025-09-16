Clásico RCN Sistecrédito 2025: realizan cambios en el recorrido de las dos primeras etapas

Por inconvenientes de fuerza mayor, de última hora, la organización del Clásico RCN Sistecrédito 2025 realizó cambios en el recorrido de las dos primeras etapas del “Duelo de Titanes”.

La jornada inaugural saldrá de Apartado rumbo a Turbo y regresará a Apartadó para finalizar en el municipio de Mutata. La segunda etapa se disputará entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro el Volador.

“Ofrecemos disculpas a los equipos, patrocinadores y afición por los inconvenientes que se puedan generar con tal determinación. De igual manera a los alcaldes de los municipios de Frontino y Dabeiba, quienes habían ofrecido todo su respaldo y habían puesto el mayor empeño para ofrecer los apoyos y garantías para el buen desarrollo de las etapas”, indicó el comunicado de la organización de la carrera.

El miércoles en Turbo comenzará a operar la oficina permanente del Clásico RCN que tendrá sede en el centro de eventos Chucunate, donde además se realizará el congreso técnico. La presentación de equipos se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 3:00 de la tarde en las playas de Turbo.

RECORRIDO CLÁSICO RCN SISTECRÉDITO 2025

20 Septiembre

1a Etapa: Apartado- Turbo – Apartado – Mutatá – (148,3 km)

21 Septiembre

2a Etapa: Santa Fe de Antioquia – Cerro el Volador (58,6 km)

22 Septiembre

3a Etapa: El Santuario – Puerto Triunfo – Puerto Salgar (182,3 km)

23 Septiembre

4a Etapa: La Dorada – Honda – Guaduas – Villeta – Faca (142,1 km)

24 Septiembre

5a Etapa: Funza – Mosquera – La Mesa – Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña – Ibagué (196 Km)

25 Septiembre

6a Etapa: Venadillo – Lérida – Armero- Líbano – Murillo – Alto el Sifón – Manizales (168,1 km)

26 Septiembre

7a Etapa: Villa María – Manizales – Supia – Riosucio – Anserma – Viterbo – La Virginia -Pereira (201,6 km)

27 Septiembre

8a Etapa: Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá – Buga (135,9 km)

28 Septiembre

9a Etapa: Cali (Unidad deportiva Alberto Galindo) Cali – Cristo Rey (12,6 km)

*Con Información Prensa Clásico RCN