Clásica Prevuelta a Guatemala 2025: el boyacense Yesid Pira termina 2° en la última jornada y se queda con el título
El ciclista boyacense Yesid Pira volvió a mostrar su gran condición como escalador para entrar 2° en la cuarta y última etapa de la Vuelta Clásica Prevuelta a Guatemala 2025 para consagrarse campeón. El corredor colombiano del equipo Hino-One-La Red-Suzuki fue el más regular durante las cuatro jornadas.
El escarabajo, de 26 años, continúa con su racha victoriosa, sumando su segundo título por fuera del país tras salir victorioso en la Vuelta a Honduras la semana pasada y ganar la Clásica de San José Chacayá, en territorio chapín.
A Pira lo acompañaron en el podio el guatemalteco Julio Ispaché (Decorabaños – AC Quetzaltenango) y el nicaragüense Héctor Menéndez (Copeba – Muni Toto – JAC).
En cuanto a los otros colombianos en competencia, Nicolás Paredes (Hino-One-La Red-Suzuki), quien fue líder durante dos jornadas, finalizó 5°, mientras Cristián Bustos (Cerámicas Castelli-Ópticas de Luxe), ganador del penúltimo capítulo, finalizó 9°.
Resultados Cuarta Etapa – Clásica Prevuelta a Guatemala 2025
|1
|Julio Ispaché
|Decorabaños – AC Quetzaltenango
|3:48:03
|2
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red-Suzuki
|0:02
|3
|Cristián Bustos
|Cerámicas Castelli-Ópticas de Luxe
|0:20
|4
|Héctor Menéndez
|Copeba – Muni Toto – JAC
|1:21
|5
|Alex Rony Julajuj
|Red Hook
|5:47
|6
|Amilcar Méndez
|Decorabaños – AC Quetzaltenango
|7:23
|7
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La Red-Suzuki
|11:09
|8
|Darío Rabinal
|A.C. Chimaltenango
|11:27
|9
|Rogelio Cuy Capir
|A.C. Huehuetenango
|11:23
|10
|Brandon Rodríguez
|Aldosa Jalapa
|11:31
Clasificación General Final
|1
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red-Suzuki
|14:32:17
|2
|Julio Ispaché
|Decorabaños – AC Quetzaltenango
|0:09
|3
|Héctor Menéndez
|Copeba – Muni Toto – JAC
|2:13
|4
|Amilcar Mendez
|Decorabaños – AC Quetzaltenango
|8:22
|5
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La Red-Suzuki
|11:00
|6
|Edwin Sam
|Decorabaños – AC Quetzaltenango
|13:05
|7
|Henry Sam
|Decorabaños – AC Quetzaltenango
|13:56
|8
|Fernando Guaran
|Cerámicas Castelli-Opticas de Luxe
|16:35
|9
|Cristián Bustos
|Cerámicas Castelli-Opticas de Luxe
|17:57
|10
|Darío Rabinal
|A.C. Chimaltenango
|23:40
Montería, ciudad natal de Álvaro Hodeg, será sede del Campeonato Panamericano de Ruta en 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que la ciudad de Montería (Córdoba) fue designada como sede del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, el evento más importante del continente en esta modalidad, que se disputará en el mes de marzo de 2026.
El certamen reunirá a las categorías juvenil, sub-23 y élite, en ramas masculina y femenina, con la participación aproximada de 300 ciclistas provenientes de más de 20 países de América. De esta manera, Montería se prepara para convertirse en el epicentro del ciclismo continental, con un evento que marcará un hito en la historia deportiva de la región y del país.
Además de la relevancia competitiva, la designación representa un reconocimiento al compromiso de la capital cordobesa con el deporte y una oportunidad para proyectar su imagen a nivel nacional e internacional como destino deportivo, turístico y cultural. No en vano, Montería es también la ciudad natal de Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano élite de ruta, lo que agrega un valor simbólico a la elección.
La Federación ha solicitado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) la inclusión del campeonato en el calendario oficial del 2026, con fecha en el mes de marzo. Una vez publicado el cronograma internacional, se dará a conocer el detalle de las competencias.
Con esta designación, Colombia reafirma su posición como potencia organizadora de grandes eventos de ciclismo en el continente y Montería se consolida como una ciudad preparada para recibir a los mejores pedalistas del continente en un certamen que promete emociones, espectáculo y legado deportivo.
*Con Información de Fedeciclismo
Clásico RCN Sistecrédito 2025: realizan cambios en el recorrido de las dos primeras etapas
Por inconvenientes de fuerza mayor, de última hora, la organización del Clásico RCN Sistecrédito 2025 realizó cambios en el recorrido de las dos primeras etapas del “Duelo de Titanes”.
