Clásico RCN Sistecrédito 2025: Alejandro Osorio gana de forma espectacular en el Cerro el Volador y se pone líder

En un final picando ligeramente hacia arriba, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se quedó con la victoria en la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, ganando de forma espectacular una corta fracción de 58,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro el Volador, localizado en la parte media de la cuenca del río Aburrá.

El corredor carmelitano salió victorioso por delante del bogotano Yonatan Castro (Team Medellín-EPM), gran protagonista de la fuga del día, y del antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), quien llegó en el Top 3 de la etapa a 5 segundos del ganador.

La jornada, que comenzó en la subregión Occidente de Antioquia, cobró vida en la fase inicial, cuando se formó una numerosa fuga que tuvo como gran protagonista al capitalino Yonatan Castro, quien quedó en punta cuando el terreno empezó a inclinarse más, todo esto en el transito hasta la subida al Cerro el Volador, pero a pocos metros del final fue sobrepasado por Alejandro Osorio.



Yonatan Castro, el más combativo en la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En cuanto a la general, cumplida la etapa montañosa se presentaron cambios importantes. De esta manera, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se apoderó del liderato que estaba en manos de Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), ganador de la jornada inaugural.

El ‘Duelo de Titanes’ continuará este lunes con la tercera etapa, de las nueve pactadas, una jornada ondulada de 182,3 kilómetros entre los municipios de El Santuario y Puerto Salgar. El sucesor del risaraldense Kevin Castillo, campeón del año pasado, lo conoceremos el próximo domingo en Cali.

Top 10 – Segunda Etapa Clásico RCN Sistecrédito 2025

1 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 1:40:02 2 Yonatan Castro Team Medellín-EPM 0:03 3 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM 0:05 4 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:08 5 Óscar Fernández Team Medellín-EPM 0:08 6 Wilson Peña Team Sistecrédito 0:08 7 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 0:08 8 Juan Restrepo EBSA 0:14 9 Yeison Reyes Orgullo Paisa 0:14 10 Javier Jamaica Nu Colombia 0:14



Alejandro Osorio, nuevo líder del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual