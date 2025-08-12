Clásico RCN Sistecrédito 2025: confirmados los 21 equipos

Un total de 21 equipos tomarán parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025, según confirmó la organización de la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por las rutas más exigentes del territorio nacional.

El l “Duelo de titanes” será, sin lugar a dudas, uno de los más competitivos de los últimos años, esto debido a la diversidad de equipos y la gran cantidad de ciclistas de diferentes características que harán parte de la prueba con más historia en América.

Los tradicionales y dominadores equipos al lado de otros emergentes venidos de las regiones alimentarán la pelea por las diferentes clasificaciones, en especial, por la general individual.

Venezuela también apostará por disputar el Clásico y traerá dos equipos que darán batalla a las escuadras nacionales.

Todas la formaciones tendrán dos integrantes sub 23, de acuerdo al reglamento interno de la organización. Serán 21 equipos para un total de 191 ciclistas.

El Clásico RCN Sistecrédito comenzará el 20 de septiembre con la disputa de la primera etapa, entre: Apartadó – Turbo – Apartadó – Carepa- Chigorodó – Mutatá y Dabeiba de 197,7 km de recorrido. El Clásico concluirá el 28 de septiembre con una cronoescalada de 12,6 km entre Cali y el cerro de Cristo Rey.

Equipos que tomaran parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025

Nu Colombia

Team Medellín – EPM

GW Erco Shimano

Orgullo Paisa

100% Huevos – Alcaldía de Manizales

Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral

Team Boyacá es para vivirla

Team Sistecrédito

EBSA – Empresa de Energía de Boyacá

Team Trululu Guacamaya – Venezuela

Funrv Team

Tolima es Pasión

Aguardiente Néctar Cundinamarca

Team Fundecom

Gobernación de Trujillo – Venezuela

CRIC – Consejo Regional Indígena Cauca

JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia

Chía – Ciudad de la luna

Team Orígenes Coffe

Team Girardota

Fundación Team Bonelo

*Con Información Prensa Clásico RCN