La jornada inaugural saldrá de Apartado rumbo a Turbo y regresará a Apartadó para finalizar en el municipio de Mutata. La segunda etapa se disputará entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro el Volador.
“Ofrecemos disculpas a los equipos, patrocinadores y afición por los inconvenientes que se puedan generar con tal determinación. De igual manera a los alcaldes de los municipios de Frontino y Dabeiba, quienes habían ofrecido todo su respaldo y habían puesto el mayor empeño para ofrecer los apoyos y garantías para el buen desarrollo de las etapas”, indicó el comunicado de la organización de la carrera.
El miércoles en Turbo comenzará a operar la oficina permanente del Clásico RCN que tendrá sede en el centro de eventos Chucunate, donde además se realizará el congreso técnico. La presentación de equipos se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 3:00 de la tarde en las playas de Turbo.
RECORRIDO CLÁSICO RCN SISTECRÉDITO 2025
20 Septiembre
1a Etapa: Apartado- Turbo – Apartado – Mutatá – (148,3 km)
21 Septiembre
2a Etapa: Santa Fe de Antioquia – Cerro el Volador (58,6 km)
22 Septiembre
3a Etapa: El Santuario – Puerto Triunfo – Puerto Salgar (182,3 km)
23 Septiembre
4a Etapa: La Dorada – Honda – Guaduas – Villeta – Faca (142,1 km)
24 Septiembre
5a Etapa: Funza – Mosquera – La Mesa – Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña – Ibagué (196 Km)
25 Septiembre
6a Etapa: Venadillo – Lérida – Armero- Líbano – Murillo – Alto el Sifón – Manizales (168,1 km)
26 Septiembre
7a Etapa: Villa María – Manizales – Supia – Riosucio – Anserma – Viterbo – La Virginia -Pereira (201,6 km)
27 Septiembre
8a Etapa: Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá – Buga (135,9 km)
28 Septiembre
9a Etapa: Cali (Unidad deportiva Alberto Galindo) Cali – Cristo Rey (12,6 km)
*Con Información Prensa Clásico RCN
Martín Laas gana la segunda etapa del Tour del Lago Poyang con Cristián David Pita 4° y los tres colombianos en el lote
La segunda etapa del Tour del Lago Poyang 2025 la ganó en el embalaje Martín Laas (Quick Pro Team). El estonio, que pasó por equipos como el Bora y el Astana, fue el más rápido al sprint y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 104,3 kilómetros entre Wucheng Paigong Alley y Jiujiang.
Laas, de 32 años, que alcanzó su octava victoria de la temporada, superó en el embalaje dos hombres del Ccache X Bodywrap: John Carter y Cameron Scott 2° y 3°, respectivamente. El sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) entró en la 4° posición.
Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador; el mejor ubicado fue el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) en el puesto 36°, luego entró el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) en la casilla 40° y por último el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la posición 113°.
En cuanto a la clasificación general, el alemán Oliver Mattheis (Bike AID) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) a 53 segundos del líder. El colombiano Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) bajó un puesto y se ubica en el lugar 23°.
La carrera china continuará este miércoles con la tercera etapa, de las once pactadas, que tendrá un recorrido ondulado de 107,9 kilómetros por los alrededores de Mopanshan, una popular montaña y destino turístico en la provincia de Zhejiang, China, conocida por sus frondosos bosques de bambú.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 2 | Wucheng Paigong Alley – Jiujiang (104,3 km)
|1
|Martín Laas
|Quick Pro Team
|2:21:04
|2
|John Carter
|Ccache X Bodywrap
|m.t.
|3
|Cameron Scott
|Ccache X Bodywrap
|m.t.
|4
|Cristián David Pita
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|m.t.
|5
|Lorenzo Cataldo
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|6
|Kurt Eather
|Ccache X Bodywrap
|m.t.
|7
|Sergei Rostovtsev
|Shenzhen Kung Cycling Team
|m.t.
|8
|Roman Maikin
|Chengdu DYC Cycling Team
|m.t.
|9
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|m.t.
|10
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|16
|Alexander Pita
|Shenzhen Kung Cycling Team
|m.t.
|36
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
|40
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|113
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Oliver Mattheis
|Bike AID
|4:38:22
|2
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|0:53
|3
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:57
|4
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|1:01
|5
|Vinzent Dorn
|Bike AID
|1:01
|6
|Otto van Zanden
|Parkhotel Valkenburg
|1:01
|7
|Niek Voogt
|Parkhotel Valkenburg
|2:53
|8
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|3:02
|9
|Simone Lucca
|Gragnano Sporting Club
|3:14
|10
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|3:35
|11
|Geng Teng
|China Anta – Mentech Cycling Team
|3:35
|23
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|6:11
|27
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|8:08
|33
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|9:40