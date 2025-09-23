Connect with us

Ruta

Clásico RCN Sistecrédito 2025: José Misael Urián le gana el duelo a Óscar Sevilla en Facatativá y se pone líder

Publicado

Hace 2 horas

el

El boyacense José Misael Urián ganó la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Mundial de Ciclismo Kigali 2025: Michiel Mouris dueño del arcoíris en la CRI júnior con Jerónimo Calderón en el Top 15

Publicado

Hace 3 horas

el

23 septiembre, 2025

Por

El neerlandés Michiel Mouris, nuevo campeon mundial de la contrarreloj en la categoría júnior. (Foto © UCI Rwanda)
Ruta

Nils Sinschek gana la contrarreloj individual del Tour del Lago Poyang con Juan Manuel Barboza 5°

Publicado

Hace 5 horas

el

23 septiembre, 2025

Por

El neerlandés Nils Sinschek ganó la crono, la octava etapa del Tour del Lago Poyang 2025. (Foto Tour of Poyang Lake © Parkhotel Valkenburg)
Ruta

Kigali 2025: Megan Arens se corona campeona del mundo en la crono júnior femenina con Marlen Rojas como la mejor suramericana

Publicado

Hace 6 horas

el

23 septiembre, 2025

Por

La neerlandesa Megan Arens, nueva campeona mundial de contrarreloj en la categoría júnior. (Foto © Kigali 2025)
