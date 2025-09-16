Clásica Prevuelta a Guatemala 2025: el boyacense Yesid Pira termina 2° en la última jornada y se queda con el título

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que la ciudad de Montería (Córdoba) fue designada como sede del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, el evento más importante del continente en esta modalidad, que se disputará en el mes de marzo de 2026.

El certamen reunirá a las categorías juvenil, sub-23 y élite, en ramas masculina y femenina, con la participación aproximada de 300 ciclistas provenientes de más de 20 países de América. De esta manera, Montería se prepara para convertirse en el epicentro del ciclismo continental, con un evento que marcará un hito en la historia deportiva de la región y del país.

Además de la relevancia competitiva, la designación representa un reconocimiento al compromiso de la capital cordobesa con el deporte y una oportunidad para proyectar su imagen a nivel nacional e internacional como destino deportivo, turístico y cultural. No en vano, Montería es también la ciudad natal de Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano élite de ruta, lo que agrega un valor simbólico a la elección.

La Federación ha solicitado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) la inclusión del campeonato en el calendario oficial del 2026, con fecha en el mes de marzo. Una vez publicado el cronograma internacional, se dará a conocer el detalle de las competencias.

Con esta designación, Colombia reafirma su posición como potencia organizadora de grandes eventos de ciclismo en el continente y Montería se consolida como una ciudad preparada para recibir a los mejores pedalistas del continente en un certamen que promete emociones, espectáculo y legado deportivo.

*Con Información de Fedeciclismo