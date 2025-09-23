Clásico RCN Sistecrédito 2025: José Misael Urián le gana el duelo a Óscar Sevilla en Facatativá y se pone líder

En un día súper montañoso, José Misael Urián (Team Sistecredito) se quedó con el duelo de escaladores, saliendo victorioso en la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, disputada entre La Dorada y Facatativá con un recorrido ondulado de 142,1 kilómetros.

El joven ciclista nacido en Soracá, Boyacá, que se convirtió en el nuevo líder, le ganó de forma espectacular el duelo al colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), quien llegó 2°. Tercero se reportó Sebastián Castaño (Team Sistecredito) a 12 segundos, liderando el grupo de favoritos.



José Misael Urián, el nuevo líder del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Sobre terreno llano se cumplieron los primeros compases del día, en donde no faltaron los ataques para armar la fuga inicial, sin embargo ningún movimiento prosperó hasta que se asomó la montaña. Tras abandonar la parte plana de la jornada se terminó de conformar la escapada.

En el Alto de la Mona coronó primero Emmanuel Ortiz (100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas), con Yonatan Castro (Team Medellín-EPM) 2°, lo que le permitió sumar más puntos para consolidarse como líder de los premios de montaña.

Los ocho corredores que logaron distanciarse del pelotón fueron Luis Mora (Gobernación de Trujillo), Camilo Gómez (GW Erco Shimano), Yonatan Castro (Team Medellín-EPM), Sebastián Castaño (Team Sistecrédito), Juan Diego Alba (Nu Colombia), Emmanuel Ortiz (100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas), Yesid Pira (Strongman-Chía-4WD-rentacar) y Rafael Pineda (EBSA).

Coronando el Alto del Trigo, premio de montaña de segunda categoría, pasó en primer lugar Emmanuel Ortiz (100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas) con el grupo de favoritos a más de un minutos de los punteros. En el descenso hacia Villeta, quedaron en cabeza de carrera el venezolano Luis Mora (Gobernación de Trujillo), Camilo Gómez (GW Erco Shimano) y Juan Diego Alba (Nu Colombia).



El pelotón en acción, en la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto © Clásico RCN)

Comenzando la ascensión hacia Sasaima se pusieron en punta José Misael Urián (Team Sistecredito), Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), Camilo Gómez (GW Erco Shimano) y Juan Diego Alba (Nu Colombia).

Pasando por el municipio de Albán solo quedaron dos al comando: el español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM) y José Misael Urián (Team Sistecredito) con una ventaja de más de un minuto con el primer grupo perseguidor. En el Alto de la Tribuna Urián pasó primero y en la llegada también le ganó el duelo al español.

El ‘Duelo de Titanes’ continuará este miercóles con la quinta etapa, de las nueve pactadas, una jornada montañosa de 196 kilómetros entre el municipio de Funza y la ciudad de Ibagué. El sucesor del risaraldense Kevin Castillo, campeón del año pasado, lo conoceremos el próximo domingo en Cali.



José Misael Urián, ganador de la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Top 10 – Cuarta Etapa Clásico RCN Sistecrédito 2025

1 José Misael Urián Team Sistecrédito 4:25:26 2 Óscar Sevilla Team Medellín-EPM m.t. 3 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 0:12 4 Didier Chaparro 100% Huevos – Alcaldía de Manizales – Liga de Caldas 0:12 5 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:12 6 Diego Camargo Team Medellín-EPM 0:12 7 Estiven García Team Sistecrédito 0:12 8 Yesid Pira Strongman-Chía-4WD-Rentacar 0:12 9 Wilson Peña Team Sistecrédito 0:12 10 Yeison Reyes Orgullo Paisa 0:12



José Misael Urián, nuevo líder del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual