Clásico RCN Sistecrédito 2025: José Misael Urián le gana el duelo a Óscar Sevilla en Facatativá y se pone líder
En un día súper montañoso, José Misael Urián (Team Sistecredito) se quedó con el duelo de escaladores, saliendo victorioso en la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, disputada entre La Dorada y Facatativá con un recorrido ondulado de 142,1 kilómetros.
El joven ciclista nacido en Soracá, Boyacá, que se convirtió en el nuevo líder, le ganó de forma espectacular el duelo al colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), quien llegó 2°. Tercero se reportó Sebastián Castaño (Team Sistecredito) a 12 segundos, liderando el grupo de favoritos.
Sobre terreno llano se cumplieron los primeros compases del día, en donde no faltaron los ataques para armar la fuga inicial, sin embargo ningún movimiento prosperó hasta que se asomó la montaña. Tras abandonar la parte plana de la jornada se terminó de conformar la escapada.
En el Alto de la Mona coronó primero Emmanuel Ortiz (100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas), con Yonatan Castro (Team Medellín-EPM) 2°, lo que le permitió sumar más puntos para consolidarse como líder de los premios de montaña.
Los ocho corredores que logaron distanciarse del pelotón fueron Luis Mora (Gobernación de Trujillo), Camilo Gómez (GW Erco Shimano), Yonatan Castro (Team Medellín-EPM), Sebastián Castaño (Team Sistecrédito), Juan Diego Alba (Nu Colombia), Emmanuel Ortiz (100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas), Yesid Pira (Strongman-Chía-4WD-rentacar) y Rafael Pineda (EBSA).
Coronando el Alto del Trigo, premio de montaña de segunda categoría, pasó en primer lugar Emmanuel Ortiz (100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas) con el grupo de favoritos a más de un minutos de los punteros. En el descenso hacia Villeta, quedaron en cabeza de carrera el venezolano Luis Mora (Gobernación de Trujillo), Camilo Gómez (GW Erco Shimano) y Juan Diego Alba (Nu Colombia).
Comenzando la ascensión hacia Sasaima se pusieron en punta José Misael Urián (Team Sistecredito), Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), Camilo Gómez (GW Erco Shimano) y Juan Diego Alba (Nu Colombia).
Pasando por el municipio de Albán solo quedaron dos al comando: el español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM) y José Misael Urián (Team Sistecredito) con una ventaja de más de un minuto con el primer grupo perseguidor. En el Alto de la Tribuna Urián pasó primero y en la llegada también le ganó el duelo al español.
El ‘Duelo de Titanes’ continuará este miercóles con la quinta etapa, de las nueve pactadas, una jornada montañosa de 196 kilómetros entre el municipio de Funza y la ciudad de Ibagué. El sucesor del risaraldense Kevin Castillo, campeón del año pasado, lo conoceremos el próximo domingo en Cali.
Top 10 – Cuarta Etapa Clásico RCN Sistecrédito 2025
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|4:25:26
|2
|Óscar Sevilla
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|3
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:12
|4
|Didier Chaparro
|100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas
|0:12
|5
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:12
|6
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:12
|7
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:12
|8
|Yesid Pira
|Strongman-Chía-4WD-Rentacar
|0:12
|9
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:12
|10
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:12
Clasificación General Individual
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|13:25:31
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:09
|3
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:16
|4
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:16
|5
|Óscar Sevilla
|Team Medellín-EPM
|0:17
|6
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:21
|7
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:22
|8
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:22
|9
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|0:22
|10
|Didier Chaparro
|100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas
|0:26
Mundial de Ciclismo Kigali 2025: Michiel Mouris dueño del arcoíris en la CRI júnior con Jerónimo Calderón en el Top 15
En una gran actuación, el neerlandés Michiel Mouris se quedó con el maillot arcoíris al ganar la prueba contrarreloj junior del Campeonato Mundial de Ruta. El nuevo campeón mundial en la categoría juvenil se impuso sobre un trazado de 22,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Kigali, capital de Ruanda.
El joven pedalista de Países Bajos, que este año ganó la Paris-Roubaix Juniors, detuvo el cronómetro en 29:07″, a una velocidad de 46,60, km / h., lo que le fue suficiente para vencer al estadounidense Ashlin Barry y al belga Seff Van Kerckhove, quienes completaron el podio de la prueba al cronómetro.
En cuanto a los colombianos, el antioqueño Jerónimo Calderón fue el mejor suramericano de la prueba, finalizando en la posición 14° a 1:09″ del ganador, mientras que Kevin Estupiñán se clasificó 21°, a 1:37″ de Mouris.
Jerónimo (Team Sistecrédito) y Kevin (Team Inca), tendrán otra oportunidad de demostrar sus condiciones en la prueba de fondo este viernes 26 de septiembre, en un trayecto de 119 kilómetros.
