Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2025: los ‘nuevos titanes’ que nos dejó la edición 65
La edición 65 del Clásico RCN llegó a su fin tras nueve exigentes e intensos días de competencia y con ello, la Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en el durísimo ‘Duelo de Titanes’.
En esta oportunidad les presentamos a las cinco revelaciones que nos dejó la carrera del calendario colombiano. Sin duda, la lista la encabeza el boyacense Johan Rubio del NU Colombia, quien ganpo una etapa y terminó siendo el más combativo con tan solo 19 años.
Johan Rubio – 19 años (NU Colombia)
José Misael Urián – 22 años (Team Sistecrédito)
Yonatan Castro – 21 años (Team Medellín-EPM)
Estiven García – 20 años (Team Sistecrédito)
Edwar Rondón – 22 años (CRIC Nacional)
Ruta
Luis Anderson Mejía se consagró campeón de la Vuelta San Carlos en Costa Rica
El colombiano Luis Anderson Mejía (Pedregal-7C -Landrover) se convirtió en el nuevo campeón de la Vuelta Ciclista San Carlos 2025, una de las carreras más tradicionales del calendario de Costa Rica, que constó de cuatro etapas.
El escarabajo estuvo acompañado en el podio final por los costarricenses Rodolfo Villalobos (Ciclo Café-Repuestos Mena) y Kevin Rivera (7C-Economy Rent a Car), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.
Mejía, que ganó una etapa en la carrera centroamericana, se convirtió en el primer colombiano en ganar la prueba tica, sumando su primer título internacional del año, sucediendo al costarricense Dylan Jiménez, ganador del año pasado.
Con relación a la última etapa, disputada en la famosa inter distrital, quedó en manos del local Luis Daniel Oses (7C-Economy Rent a Car), que le ganó el duelo al líder Luis Anderson Mejía (Pedregal-7C -Landrover).
RESULTADOS ÚLTIMA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
Ruta
Ciclo-Retro: los pedalistas que lograron dos títulos consecutivos en el Campeonato Mundial de Ruta
En la historia de los Campeonatos Mundiales de Ruta son pocos los ciclistas que han logrado subirse al primer cajón del podio de forma consecutiva, lo que si es cierto es que el esloveno Tadej Pogacar se sumó a esta lista de pedalistas que lograron dos títulos consecutivos.
Con su victoria en Kigali Pogacar se convirtió en el séptimo ciclista que logra ganar la camiseta arcoíris de forma consecutiva, un doblete que solo lo habían conseguido seis grandes leyendas en toda la historia del ciclismo.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los ciclistas que han logrado dos títulos consecutivos en el Campeonato Mundial de Ruta.
🥇 El esloveno Tadej Pogacar (2024 – 2025)
🥇 El francés Julian Alaphilippe (2020 – 2021)
🥇 El italiano Paolo Bettini (2006 – 2007)
🥇 El italiano Gianni Bugno (1991 – 1992)
🥇 El belga Rik van Looy (1960 – 1961)
🥇 El belga Rik Van Steenbergen (1956 – 1957)
🥇 El belga Georges Ronsse (1928 – 1929)
Ruta
Diego Camargo logra su primer título en el Clásico RCN y Wilson Peña gana la crono final en el cerro de Cristo Rey
Luego de una batalla al cronómetro espectacular, Diego Camargo (Team Medellín-EPM) se consagró campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2025. El corredor de Tuta, Boyacá, conquistó su primer título en el ‘Duelo de Titanes’, defendiendo el liderato por 10 segundos en la decisiva contrarreloj con final en el cerro de Cristo Rey.
Al boyacense, que se apoderó del liderato tras ganar la sexta etapa en Manizales, lo escoltaron en el podio, el zipaquireño Wilson Peña (Team Sistecrédito) segundo y el bogotano Javier Jamaica (Nu Colombia) tercero, a más de 4 minutos del flamante ganador.
Camargo, de 27 años, que sucedió al risaraldense Kevin Castillo, campeón de la última edición, sumó a su palmarés otro título importante tras ganar la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia en 2020.
Los otros campeones
Estiven García del Sistecrédito obtuvo el título de mejor Sub-23. El caucano Leison Maca del CRIC logró los títulos de metas volantes y gran diferencia, mientras que su compañero de equipo, Edward Rondón, fue el novato de la carrera.
Por otro lado, Daniel Hoyos de 100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas se impuso en los premios de montaña; Johan Rubio del Nu Colombia en la combatividad; Alejandro Osorio la regularidad y Jonathan Restrepo los sprint especiales, los dos del Orgullo Paisa, mientras que Róbinson López del GW Erco Shimano fue exaltado con la camiseta de la excelencia.
La crono final de 12,6 kilómetros entre la Unidad Deportiva Alberto Galindo y el cerro de Cristo Rey, en Cali, que despidió la edición 65 del ‘Duelo de Titanes’, quedó en manos de Wilson Peña, que ganó la jornada al cronómetro, imponiéndose con un tiempo 25 minutos y 29 segundos.
Top 10 – Octava Novena Clásico RCN Sistecrédito 2025
|1
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|25:29
|2
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:06
|3
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:09
|4
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:14
|5
|Brayan Sánchez
|Team Medellín-EPM
|0:17
|6
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:29
|7
|Daniel Hoyos
|100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas
|0:37
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:41
|9
|Óscar Fernandez
|Team Medellín-EPM
|0:49
|10
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:06
Clasificación General Final
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|31:21:18
|2
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:10
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|4:28
|4
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|4:53
|5
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|6:34
|6
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|7:14
|7
|Didier Chaparro
|100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas
|8:40
|8
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|9:55
|9
|Daniel Hoyos
|100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas
|11:53
|10
|Yesid Pira
|Strongman-Chía-4WD Rentacar
|12:10