Resultados Mundial de Ruta – CRI Júnior (Rama Masculina)
Kigali – Kigali (22,6 km)
|1
|Michiel Mouris
|Países Bajos
|29:07
|2
|Ashlin Barry
|Estados Unidos
|0:06
|3
|Seff Van Kerckhove
|Bélgica
|0:08
|4
|Beckam Drake
|Estados Unidos
|0:13
|5
|Max Hinds
|Gran Bretaña
|0:18
|6
|Roberto Capello
|Italia
|0:28
|7
|Jan Michal Jackowiak
|Polonia
|0:29
|8
|Vilgot Reinhold
|Suecia
|0:48
|9
|Mattia Agostinacchio
|Italia
|0:50
|10
|Max Goold
|Australia
|0:54
|11
|Benjamín Noval
|España
|0:57
|12
|Théophile Vassal
|Francia
|1:03
|13
|Nicholas Van der Merwe
|Bulgaria
|1:07
|14
|Jerónimo Calderón
|Colombia
|1:09
|21
|Kevin Estupiñán
|Colombia
|1:12
Nils Sinschek gana la contrarreloj individual del Tour del Lago Poyang con Juan Manuel Barboza 5°
En gran actuación, Nils Sinschek (Parkhotel Valkenburg) se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de 14,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad china de Guangchang, la octava etapa del Tour del Lago Poyang 2025.
El pedalista de Países Bajos, que paró los cronómetros en 16 minutos y 36 segundos, firmó el triunfo a una velocidad media de 51,32 km /h, superando al ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) por 15” segundos y por 17” al alemán Oliver Mattheis (Bike AID), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team), cerrando el top 5 de la jornada al cronómetro, a 26 segundos del ganador. Luego se clasificó el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la casilla 58° y por último el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la posición 108°.
Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió pequeños cambios en los primeros puestos. El ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) mantuvo su primer puesto, pero ahora es escoltado por el neerlandés Nils Sinschek (Parkhotel Valkenburg) a 40 segundos.
La carrera china continuará este miercoles con la novena etapa, de las once pactadas, una jornada totalmente llana de 107 kilómetros entre Shukou y Taihe, que no tendrá puertos categorizados.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 8 (CRI) | Guangchang – Guangchang (14,2 km)
|1
|Nils Sinschek
|Parkhotel Valkenburg
|16:36
|2
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|0:15
|3
|Oliver Mattheis
|Bike AID
|0:17
|4
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:20
|5
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:26
|6
|Janssen Christoph
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:32
|7
|Carter John
|CCACHE x BODYWRAP
|0:36
|8
|Campbell Max
|CCACHE x BODYWRAP
|0:40
|9
|Smit Willie
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:43
|10
|Vahtra Norman
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:52
|58
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|2:05
|108
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|4:59
Clasificación General Individual
|1
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|16:12:40
|2
|Nils Sinschek
|Parkhotel Valkenburg
|0:40
|3
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|0:56
|4
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|2:05
|5
|Otto van Zanden
|Parkhotel Valkenburg
|2:36
|6
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|2:43
|7
|Vinzent Dorn
|BIKE AID
|3:18
|8
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|3:45
|9
|Timofei Ivanov
|Chengdu DYC Cycling Team
|4:24
|10
|Niek Voogt
|Parkhotel Valkenburg
|4:24
|20
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|8:17
|31
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|15:31
|32
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|16:09
Kigali 2025: Megan Arens se corona campeona del mundo en la crono júnior femenina con Marlen Rojas como la mejor suramericana
La neerlandesa Megan Arens se coronó campeona del mundo en la contrarreloj júnior femenina. La corredora europea, de 18 años, se impuso con autoridad en el exigente recorrido de 18,3 kilómetros que se llevó a cabo por las calles de Kigali, en Ruanda.
El podio de la prueba al cronómetro lo completaron la española Paula Ostiz y la noruega Oda Aune Gissinger, que se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente.
La suramericana más destacada, de las cuatro que compitieron, fue la chilena Marlen Rojas, quien se ubicó en un meritorio puesto 11° a más de un minuto de Arens.
En cuanto a las colombianas, Luciana Osorio terminó en la posición 27° a 2:51. La otra representante nacional, Estefanía Castillo, se clasificó en la casilla 30°, a 2:59″ de la ganadora.
Luciana y Estefanía, ambas del Team Sistecrédito, tendrán otra oportunidad de demostrar sus condiciones en la prueba de fondo este sábado 27 de septiembre, en un trayecto de 75 kilómetros.
Resultados Mundial de Ruta – CRI Júnior (Rama Femenina)
Kigali – Kigali (18,3 km)
|1
|Megan Arens
|Países Bajos
|25:47
|2
|Paula Ostiz
|España
|0:35
|3
|Oda Aune Gissinger
|Noruega
|0:37
|4
|Roos Müller
|Países Bajos
|0:47
|5
|Erin Boothman
|Gran Bretaña
|0:48
|6
|Sidney Swierenga
|Canadá
|0:53
|7
|Maria Okrucińska
|Polonia
|1:06
|8
|Abigail Miller
|Gran Bretaña
|1:32
|9
|Liliana Edwards
|Estados Unidos
|1:32
|10
|Laura Fivé
|Bélgica
|1:36
|11
|Marlen Rojas
|Chile
|1:40
|12
|Milana Ushakova
|Ucrania
|1:40
|13
|Lidia Cusack
|Estados Unidos
|1:42
|14
|Chantal Pegolo
|Italia
|1:44
|27
|Luciana Osorio
|Colombia
|2:51
|30
|Estefanía Castillo
|Colombia
|2:59
|36
|Nahomi Jativa
|Ecuador
|4:35